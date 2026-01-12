Confirmaron por fin con quién habría engañado Mauricio Macri a Juliana Awada

Eso no fue todo, porque la vidente Aristida, en Infama, sostuvo que Macri no estaría llorando por los rincones: "No está solito, no. Yo lo que percibo es que hace un año ya que venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar", lanzó.

-----------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Wanda Nara confirmó lo que todos querían saber sobre su ruptura: "Doloroso"

Jorge Rial cada vez más complicado: Qué dicen los mensajes que se filtraron

Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

Maxi López confirmó la peor noticia sobre Wanda Nara: “Me dijo…”