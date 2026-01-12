De oferta: El Gobierno rebaja terrenos de ARCA en Córdoba tras primer remate desierto

De esa manera, el nuevo precio base fijado por la AABE pasó a 993.882,35 dólares, una rebaja considerable en una operación de esa magnitud, generalmente atendida por desarrollistas inmobiliarios. El nuevo cierre está previsto para el próximo 10 de febrero del 2026 a partir de las 12.00 horas.

El terreno de ARCA no sería el único inmueble en territorio cordobés que el Estado Nacional intentaría vender. Además, existen otras propiedades bajo dominio público que intentarían ser ejecutadas para generar un flujo de ingresos a las arcas nacionales, algo que se repite en distintas provincias del país.

ARCA Córdoba 2P Sede actual de ARCA en Córdoba.

Más terrenos en Córdoba

Dentro de una larga lista de casi 80 hectáreas que se pondrían en venta próximamente, destacan los terrenos del Comando de la 2ª División del Ejército “Ejército del Norte” y del Comando de la IV Brigada Aerotransportada, ubicadas camino a La Calera. Ambos espacios, considerados clave para la formación del personal militar, formarían parte de las intenciones de venta del Gobierno nacional.

Además, se destacan terrenos en Córdoba capital que solían pertenecer a las empresas ferroviarias del Estado. Entre ellos, algunos ubicados en los barrios Talleres, Arguello e Ituzaingó, entre otros.

Otras noticias de Urgente24

Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

En la última década tuvimos 3 presidentes (Macri, Fernández y Milei): los 3 se separaron

UE-Mercosur: Santa Fe valoró el acuerdo pero "no todo lo que brilla es oro"

Con Milei, cayó el ingreso real de trabajadores y jubilados: solo dos sectores le ganaron a la inflación