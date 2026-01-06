urgente24
Catherine Fulop y Delcy Rodríguez parejas de Fernando Carrillo; 60 % de ocupación en Mar del Plata

La actriz anti chavista Catherine Fulop compartió con la presidenta Delcy Rodríguez amor por Fernando Carrillo; 60 % de ocupación en Mar del Plata en enero.

06 de enero de 2026 - 18:41
Delcy Rodríguez y Fernando Carrillo

Delcy Rodríguez y Fernando Carrillo

1-Delcy Rodríguez y Catherine Fulop unidas por un galán de telenovelas

El conocido actor venezolano Fernando Carrillo lanzó una revelación inesperada al contar que fue pareja durante tres años de la actual presidenta de Venezuela.

El conocido intérprete aseguró que él y Delcy Rodríguez fueron “el uno para el otro” y llegó a describirla como la mujer de su vida.

La confesión abrió interrogantes inmediatos sobre qué dirá Catherine Fulop, ex esposa del actor y reconocida opositora al chavismo.

2-Venezuela: "Agachaos que vienen los nuestros!!!"

Una nueva situación de zozobra sacude a Venezuela luego de que efectivos que custodian el palacio presidencial atacaran a balazos a drones aéreos bolivarianos que no lograron identificar.

El episodio ocurrió apenas dos días después del ataque de Estados Unidos y expone un clima de nerviosismo extremo entre las tropas caribeñas.

La anunciada segunda ola de ofensivas por parte de las fuerzas de Donald Trump mantiene en vilo tanto a la población civil como a los propios efectivos militares.

3-Histórico: apenas 60% de ocupación hotelera en Mar del Plata en enero

En La Feliz celebran haber alcanzado un 60% de piezas vendidas durante la primera semana del año.

Tradicionalmente, este período concentra el mayor movimiento turístico de toda la temporada.

En zonas emblemáticas como el Casino y el Hotel Provincial, las playas aparecen ocupadas solo en la mitad de su extensión, una postal inédita para la Bristol y la Playa Popular.

