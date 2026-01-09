Certificado Único de Discapacidad: quién renueva en 2026 y quién puede perder beneficios

Este grupo queda excluido del beneficio automático y deberá iniciar el trámite para no perder el acceso a prestaciones, transporte gratuito y cobertura médica. La decisión generó polémica porque muchas personas creían estar incluidas en la extensión general y ahora enfrentan el riesgo de quedar fuera del sistema si no realizan la renovación a tiempo.

Cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad en 2026 paso a paso

El CUD sigue siendo un documento público, gratuito y con validez en todo el territorio nacional. Para obtenerlo o renovarlo en 2026, es necesario solicitar un turno en la Junta Evaluadora Interdisciplinaria correspondiente al domicilio del solicitante.

La evaluación está a cargo de un equipo de profesionales de distintas áreas de la salud, que analiza cada caso de manera integral. El certificado puede otorgarse en situaciones de discapacidad intelectual, motora, visual, auditiva, respiratoria, cardiovascular, renal, digestiva y otras condiciones contempladas por la normativa vigente.

Desde el Ministerio de Salud aclararon que la reorganización institucional no interrumpe la emisión de nuevos certificados ni la continuidad de los trámites ya iniciados, aunque la documentación requerida puede variar según el tipo de discapacidad.

Cuáles son los nuevos requisitos para renovar el Certificado único de Discapacidad

Certificado Único de Discapacidad: Todos los beneficios que siguen vigentes

Más allá de los cambios administrativos, el Certificado Único de Discapacidad mantiene beneficios centrales. Garantiza el acceso al Sistema de Prestaciones Básicas, con cobertura del 100% en tratamientos, rehabilitación, apoyos educativos, prótesis y medicación.

En transporte, permite viajar gratis en colectivos, subtes y trenes nacionales, tanto en trayectos urbanos como de larga distancia. También habilita el uso del Símbolo Internacional de Acceso para estacionamiento y libre circulación.

Además, el CUD permite acceder a asignaciones familiares específicas, exenciones impositivas y beneficios para la compra de vehículos, dependiendo de cada jurisdicción.

