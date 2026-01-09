El verano encontró a Telefe y El Trece en una pulseada por el rating como botín y estilos opuestos tratando de quedarse con una noche que define todo. Entre MasterChef moviendo fichas y Mirtha Legrand volviendo a a la mesa para recuperar terreno, el sábado promete una batalla que nadie quiere perder pero que todos miran de reojo.
TITANES EN EL RING
Telefe saca su as bajo la manga para no perder los sábados frente a El Trece
Para competir con El Trece y la clásica mesa de Mirtha, Telefe tira toda la carne al asador con su programa estrella para no perder el frente de los sábados.
El plan de Telefe: exprimir su mayor éxito cuando más lo necesita
Telefe está haciendo algo que tiene bastante más lectura de lo que parece, porque en un contexto donde el encendido general baja por las vacaciones, las salidas y el calor, el canal decidió agarrarse de su programa más fuerte, el que mejor rinde en rating y en redes, y convertirlo en su ancla de los sábados, algo que no es para nada habitual en su esquema clásico.
La información la adelantó PrimiciasYa, que confirmó que este sábado a las 21 llegará una edición especial de MasterChef Celebrity con Wanda Nara, el jurado y los participantes reaccionando a lo mejor y lo peor de la semana.
Desde el propio entorno del ciclo filtraron una frase que pinta de cuerpo entero la estrategia: "Wanda, el jurado y los protagonistas de las cocinas más famosas del mundo reaccionando a los momentos más destacados de la semana".
Y como si eso no alcanzara, la promoción oficial suma: "Comentarios sin filtro, secretos de las estaciones y todo lo que nadie se animó a decir frente a los platos. Es el momento de descubrir la otra cara de la competencia". Una invitación directa al chisme, al detrás de escena, a esa parte del reality que siempre engancha más que los platos.
Telefe sabe que MasterChef Celebrity mide bien en pantalla y que explota en X, Instagram y TikTok, donde se empuja el producto con clips, discusiones y fandoms, algo que, según datos de Kantar Ibope Media y el seguimiento que hacen portales como ForoMedios, le permitió al canal liderar cómodamente de domingo a jueves frente a El Trece durante todo el verano. El problema, hasta ahora, eran los fines de semana, y ahí es donde esta jugada cobra sentido.
Mirtha Legrand vuelve a ser el plan B (y A) de El Trece
El Trece, por su lado, no se quedó de brazos cruzados y respondió con su arma más pesada, porque los sábados a la noche volvió La Noche de Mirtha Legrand, esta vez desde Mar del Plata, con una temporada que apunta directo al público que todavía ve la televisión como un ritual familiar.
La histórica conductora de 98 años recibirá a Lucía y Joaquín Galán, de Pimpinela, y a Soledad Pastorutti junto a su hermana Natalia, una mesada pensada para que incluya nostalgia, música popular y charla larga, la cual sigue siendo una fórmula muy rendidora en verano.
El canal del Sol apuesta a eso, a la mesa larga, a las anécdotas, a las figuras queridas que convocan a varias generaciones, algo que, según los propios números que circulan en la industria, le permite a El Trece recortar distancia los fines de semana cuando durante la semana queda más relegado frente al reality culinario de Telefe.
Por eso esta pelea de los sábados es una pulseada directa entre dos formas de entender la TV: de un lado, el show, el backstage y la viralización de MasterChef Celebrity, y del otro, la tradición, la charla y lo que simboliza Mirtha.
En un verano donde muchos canales aflojan, estos dos decidieron ir a fondo, y el que logre quedarse con el prime time del sábado va a marcarle la cancha al otro por varias semanas.
---------------------------------------------------------------------
