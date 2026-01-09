La NASA en apuros: Adelanta regreso de astronautas a la Tierra por problema médico oculto

La NASA pone fin a la misión Crew-11 de forma urgente, y nunca antes vista, debido a un problema de salud presentado por un miembro de la tripulación. De hecho, se llevará a cabo la primera evacuación médica de la historia desde la Estación Espacial Internacional. Los astronautas regresarán a la Tierra antes de lo previsto.
La NASA anunció este jueves 08/01 que regresará a la Tierra la misión Crew-11 de SpaceX desde la Estación Espacial Internacional anticipadamente, ya que los equipos monitorean un problema médico en un astronauta que actualmente reside y trabaja a bordo del laboratorio orbital.
La tripulación que estará de vuelta a casa antes de tiempo está conformada por cuatro astronautas, quienes viajaron hacia la Estación Espacial Internacional el 1 de agosto de 2025.
En principio, los planes eran que la misión durara seis meses a bordo del laboratorio en órbita, sin embargo, debido al problema de salud de uno de sus miembros, se ha tenido que acortar.
La medida se considera poco habitual debido a que, generalmente, la NASA no traería de regreso a un equipo como este antes de que otro estuviera en su lugar, apunta CNN.
En ese sentido, la NASA revisa las fechas de regreso de la Crew-11 y trabaja con SpaceX y sus socios internacionales para analizar las opciones disponibles y así anticipar las oportunidades de lanzamiento de la misión Crew-12.
La agencia prevé tomar una decisión sobre la fecha de regreso de la Crew-11 en los próximos días, avisaron.
¿Qué se sabe del astronauta enfermo?
Acerca de la situación médica en la Estación Espacial Internacional se sabe poco. No se ha revelado el nombre del astronauta enfermo, ni la dolencia.
De acuerdo con la NASA, el problema médico afectó a un solo astronauta, quien se encuentra estable, y no se han compartido más detalles por confidencialidad médica.
Lo que sí aseguraron es que no se trata de una emergencia a bordo.
El doctor James Polk, jefe de salud y servicios médicos de la NASA, dijo en rueda de prensa, que están "actuando por prudencia con el miembro de la tripulación".
“Tenemos un conjunto muy robusto de equipo médico a bordo de la Estación Espacial Internacional”, aseguró Polk. “Pero no tenemos la cantidad completa de equipos que tendría, por ejemplo, en la sala de emergencias para completar una evaluación de un paciente”.
“Y en este incidente en particular”, añadió, “nos gustaría completar esa evaluación, y la mejor manera de hacerlo es en tierra”.
En ese sentido, dijo que era la primera evacuación médica de la NASA desde la Estación Espacial Internacional.
La NASA suspende la primera caminata espacial 2026
El incidente médico hizo que la NASA tomara la decisión de posponer una caminata espacial originalmente prevista para el 8 de enero.
En ese momento la NASA destacó: "Llevar a cabo nuestras misiones de forma segura es nuestra máxima prioridad, y estamos evaluando activamente todas las opciones, incluyendo la posibilidad de finalizar anticipadamente la misión de la Crew-11. La NASA y nuestros socios se preparan para estas situaciones de forma segura".
La NASA terminó tomando la decisión de, no sólo suspender la caminata espacial, sino también regresar a casa a cuatro astronautas antes de tiempo por el incidente médico.
Los astronautas que regresarán a casa antes de tiempo son: Mike Fincke, Zena Cardman, Kimiya Yui y Oleg Platonov,
"Estoy orgulloso del esfuerzo rápido en toda la agencia hasta ahora para garantizar la seguridad de nuestros astronautas", dijo Jared Isaacman, administrador de la NASA.
