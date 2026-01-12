Momo apuntó a Milei por los fuegos en la Patagonia: "Tenés que ser muy boludo..."

Porque mientras en X se discutía si Momo exageraba o si decía la verdad, lo cierto es que según el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut ya hay más de 12.000 hectáreas arrasadas, con focos activos en Epuyén, El Hoyo, Puerto Patriada y zonas cercanas a El Bolsón, donde el fuego cruzó incluso la Ruta 40 y obligó a evacuar viviendas, quemando bosque nativo, plantaciones y dejando a familias enteras sin nada.

Mientras el sur arde, el gobierno de Javier Milei llega tarde

Mientras el video circulaba y se llenaba de respuestas, el Gobierno nacional recién aparecía con posteos tardíos y sin noticias que trajeran alivio. El presidente Javier Milei escribió en X: "Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros", y Manuel Adorni repitió casi el mismo mensaje, en una puesta en escena que choca de frente con un dato difícil de esquivar: el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en 2026 es 69% menor que en 2023 y 78,5% menor que en 2025, lo que explica por qué los brigadistas están haciendo malabares con recursos mínimos.

A eso se suma que muchos bomberos voluntarios y brigadistas denuncian que Nación todavía les debe parte de los fondos de 2025 y que, pese al riesgo extremo, cobran alrededor de $860.000, un salario que no ni se acerca a lo que implica meterse entre llamas de diez metros para salvar pueblos enteros.

En ese contexto, la bronca que expresó Momo, cuando dice "Lo peor es que todos saben quiénes son, todos saben lo que se está haciendo" o "Están quemando una ley que sacaron hace poquito", no surge de la nada, sino de un clima social de desconfianza, cansancio y la sensación de que el Estado prioriza otras batallas mientras el sur se quema.

Y ahí aparece un contraste que ya roza lo grotesco: esta misma semana Milei subió unas 80 historias a Instagram dedicadas a pegarle al comunismo, a los zurdos y a todo lo que no encaje en su cruzada ideológica, pero ni una sola explicando qué está haciendo concretamente su Gobierno para apagar los incendios que están devastando la Patagonia.

Por eso el clip de Momo pegó donde tenía que pegar, porque cuando un streamer termina marcando la agenda sobre una tragedia ambiental que debería estar en el centro de la política nacional, el problema es un poder que sigue eligiendo mirar para otro lado mientras el fuego avanza.

