Catherine Fulop y Delcy Rodríguez parejas de Fernando Carrillo; 60 % de ocupación en Mar del Plata

La anunciada segunda ola de ofensivas por parte de las fuerzas de Donald Trump mantiene en vilo tanto a la población civil como a los propios efectivos militares.

Embed - Venezuela en alerta máxima: nerviosismo y fuego amigo en Caracas

3-Histórico: apenas 60% de ocupación hotelera en Mar del Plata en enero

En La Feliz celebran haber alcanzado un 60% de piezas vendidas durante la primera semana del año.

Tradicionalmente, este período concentra el mayor movimiento turístico de toda la temporada.

En zonas emblemáticas como el Casino y el Hotel Provincial, las playas aparecen ocupadas solo en la mitad de su extensión, una postal inédita para la Bristol y la Playa Popular. En zonas emblemáticas como el Casino y el Hotel Provincial, las playas aparecen ocupadas solo en la mitad de su extensión, una postal inédita para la Bristol y la Playa Popular.