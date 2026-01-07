Discapacidad en emergencia: Advierten que la disolución de la ANDIS empeora el panorama

"Dicen que necesitan tiempo, pero las instituciones, los prestadores y las personas con discapacidad ya no tienen ese tiempo. Las prestaciones se dejaron de brindar y los problemas se van a ir incrementando", señaló.

image Sector en alerta.

Por su parte, Gabriela Bruno, militante de Vida con equidad y dignidad y secretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad del Partido Socialista de la Provincia, manifestó su preocupación en declaraciones a Radio 2. "Es una situación muy grave y preocupante. Queda claro que se trata del desmantelamiento de las políticas públicas en discapacidad, con un corrimiento del Estado y un vaciamiento de las garantías de derechos", sostuvo.

Discapacidad en emergencia

Entre las principales deudas del Estado, la titular de Apridis enumeró la falta de recomposición de pensiones, pagos atrasados y dificultades de acceso al sistema de prestaciones. "No estamos hablando de beneficios extra, sino de condiciones mínimas para sostener los servicios y garantizar la subsistencia de quienes los reciben", aseguró.

Por su parte, la crisis también hace estragos en los usuarios. Según Chapero "hay personas que buscan prestadores y no los encuentran, otras que se quedan sin obra social y, por lo tanto, sin acceso a prestaciones que no existen en el sistema público".

Como cierre, Chapero alertó sobre un proceso de concentración que se profundiza con el retiro del Estado.

"Este abandono genera la ley del más fuerte: sobreviven los prestadores grandes y desaparecen las instituciones pequeñas. Muchas cierran porque no pueden afrontar alquileres ni inversiones básicas en accesibilidad y seguridad. Así, el sistema termina dejando afuera a quienes menos posibilidades tienen", finalizó.

