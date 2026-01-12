urgente24
De oferta: El Gobierno rebaja terrenos de ARCA en Córdoba tras primer remate desierto

El Gobierno declaró desierto el primer remate de terrenos de ARCA en Córdoba. Ahora, buscan venderlos con descuento.

12 de enero de 2026 - 12:49
Falló la primera subasta y el Gobierno va por una segunda.&nbsp;

Los terrenos en cuestión son los ubicados en Tucumán 539, que originalmente fueron adquiridos por el fisco para la construcción de las oficinas propias correspondientes a las Agencia 1 y 2 del Distrito Córdoba. Actualmente, ambas reparticiones alquilan en un edificio privado de la calle Bv. San Juan, en un contrato que lleva varios años de vigencia.

El primer llamado a remate de la AABE data de fines del 2025 y apuntaba a la venta de 2.796,33 m2 muy cercanos al microcentro cordobés, en una zona de alto interés inmobiliario y de creciente actividad ejecutiva. El precio inicial del proceso había sido establecido en 1.104.313,72 dólares, monto que no generó interés alguno ya que no ingresó ninguna inscripción referida.

Debido a esto último, la AABE renovó el remate, aunque esta vez por un precio menor. Algo que está contemplado en la normativa en caso de fracaso en el primer intento, donde se indica un descuento del 10% del valor original para la segunda etapa.

Terreno ARCA P

El Gobierno y un remate 10% más barato

El artículo 50 de la Reglamentación del Decreto Nº 1.382 de fecha 9 de agosto de 2012 y sus modificatorios, aprobada por el Decreto Nº 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015 y sus modificatorios, establece que cuando el procedimiento de venta resultase desierto por falta de postores u oferentes, en el acto que así lo declare se podrá convocar a un nuevo procedimiento similar al anterior, reduciendo el precio venal en hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) por única vez, indicó el comunicado en el Boletín Oficial.

De esa manera, el nuevo precio base fijado por la AABE pasó a 993.882,35 dólares, una rebaja considerable en una operación de esa magnitud, generalmente atendida por desarrollistas inmobiliarios. El nuevo cierre está previsto para el próximo 10 de febrero del 2026 a partir de las 12.00 horas.

El terreno de ARCA no sería el único inmueble en territorio cordobés que el Estado Nacional intentaría vender. Además, existen otras propiedades bajo dominio público que intentarían ser ejecutadas para generar un flujo de ingresos a las arcas nacionales, algo que se repite en distintas provincias del país.

ARCA Córdoba 2P
Sede actual de ARCA en C&oacute;rdoba.&nbsp;

Más terrenos en Córdoba

Dentro de una larga lista de casi 80 hectáreas que se pondrían en venta próximamente, destacan los terrenos del Comando de la 2ª División del Ejército “Ejército del Norte” y del Comando de la IV Brigada Aerotransportada, ubicadas camino a La Calera. Ambos espacios, considerados clave para la formación del personal militar, formarían parte de las intenciones de venta del Gobierno nacional.

Además, se destacan terrenos en Córdoba capital que solían pertenecer a las empresas ferroviarias del Estado. Entre ellos, algunos ubicados en los barrios Talleres, Arguello e Ituzaingó, entre otros.

