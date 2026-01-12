"Long live freedom": Milei inauguró sus redes en inglés con un video de su propio superhéroe

El presidente Javier Milei dio un nuevo paso en su estrategia de comunicación al lanzar oficialmente sus redes sociales en inglés, con el objetivo de ampliar su alcance internacional y establecer un vínculo directo con audiencias de otros países. Las nuevas cuentas comenzaron a funcionar este lunes y ya están activas en plataformas como X, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook.
El anuncio fue acompañado por un video de presentación con una estética poco convencional para un jefe de Estado. En la producción audiovisual, Milei aparece representado como una figura heroica vinculada al ideario libertario, en un mensaje narrado íntegramente en inglés y orientado a seguidores de todo el mundo.
“Los invito a seguir mis redes oficiales en inglés”, escribió el mandatario al compartir el material. En pocas horas, la cuenta ya agrupa más de 17.700 seguidores.
Milei superhéroe
El video busca presentar al Presidente argentino como una figura en ascenso dentro del debate político internacional. Allí se destaca su estilo confrontativo, su discurso económico liberal y su construcción de imagen como outsider del sistema tradicional. El mensaje apunta a consolidar una comunidad global interesada en sus ideas, su historia personal y la agenda del Gobierno nacional.
En ese sentido, desde los nuevos perfiles se informó que el contenido estará enfocado en la actividad presidencial, las políticas públicas impulsadas por la administración libertaria y la visión general del país. El cierre del video refuerza uno de los lemas característicos de Milei: “¡Viva la libertad, carajo!”, traducido y adaptado para una audiencia internacional.
Además del material promocional, las cuentas en inglés comenzaron a difundir otro video institucional que recorre la biografía del mandatario. Allí se hace referencia a su infancia, su vínculo con el fútbol y el momento en que decidió dedicarse al estudio de la economía, tras presenciar episodios de crisis e inflación junto a su familia. El relato construye una narrativa de superación personal y compromiso ideológico, que culmina con su llegada a la Presidencia.
Redes en inglés y estrategia internacional
“El león ha despertado”, afirma el video, en alusión a uno de los símbolos más utilizados por el Presidente para definirse políticamente. La pieza también pone el foco en la denominada “batalla cultural” y en la lucha contra la inflación, uno de los ejes centrales del discurso oficial desde el inicio de su gestión.
Con esta iniciativa, Milei busca reforzar el posicionamiento internacional del Gobierno argentino y difundir, sin intermediarios, su visión sobre la transformación económica y política del país. La apertura de estos canales se inscribe en una estrategia más amplia de proyección global, en un contexto de creciente interés internacional por el rumbo que tomó la Argentina desde la asunción del mandatario.
Las cuentas oficiales en inglés del Presidente ya se encuentran disponibles en las principales plataformas digitales y forman parte del intento de consolidar una comunicación directa con el público extranjero, alineada con la política de apertura y visibilidad internacional que impulsa la Casa Rosada.
