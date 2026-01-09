Telefe saca su as bajo la manga para no perder los sábados frente a El Trece

Telefe sabe que MasterChef Celebrity mide bien en pantalla y que explota en X, Instagram y TikTok, donde se empuja el producto con clips, discusiones y fandoms, algo que, según datos de Kantar Ibope Media y el seguimiento que hacen portales como ForoMedios, le permitió al canal liderar cómodamente de domingo a jueves frente a El Trece durante todo el verano. El problema, hasta ahora, eran los fines de semana, y ahí es donde esta jugada cobra sentido.

Mirtha Legrand vuelve a ser el plan B (y A) de El Trece

El Trece, por su lado, no se quedó de brazos cruzados y respondió con su arma más pesada, porque los sábados a la noche volvió La Noche de Mirtha Legrand, esta vez desde Mar del Plata, con una temporada que apunta directo al público que todavía ve la televisión como un ritual familiar.

La histórica conductora de 98 años recibirá a Lucía y Joaquín Galán, de Pimpinela, y a Soledad Pastorutti junto a su hermana Natalia, una mesada pensada para que incluya nostalgia, música popular y charla larga, la cual sigue siendo una fórmula muy rendidora en verano.

image El Trece responde con La Noche de Mirtha Legrand y figuras populares para atraer a las familias. Es tradición y conversación larga contra el show y el escándalo de Telefe.

El canal del Sol apuesta a eso, a la mesa larga, a las anécdotas, a las figuras queridas que convocan a varias generaciones, algo que, según los propios números que circulan en la industria, le permite a El Trece recortar distancia los fines de semana cuando durante la semana queda más relegado frente al reality culinario de Telefe.

Por eso esta pelea de los sábados es una pulseada directa entre dos formas de entender la TV: de un lado, el show, el backstage y la viralización de MasterChef Celebrity, y del otro, la tradición, la charla y lo que simboliza Mirtha.

En un verano donde muchos canales aflojan, estos dos decidieron ir a fondo, y el que logre quedarse con el prime time del sábado va a marcarle la cancha al otro por varias semanas.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Furor por la nueva billetera virtual que rinde más y destronó a Mercado Pago

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu

Por declaración de su custodio, más comprometido Matías Yofe (el de Elisa Carrió)