Conmoción en el tenis: Roger Federer anunció su retiro

image.png Roger Federer anunció que dejará el tenis profesional, luego de la Laver Cup, que se celebrará entre el 23 y el 25 de septiembre.

El último juego oficial de Roger Federer fue el 7 de julio del 2021, cuando cayó en los cuartos de final de Wimbledon ante Hubert Hurkacz por 6-3, 6-7 y 0-6. Aquella última vez volvió a sentir dolores en la rodilla derecha, la que le habían operado en dos ocasiones. Y un mes después de esa derrota entró nuevamente al quirófano para una tercera cirugía de la que nunca pudo reponerse, profundizó Diario Olé.

El comunicado completo del retiro de Roger Federer

"Para mi familia del tenis y demás, de todos los regalos que el deporte me ha dado a lo largo de los años, los mejor sin duda fue la gente que conocí a lo largo del camino: mis amigos, mis rivales y más importante los fans que le dan vida al tenis.

Hoy, quiero compartir unas noticias con todos ustedes. Como muchos ya saben, en los últimos tres años se presentaron desafíos en forma de lesiones y operaciones. Trabajé duro para regresar a una forma plena competitiva pero también me di cuenta que las capacidades y limitaciones de mi cuerpo me enviaron un mensaje que últimamente está más que claro.

Tengo 41 años. Jugué más de 1500 partidos a lo largo de 24 años. El tenis me trató de una manera tan generosa que nunca me imaginé y ahora tengo que reconocer cuándo es el momento de cerrar mi carrera competitiva.

La Copa Laver de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams ni en el circuito.

Es una decisión agridulce porque voy a extrañar todo lo que me dio el circuito. Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas que celebrar. Me considero como una de las personas más afortunadas de la tierra. Me dieron el talento especial de jugar tenis y lo hice a un nivel que nunca imaginé por más tiempo de lo que hubiese proyectado.

Me gustaría agradecerle especialmente a mi maravillosa esposa Mirka, quien me acompañó en cada minuto. Me ayudó a entrar en calor antes de finales, vio incontable cantidad de partidos hasta estando embarazada de ocho meses y solidificó el apoyo de mi equipo de trabajo. También agradecer a mis maravillosos cuatro hijos por apoyarme, siempre listos para explorar nuevos lugares y creando hermosos recuerdos a lo largo del camino. Ver a mi familia alentándome desde las tribunas es un sentimiento que voy a guardar siempre.

También quiero agradecer y reconocer a mis queridos padres y a mi hermana, sin ellos nada hubiera sido posible. Un enorme agradecimiento a los entrenadores formadores que siempre me guiaron en la dirección correcta... ¡Hicieron un trabajo maravilloso! A la Federación de Tenis Suizo, por creer en mí desde muy joven y darme un inicio ideal.

Realmente quiero agradecer y reconocer a mi maravilloso equipo, Ivan, Dani, Roland y particularmente a Seve y Pierre, quienes me dieron los mejores consejos y siempre estuvieron para mí. También a Tony por manejar de manera creativa mi marca por más de 17 años. Son todos increíbles y amé trabajar con ustedes cada minuto".

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger

Sus principales logros

Abierto de Australia: 6 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018)

Roland Garros: 1 (2009)

Wimbledon: 8 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017)

US Open: 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Masters: 5 (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

Oro Olímpico: 1 en dobles ( Pekín 2008)

Copa Davis: 1 (2014)

Récord de su carrera: 1251 triunfos–275 derrotas

