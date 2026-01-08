Encuesta: En el final de 2025, para el 57% la situación económica estuvo peor que en 2024

image

En cuanto a la afinidad política, el 71% de los electores de kirchnerismo-peronismo dijeron que el año próximo la situación será "mucho peor" y otro 24% simplemente "peor".

Encuesta con malas noticias para Milei

En cuanto a la imagen del presidente Javier Milei si bien se mantuvo estable de una medición a otra, sigue teniendo una mayoría de rechazo del 54% contra un 42% de apreciación positiva. Sin embargom, el trabajo detectó que no hay dirigentes políticos con diferencial positivo y sólo la senadora Patricia Bullrich apareció mejor posicionada que el Presidente.

image

Milei también dejó de aumentar su imagen negativa, que el año pasado tuvo picos de 57% desde julio y hasta octubre (meses donde el Gobierno atravesó los escándalos por el Andisgate, el caso Espert y $Libra), el mes de los comicios donde se impuso el oficialismo en las urnas, desde entonces empezó a descender.

Por otro lado, en cuanto a los temas que más le preocuparon a los argentinos, la inseguridad se ubicó en el 1er lugar de las respuestas seguida por la incertidumbre en la situación económica y la falta de propuestas para el crecimiento. Los ajustes del Gobierno superaron a la preocupación por la inflación y últumo quedó la dificultad para pagar créditos o tarjetas.

image

--------------

Más noticias en Urgente24:

Farmacéuticos denuncian que Javier Milei puso a la ANMAT en manos de las prepagas

Argentina paga deuda con más deuda; Trump cada vez más goloso; las demoras de Flybondi

Causa Vicentin: Embargaron a exfuncionarios de Mauricio Macri por corrupción

Investigación y castigos por ncendios en Chubut: "El que prende fuego, paga"