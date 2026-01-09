Irán corta internet y queda aislada del mundo en medio de una Revolución popular que avanza

El grupo iraní de derechos humanos Hengaw informó que una marcha de protesta después de las oraciones del viernes en Zahedan, donde predomina la minoría baluchis, fue repelida con disparos que hirieron a varias personas.

La oposición no está unificada pero sus diferentes facciones convocaron a más protestas, y Reza Pahlavi, hijo exiliado del difunto Shah gobernante, dijo a los iraníes en una publicación en las redes sociales: "Los ojos del mundo están sobre ustedes. Salgan a las calles".

Trump, que bombardeó Irán el verano (boreal) pasado y que la semana pasada advirtió a Teherán que podría acudir en ayuda de los manifestantes, dijo el mismo viernes que no se reuniría con Pahlavi y que "no estaba seguro de que fuera apropiado" apoyarlo. (¿María Corina Machado 2?)

Imágenes publicadas por la televisión estatal anoche mostraron lo que, según la televisión estatal, eran autobuses, coches y motos en llamas, así como incendios en estaciones de metro y bancos.

El Ayatollah acusó a la Organización Muyahidín del Pueblo, una facción opositora escindida tras la Revolución Islámica de 1979 y también conocida como MKO, de orquestar los disturbios.

Un periodista de la televisión estatal, parado frente a los incendios en la calle Shariati en el puerto de Rasht, en el Mar Caspio, dijo: "Esto parece una zona de guerra: todas las tiendas han sido destruidas"

.Vídeos verificados por Reuters, tomados en la capital, Teherán, mostraban a cientos de personas marchando. En uno de ellos, se oía a una mujer gritar: "¡Muerte a Jamenei!".

---------------------

Más contenidos en Urgente24

Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu

Catherine Fulop y Delcy Rodríguez parejas de Fernando Carrillo; 60 % de ocupación en Mar del Plata

La Purga: Delcy Rodríguez despidió al 'cazaopositores' general Marcano Tábata