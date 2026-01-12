Tiene 8 capítulos y es la miniserie que todos miran en Netflix

Netflix sigue apostando por el formato miniserie y este 2026 ya empezó a lo grande para la plataforma. Esta producción tiene solo 6 episodios y mezcla tanto amor como comedia, ideal para verla en un solo día y hacer un maratón espectacular.
En esta miniserie lo ideal es pasar un buen rato y sin duda tiene todo lo necesario para convertirse en tu favorita. A lo largo de cada capítulo la misma enseña una historia llena de amor, risas y muchísimos secretos que van saliendo a la luz.
Esta miniserie se llama Amor de oficina y recién lleva pocos días de estreno. En sus 8 episodios tiene amor, diversión, secretos, enredos y muchos condimentos más que la hacen una excelente opción para pasar el rato.
Esta comedia romántica tiene varios giros inesperados que hacen que no quieras pausarla ni un segundo. Tiene una historia que atrapa a cualquiera.
La historia sigue a Graciela, una mujer que conoce a un hombre y juntos pasan una noche espectacular pero todo cambia: él es su principal competidor en la lucha por ser CEO en la empresa a la que ha dedicado gran parte de su vida.
Toda esta competencia va incrementando y juntos aprenden del otro de una manera muy divertida y también con ciertos tintes emotivos. Una comedia romántica ideal para ver en una tarde.
