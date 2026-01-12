De oferta: El Gobierno rebaja terrenos de ARCA en Córdoba tras primer remate desierto

CÓRDOBA. Quedó desierto el primer remate que el Gobierno nacional ensayó sobre terrenos pertenecientes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA ex AFIP) en Córdoba. El proceso, encabezado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, fracasó en su primer intento y ahora habría una segunda etapa a un precio menor que el original estimado.
Los terrenos en cuestión son los ubicados en Tucumán 539, que originalmente fueron adquiridos por el fisco para la construcción de las oficinas propias correspondientes a las Agencia 1 y 2 del Distrito Córdoba. Actualmente, ambas reparticiones alquilan en un edificio privado de la calle Bv. San Juan, en un contrato que lleva varios años de vigencia.
El primer llamado a remate de la AABE data de fines del 2025 y apuntaba a la venta de 2.796,33 m2 muy cercanos al microcentro cordobés, en una zona de alto interés inmobiliario y de creciente actividad ejecutiva. El precio inicial del proceso había sido establecido en 1.104.313,72 dólares, monto que no generó interés alguno ya que no ingresó ninguna inscripción referida.
Debido a esto último, la AABE renovó el remate, aunque esta vez por un precio menor. Algo que está contemplado en la normativa en caso de fracaso en el primer intento, donde se indica un descuento del 10% del valor original para la segunda etapa.
El Gobierno y un remate 10% más barato
De esa manera, el nuevo precio base fijado por la AABE pasó a 993.882,35 dólares, una rebaja considerable en una operación de esa magnitud, generalmente atendida por desarrollistas inmobiliarios. El nuevo cierre está previsto para el próximo 10 de febrero del 2026 a partir de las 12.00 horas.
El terreno de ARCA no sería el único inmueble en territorio cordobés que el Estado Nacional intentaría vender. Además, existen otras propiedades bajo dominio público que intentarían ser ejecutadas para generar un flujo de ingresos a las arcas nacionales, algo que se repite en distintas provincias del país.
Más terrenos en Córdoba
Dentro de una larga lista de casi 80 hectáreas que se pondrían en venta próximamente, destacan los terrenos del Comando de la 2ª División del Ejército “Ejército del Norte” y del Comando de la IV Brigada Aerotransportada, ubicadas camino a La Calera. Ambos espacios, considerados clave para la formación del personal militar, formarían parte de las intenciones de venta del Gobierno nacional.
Además, se destacan terrenos en Córdoba capital que solían pertenecer a las empresas ferroviarias del Estado. Entre ellos, algunos ubicados en los barrios Talleres, Arguello e Ituzaingó, entre otros.
