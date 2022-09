Streamer dispara contra Roger Federer y se arrepiente

momo.png

Es justamente por el repudio hacia su figura que el streamer debió bajar el comentario. Esto llevó a que él tenga que que pedir disculpas luego: “Perdón si algún fanático de Federer o el tenis interpretó mal lo que dije, jamas opine acerca de la carrera del tipo, simplemente no me gusta el tenis, no se nada de tenis y al no ser argentino tampoco me despierta nada. Pero claramente no fue con intención de faltar el respeto”, escribió en sus redes.

“Quizás fue innecesario decirlo en el día de su retiro y seguramente mucha gente está triste. Posta que no fue por ningunear, simplemente ignoró lo que genera un deportista como el”, continuo Momo, a lo que concluyó en diálogo con un seguidor:

Jamás lo critique, pero bueno se mal interpretó y fue al pedo. Pero también están los que siempre van a querer que te equivoques para salir con las cuentas fake sin poner la cara y atrás de un teclado a ser los guapos del mundo Twitter Jamás lo critique, pero bueno se mal interpretó y fue al pedo. Pero también están los que siempre van a querer que te equivoques para salir con las cuentas fake sin poner la cara y atrás de un teclado a ser los guapos del mundo Twitter

