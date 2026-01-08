El nuevo drama de Romina Gaetani: "En primera fila se encontraba..."

Romina Gaetani vivió una pesadilla al regresar a los escenarios, tras la denuncia a su expareja, Luis Cavanah, por violencia de género. Esta vez, en su show más reciente, en el escenario de Ciudad Cultural Konex, la actriz y cantante se reencontró con una fan que ya ha denunciado por acoso.
En el programa LAM (América TV) dieron detalles de quién es la mujer que Gaetani denunció por acoso y que la hizo pasar por un momento de pánico en su último show.
"Mientras estaba cantando en el escenario, habría visto que en primera fila se encontraba: Belén. Se trata de una mujer, nacida en 1994, que Romina Gaetani denunció hace un año en la Fiscalía 15 de Capital Federal. La denuncia fue por acoso y hostigamiento", relataron.
"En esa ocasión, a Gaetani le dieron un botón antipánico y una perimetral que se va prorrogando en el tiempo. La mujer denunciada no sólo iba a los eventos en los que Gaetani participaba con actriz, sino que incluso se aparecía en reuniones sociales que la actriz compartía en sus redes (...) además, le decía que estaba enamorada", agregaron.
Pilar Smith, también ofreció pormenores sobre el acoso que enfrenta Gaetani.
"Es una fan que se acerca, que va al teatro muy seguido a verla... Pero después empezó con una actitud invasiva que le empezó a incomodar”, detalló.
Y siguió con lo que Gaetani habría detallado en la denuncia: “Por ejemplo, se mete al teatro y después me agarra fuerte del brazo, se quiere meter en mi auto cuando yo me estoy yendo”.
Por su parte, Ángel de Brito relató que la actriz le contó que quedó impactada y que no pudo, ni siquiera, avisar a la policía.
“Vi a Belén sentada en primera fila y no pude continuar con normalidad. Sentí que no tenía fuerzas para reaccionar y solo quise que la situación terminara rápido”.
Finalmente, Pilar Smith manifestó sobre lo vivido por la actriz: "Por suerte, esta chica no la interceptó. Romina pudo irse del Konex, pero es toda una situación que fue poniéndose más complicada una y otra vez”.
En ese sentido, si bien Gaetani cuenta con un botón antipánico, el reciente episodio en el Konex dejó al descubierto la dificultad de la Justicia por hacer cumplir las medidas de protección.
Lo último sobre Romina Gaetani y Luis Cavanah
Ahora, acerca de la denuncia de Gaetani contra su expareja, lo último que se supo es que podría dar un giro inesperado.
Y es que, tal como informó Urgente24, Cavanagh contraatacó con fuerza y asegura tener pruebas en video que darían vuelta la historia. Se filtraron audios.
El audio que se difundió en la pantalla del canal del sol destapa su versión de los hechos con una crudeza que sorprende. "Le corté, se fue, después le quedaron unas cosas en la puerta y volvió, empezó a golpear, cerré con llave, empezó a golpear todas las puertas que le faltaban, no sé qué cosa. Le abrí, me quiso pegar con una silla, después con otra, por suerte está todo grabado en un video", disparó sin filtro.
