Si bien los rumores de ruptura entre Mauricio Macri y Juliana Awada venían desde hace varios meses, no fue hasta 2026 que se confirmó lo que era un secreto a voces. El expresidente y la diseñadora están separados y los terceros en discordia no tardaron en aparecer.
CONDUCTORA Y ACTRIZ
Confirmaron por fin con quién habría engañado Mauricio Macri a Juliana Awada
Mauricio Macri y Juliana Awada confirmaron su ruptura y parece ser que hay terceros en discordia que causaron un gran revuelo.
Juliana Awada soltó un mensaje bastante correcto en su cuenta de Instagram hablando sobre este momento que le toca atravesar tanto a ella como a Mauricio Macri, pero la realidad es otra y hay nombres bomba que fueron apareciendo cuando explotó esta separación.
¿Con quién habría engañado Mauricio Macri a Awada?
Fue en C5N donde decidieron soltar nombre y apellido de una famosísima conductora y actriz, mayor a 40 años, que habría tenido algo que ver con la separación entre Macri y Awada. O al menos estuvo muy cerca del expresidente durante este proceso.
Este nombre es el de Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand y actual conductora de Almorzando con Juana por El Trece. Así lo confirmaron en Duro de Domar por C5N y rápidamente se hizo eco de la información por ser una famosa con bastante peso en el mundo del espectáculo.
"La versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale", lanzó el periodista Franco Torchia en dicho canal. Una bomba que sin duda pocos se la veían venir.
Eso no fue todo, porque la vidente Aristida, en Infama, sostuvo que Macri no estaría llorando por los rincones: "No está solito, no. Yo lo que percibo es que hace un año ya que venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar", lanzó.
