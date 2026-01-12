Delgadez, serenidad y paciencia: Christian Petersen reapareció tras recibir el alta médica

En las imágenes se lo puede observar más delgado, caminando con calma, mientras regaba plantas entre canteros elevados y vegetación. El cambio físico fue notorio y no pasó desapercibido aunque el mensaje que transmitió fue de serenidad y paciencia en medio de su recuperación.

Qué le pasó a Christian Petersen

Christian Petersen sufrió un serio episodio de salud mientras realizaba una excursión al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén. El incidente ocurrió en diciembre del 2025, cuando presentó una fuerte descompensación física en la base de la montaña.

En primera instancia fue trasladado al Hospital Junín de los Andes y luego al Hospital Ramón Carrillo, donde los médicos confirmaron que su cuadro había derivado en una falla multiorgánica comprometiendo el funcionamiento de varios órganos que requirió su ingreso inmediato a terapia intensiva.

La complejidad de la situación generó que el chef fuera trasladado en avión sanitario a Buenos Aires para continuar con atención médica especializada en el Hospital Alemán, donde permaneció internado cerca de un mes bajo estricta vigilancia clínica.

Finalmente, durante los primeros días del 2026 recibió el alta médica y regresó a su casa, donde continúa con su recuperación. A través de sus redes sociales suele compartir mensajes de esperanza mostrando cómo comenzó a retomar actividades cotidianas.

