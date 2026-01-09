La República Islámica de Irán quedó aislada del mundo exterior el viernes 09/01 después de que las autoridades bloquearon internet para frenar las crecientes protestas, y también bloqueó las lineas telefónicas, canceló los vuelos y permite una actualización de noticias por 'goteo'. La teocracia gobernante no consigue frenar las protestas, de acuerdo a las noticias de Reuters.
Irán corta internet y queda aislada del mundo en medio de una Revolución popular que avanza
Irán aislado del mundo: internet caída, líneas telefónicas bloqueadas y vuelos cancelados. Ali Jamenei habla por radio y TV. Protestas crecen.
El líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, acusó a los manifestantes de actuar en nombre del presidente estadounidense Donald Trump, diciendo que los movilizados estaban atacando propiedades públicas y advirtiendo que Teherán no toleraría que las personas actuaran como "mercenarios de extranjeros".
Las protestas comenzaron como resultado de una espiral inflacionaria y no han alcanzado la escala de los disturbios de hace 3 años, pero se han extendido por todo Irán, y el régimen está vulnerable por la crisis económica y las secuelas de la guerra 2025 contra Israel y USA.
Traducción: No tengo miedo. Llevo muerta 47 años. Esta es la voz de una mujer en Irán harta de la República Islámica. Hace 47 años, la República Islámica nos arrebató nuestros derechos y convirtió a una nación en rehenes. Hoy la gente ya no tiene nada que perder, se levanta. Irán está en ascenso.
El grupo iraní de derechos humanos Hengaw informó que una marcha de protesta después de las oraciones del viernes en Zahedan, donde predomina la minoría baluchis, fue repelida con disparos que hirieron a varias personas.
La oposición no está unificada pero sus diferentes facciones convocaron a más protestas, y Reza Pahlavi, hijo exiliado del difunto Shah gobernante, dijo a los iraníes en una publicación en las redes sociales: "Los ojos del mundo están sobre ustedes. Salgan a las calles".
Trump, que bombardeó Irán el verano (boreal) pasado y que la semana pasada advirtió a Teherán que podría acudir en ayuda de los manifestantes, dijo el mismo viernes que no se reuniría con Pahlavi y que "no estaba seguro de que fuera apropiado" apoyarlo. (¿María Corina Machado 2?)
Imágenes publicadas por la televisión estatal anoche mostraron lo que, según la televisión estatal, eran autobuses, coches y motos en llamas, así como incendios en estaciones de metro y bancos.
El Ayatollah acusó a la Organización Muyahidín del Pueblo, una facción opositora escindida tras la Revolución Islámica de 1979 y también conocida como MKO, de orquestar los disturbios.
Un periodista de la televisión estatal, parado frente a los incendios en la calle Shariati en el puerto de Rasht, en el Mar Caspio, dijo: "Esto parece una zona de guerra: todas las tiendas han sido destruidas"
.Vídeos verificados por Reuters, tomados en la capital, Teherán, mostraban a cientos de personas marchando. En uno de ellos, se oía a una mujer gritar: "¡Muerte a Jamenei!".
