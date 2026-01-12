"Long live freedom": Milei inauguró sus redes en inglés con un video de su propio superhéroe

Además del material promocional, las cuentas en inglés comenzaron a difundir otro video institucional que recorre la biografía del mandatario. Allí se hace referencia a su infancia, su vínculo con el fútbol y el momento en que decidió dedicarse al estudio de la economía, tras presenciar episodios de crisis e inflación junto a su familia. El relato construye una narrativa de superación personal y compromiso ideológico, que culmina con su llegada a la Presidencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmilei_english/status/2010719287183556720&partner=&hide_thread=false WELCOME TO JAVIER MILEI’S OFFICIAL ENGLISH ACCOUNT



VIVA LA LIBERTAD, CARAJO…!!!



CC: @JMilei pic.twitter.com/7t3Sphia4a — Milei in English - Official Account (@jmilei_english) January 12, 2026

Redes en inglés y estrategia internacional

“El león ha despertado”, afirma el video, en alusión a uno de los símbolos más utilizados por el Presidente para definirse políticamente. La pieza también pone el foco en la denominada “batalla cultural” y en la lucha contra la inflación, uno de los ejes centrales del discurso oficial desde el inicio de su gestión.

Con esta iniciativa, Milei busca reforzar el posicionamiento internacional del Gobierno argentino y difundir, sin intermediarios, su visión sobre la transformación económica y política del país. La apertura de estos canales se inscribe en una estrategia más amplia de proyección global, en un contexto de creciente interés internacional por el rumbo que tomó la Argentina desde la asunción del mandatario.

Las cuentas oficiales en inglés del Presidente ya se encuentran disponibles en las principales plataformas digitales y forman parte del intento de consolidar una comunicación directa con el público extranjero, alineada con la política de apertura y visibilidad internacional que impulsa la Casa Rosada.

