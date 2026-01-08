El nuevo drama de Romina Gaetani: "En primera fila se encontraba..."

Pilar Smith, también ofreció pormenores sobre el acoso que enfrenta Gaetani.

"Es una fan que se acerca, que va al teatro muy seguido a verla... Pero después empezó con una actitud invasiva que le empezó a incomodar”, detalló.

Y siguió con lo que Gaetani habría detallado en la denuncia: “Por ejemplo, se mete al teatro y después me agarra fuerte del brazo, se quiere meter en mi auto cuando yo me estoy yendo”.

Por su parte, Ángel de Brito relató que la actriz le contó que quedó impactada y que no pudo, ni siquiera, avisar a la policía.

“Vi a Belén sentada en primera fila y no pude continuar con normalidad. Sentí que no tenía fuerzas para reaccionar y solo quise que la situación terminara rápido”.

Finalmente, Pilar Smith manifestó sobre lo vivido por la actriz: "Por suerte, esta chica no la interceptó. Romina pudo irse del Konex, pero es toda una situación que fue poniéndose más complicada una y otra vez”.

En ese sentido, si bien Gaetani cuenta con un botón antipánico, el reciente episodio en el Konex dejó al descubierto la dificultad de la Justicia por hacer cumplir las medidas de protección.

Lo último sobre Romina Gaetani y Luis Cavanah

Ahora, acerca de la denuncia de Gaetani contra su expareja, lo último que se supo es que podría dar un giro inesperado.

Y es que, tal como informó Urgente24, Cavanagh contraatacó con fuerza y asegura tener pruebas en video que darían vuelta la historia. Se filtraron audios.

El audio que se difundió en la pantalla del canal del sol destapa su versión de los hechos con una crudeza que sorprende. "Le corté, se fue, después le quedaron unas cosas en la puerta y volvió, empezó a golpear, cerré con llave, empezó a golpear todas las puertas que le faltaban, no sé qué cosa. Le abrí, me quiso pegar con una silla, después con otra, por suerte está todo grabado en un video", disparó sin filtro.

-------

Más noticias en Urgente24

Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Benjamin Netanyahu

La Purga: Delcy Rodríguez despidió al 'cazaopositores' general Marcano Tábata

Jorge Rial se le plantó a Eduardo Feinmann por Venezuela y dejó una verdad incómoda