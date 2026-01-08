Encuesta: En el final de 2025, para el 57% la situación económica estuvo peor que en 2024

En una encuesta sobre humor social y político realizada en diciembre pasado, la consultora D'Alessio-Irol-Berensztein detectó que la mayoría de los consultados consideró que la situación económica está peor que el año pasado, una opinión que se mantuvo igual que en noviembre de 2025.
PREOCUPA LA INSEGURIDAD
La economía, peor que en 2024
"La evaluación sobre la situación económica actual se sostiene en el mismo valor que el del mes de noviembre. Un 57% de los encuestados considera que la situación está peor que el año pasado, mientras que un 41% cree que está mejor", destacó el trabajo de D'Alessio-Irol-Berensztein acerca de la opinión de los consultados sobre la situación económica al terminar el año 2025. Las respuestas, que se mantuvieron en el mismo porcentaje en los dos últimos meses del año pasado, se dieron en un contexto donde La Libertad Avanza (LLA) se impuso en las elecciones legislativas de octubre.
El sondeo contrastó las respuestas según la afinidad política de los consultados. En ese sentido, el 85% de los votantes de La Libertad Avanza respondió que la economía marchaba bien mientras que el 95% de quienes afirmaron ser votantes de Fuerza Patria, opinaron negativamente.
La consultora resaltó también que el 12% que se autodenominó votante libertario y que opinó que la economía estaba peor que en 2024, se presume que de todos modos volvió a votar por LLA en las legislativas del año pasado.
¿Mejora la situación en 2026?
Con respecto a 2026, los porcentajes cambian y se aprecia que desciende la cantidad de personas que creen que la situación económica empeorará. Un 46% sostuvo que será mejor o mucho mejor mientras que un 50% opinó que estará peor o mucho peor.
En cuanto a la afinidad política, el 71% de los electores de kirchnerismo-peronismo dijeron que el año próximo la situación será "mucho peor" y otro 24% simplemente "peor".
Encuesta con malas noticias para Milei
En cuanto a la imagen del presidente Javier Milei si bien se mantuvo estable de una medición a otra, sigue teniendo una mayoría de rechazo del 54% contra un 42% de apreciación positiva. Sin embargom, el trabajo detectó que no hay dirigentes políticos con diferencial positivo y sólo la senadora Patricia Bullrich apareció mejor posicionada que el Presidente.
Milei también dejó de aumentar su imagen negativa, que el año pasado tuvo picos de 57% desde julio y hasta octubre (meses donde el Gobierno atravesó los escándalos por el Andisgate, el caso Espert y $Libra), el mes de los comicios donde se impuso el oficialismo en las urnas, desde entonces empezó a descender.
Por otro lado, en cuanto a los temas que más le preocuparon a los argentinos, la inseguridad se ubicó en el 1er lugar de las respuestas seguida por la incertidumbre en la situación económica y la falta de propuestas para el crecimiento. Los ajustes del Gobierno superaron a la preocupación por la inflación y últumo quedó la dificultad para pagar créditos o tarjetas.
