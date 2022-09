¿El ciclo de Marcelo Gallardo está terminado?

Desde aquella caída ante los de Alexander Cacique Medina, los blanquirrojos han jugado 15 partidos, en los que ganaron ocho, empataron tres y cayeron en cuatro oportunidades. Los números reflejan una gran irregularidad: desde el juego y también en los resultados.

No jugamos mal, pero cometimos errores que nos costaron muy caros, sobre todo el segundo gol. Después de poder empatar, teníamos ese envión a favor y no lo aprovechamos. Perdimos un partido difícil de explicar. Es mi responsabilidad, porque no pudimos ser equilibrados en el deseo de formar un buen equipo y ser confiables, expresó Marcelo Gallardo en los micrófonos del Más Monumental, luego de la derrota de ayer (14/9) ante Banfield No jugamos mal, pero cometimos errores que nos costaron muy caros, sobre todo el segundo gol. Después de poder empatar, teníamos ese envión a favor y no lo aprovechamos. Perdimos un partido difícil de explicar. Es mi responsabilidad, porque no pudimos ser equilibrados en el deseo de formar un buen equipo y ser confiables, expresó Marcelo Gallardo en los micrófonos del Más Monumental, luego de la derrota de ayer (14/9) ante Banfield

Lo más llamativo de los riverplatenses es que han perdido casi todos los partidos importantes del año hasta aquí, y también de la forma en la que lo han hecho. Falta agresividad, ímpetu, concentración, pierna fuerte, y, por supuesto, capacidad goleadora. Todos ítems que han marcado a fuego estos ocho años de Gallardo.

image.png ¿Marcelo Gallardo ya no contagia a sus futbolistas como antes?

Hablemos de los millones

A finales de 2021, la dirigencia de River Plate puso en marcha el 'Operativo Marcelo Gallardo', justamente, para evitar que el entrenador más ganador de su historia -14 trofeos- se marche. En efecto, el Muñeco firmó la extensión de contrato por un año más -hasta diciembre de 2022-.

En esa línea, retener al DT de 46 años llevó a un infernal gastadero de dinero no solo por el alto contrato que percibe Gallardo -se habla de seis millones de dólares por año-, sino por los refuerzos que demandó el ex jugador.

Este año, La Banda ha incorporado futbolistas por una suma total de 24 millones de dólares, aproximadamente.

Los refuerzos fueron: Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Andrés Herrera, Elías Gómez, Tomás Pochettino, Juan Fernando Quintero, Esequiel Barco, Rodrigo Aliendro, Pablo Solari y Miguel Borja.

En cuanto a las ventas, las arcas de la dirigencia que comanda Jorge Brito recibieron un aproximado de €38.000.000 por las salidas de Enzo Fernández y Julián Álvarez.

image.png Los refuerzos que no refuerzan. El problema de River.

https://twitter.com/juliem3ndoza/status/1570181051787644928 digan lo q digan, el ciclo de gallardo esta totalmente terminado — JULI (@juliem3ndoza) September 14, 2022

https://twitter.com/nicoderight/status/1570223312038686723 Veo un Gallardo muy desgastado y un equipo muy poco competitivo, se asoma un fin de ciclo. — Nicolás de Right (@nicoderight) September 15, 2022

https://twitter.com/ml_maccarone/status/1570201264331583489 El ciclo Gallardo finalizó en el 2019, con la final vs. Flamengo.



Se alarga sólo porque es él, por todo lo logrado, pero el punto de inflexión fue ése día. El River de mentalidad ganadora no existe desde aquella final. — Mariano (@ml_maccarone) September 15, 2022

https://twitter.com/SangreMillonar8/status/1570181939348537344 FIN DE CICLO TOTAL!!! El que no lo quiera ver que no lo vea…



Los jugadores le soltaron la mano a GALLARDO — Sangre Millonaria (@SangreMillonar8) September 14, 2022

https://twitter.com/Waltergiim/status/1570178352585244672 vuelvo a criticar a river, no me olvido de todo lo que le dio gallardo al club pero la realidad es que su ciclo esta terminado. Hace meses no le encuentra un giro al plantel y esto va de mal en peor — Walter (@Waltergiim) September 14, 2022

