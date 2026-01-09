El Certificado Único de Discapacidad (CUD) vuelve a quedar en el centro del debate público. Tras meses de incertidumbre institucional y cambios administrativos, el Gobierno Nacional confirmó cómo será el esquema de renovación durante 2026, una definición importante para miles de personas que dependen del documento para acceder a prestaciones básicas.
INCERTIDUMBRE
Certificado Único de Discapacidad: quién renueva en 2026 y quién puede perder beneficios
El Certificado Único de Discapacidad no es solo un trámite administrativo. Para miles de familias, es la diferencia para acceder a derechos básicos.
La ratificación oficial llega luego de la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que fue absorbida por el Ministerio de Salud y reconvertida en la Secretaría Nacional de Discapacidad. Aunque desde el Ejecutivo aseguran que los derechos no se ven afectados, las nuevas reglas generan dudas, enojo y temor entre los titulares del certificado.
Qué pasa con el Certificado Único de Discapacidad que vencía en 2025
Uno de los puntos más importantes es la prórroga general. Todos los Certificados Únicos de Discapacidad, tanto en formato papel como digital, que tenían fecha de vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, extienden automáticamente su validez hasta la misma fecha de 2026.
Esto significa que quienes estaban por perder el CUD este año podrán seguir utilizando el documento sin necesidad de iniciar el trámite de renovación inmediata.
Certificado Único de Discapacidad: Quiénes deben renovarlo sí o sí
Sin embargo, no todos los beneficiarios están alcanzados por esta prórroga. El Gobierno dejó en claro que los certificados cuya fecha de actualización original corresponde a 2022, 2023 o 2024 deberán renovarse obligatoriamente durante 2025.
Este grupo queda excluido del beneficio automático y deberá iniciar el trámite para no perder el acceso a prestaciones, transporte gratuito y cobertura médica. La decisión generó polémica porque muchas personas creían estar incluidas en la extensión general y ahora enfrentan el riesgo de quedar fuera del sistema si no realizan la renovación a tiempo.
Cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad en 2026 paso a paso
El CUD sigue siendo un documento público, gratuito y con validez en todo el territorio nacional. Para obtenerlo o renovarlo en 2026, es necesario solicitar un turno en la Junta Evaluadora Interdisciplinaria correspondiente al domicilio del solicitante.
La evaluación está a cargo de un equipo de profesionales de distintas áreas de la salud, que analiza cada caso de manera integral. El certificado puede otorgarse en situaciones de discapacidad intelectual, motora, visual, auditiva, respiratoria, cardiovascular, renal, digestiva y otras condiciones contempladas por la normativa vigente.
Desde el Ministerio de Salud aclararon que la reorganización institucional no interrumpe la emisión de nuevos certificados ni la continuidad de los trámites ya iniciados, aunque la documentación requerida puede variar según el tipo de discapacidad.
Certificado Único de Discapacidad: Todos los beneficios que siguen vigentes
Más allá de los cambios administrativos, el Certificado Único de Discapacidad mantiene beneficios centrales. Garantiza el acceso al Sistema de Prestaciones Básicas, con cobertura del 100% en tratamientos, rehabilitación, apoyos educativos, prótesis y medicación.
En transporte, permite viajar gratis en colectivos, subtes y trenes nacionales, tanto en trayectos urbanos como de larga distancia. También habilita el uso del Símbolo Internacional de Acceso para estacionamiento y libre circulación.
Además, el CUD permite acceder a asignaciones familiares específicas, exenciones impositivas y beneficios para la compra de vehículos, dependiendo de cada jurisdicción.
