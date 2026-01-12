Mientras la Patagonia se quema y los incendios arrasan miles de hectáreas, un clip de Momo explotó en X y puso a todos a hablar de lo que el Gobierno mira para otro lado. ¿Y Javier Milei? Mientras sube historias criticando a los zurdos, nadie explica qué están haciendo para frenar el fuego que arrasa el sur.
"TODO INTENCIONAL"
Momo apuntó a Milei por los fuegos en la Patagonia: "Tenés que ser muy boludo..."
Mientras el fuego arrasa la Patagonia y Javier Milei se cruza de brazos, Momo no se guardó nada contra el presidente y hasta habló de un supuesto plan secreto.
Momo pone el dedo en la llaga de la Patagonia en llamas
Gerónimo Benavides, a quien se lo conoce como "Momo" en Twitch, con un millón y medio de seguidores en diferentes redes sociales, se mostró enfurecido contra Javier Milei, lanzando una catarata de frases que no dejan margen para medias tintas sobre cómo se siente por la inacción del gobierno frente a la situación crítica que enfrenta la Patagonia.
En el clip, que superó las 19.650 visualizaciones y 248 likes y que fue difundido por la cuenta @porquetendencia, el streamer disparó: "Tenemos de los paisajes más lindos del mundo y lo están prendiendo fuego. Y todo intencional, no hay un foco solo, varios focos". También insistió con una de las ideas que más repercusión generó, donde dio a entender que el gobierno nacional está involucrado en todo: "Sacan una ley en la cual se puede vender territorio extranjero sin limites e incendian Patagonia desde hace décadas. ¡Qué casualidad!".
Benavides siguió subiendo el tono con comparaciones directas con Estados Unidos y un discurso entre la bronca, el nacionalismo y la sensación de entrega, diciendo sin filtro: "Vos, extranjero, vos no podés comprar nada idiota", y también "Hay que ser muy pelotudo para no darse cuenta de qué está pasando", en una seguidilla que, más allá de los excesos, conectó con una angustia real que hoy atraviesa a buena parte de la sociedad, sobre todo en el sur del país.
Porque mientras en X se discutía si Momo exageraba o si decía la verdad, lo cierto es que según el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut ya hay más de 12.000 hectáreas arrasadas, con focos activos en Epuyén, El Hoyo, Puerto Patriada y zonas cercanas a El Bolsón, donde el fuego cruzó incluso la Ruta 40 y obligó a evacuar viviendas, quemando bosque nativo, plantaciones y dejando a familias enteras sin nada.
Mientras el sur arde, el gobierno de Javier Milei llega tarde
Mientras el video circulaba y se llenaba de respuestas, el Gobierno nacional recién aparecía con posteos tardíos y sin noticias que trajeran alivio. El presidente Javier Milei escribió en X: "Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros", y Manuel Adorni repitió casi el mismo mensaje, en una puesta en escena que choca de frente con un dato difícil de esquivar: el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en 2026 es 69% menor que en 2023 y 78,5% menor que en 2025, lo que explica por qué los brigadistas están haciendo malabares con recursos mínimos.
A eso se suma que muchos bomberos voluntarios y brigadistas denuncian que Nación todavía les debe parte de los fondos de 2025 y que, pese al riesgo extremo, cobran alrededor de $860.000, un salario que no ni se acerca a lo que implica meterse entre llamas de diez metros para salvar pueblos enteros.
En ese contexto, la bronca que expresó Momo, cuando dice "Lo peor es que todos saben quiénes son, todos saben lo que se está haciendo" o "Están quemando una ley que sacaron hace poquito", no surge de la nada, sino de un clima social de desconfianza, cansancio y la sensación de que el Estado prioriza otras batallas mientras el sur se quema.
Y ahí aparece un contraste que ya roza lo grotesco: esta misma semana Milei subió unas 80 historias a Instagram dedicadas a pegarle al comunismo, a los zurdos y a todo lo que no encaje en su cruzada ideológica, pero ni una sola explicando qué está haciendo concretamente su Gobierno para apagar los incendios que están devastando la Patagonia.
Por eso el clip de Momo pegó donde tenía que pegar, porque cuando un streamer termina marcando la agenda sobre una tragedia ambiental que debería estar en el centro de la política nacional, el problema es un poder que sigue eligiendo mirar para otro lado mientras el fuego avanza.
