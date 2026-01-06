Donald Trump y Netanyahu arengan manifestaciones en Irán tras deponer a Maduro

Simultáneamente con los disturbios, mujeres iraníes están aprovechando para quitarse el hiyab en la vía pública, a pesar de que podrían ser capturadas por la Policía de la Moral y torturadas hasta la muerte, como ocurrió con el caso de Mahsa Amini.

image Al menos 35 muertos y 1200 detenidos tras diez días de disturbios en Irán | GENTILEZA DW

En este contexto de estallido social en Irán contra los ayatolás, Netanyahu reveló que ya ha abordado la situación con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras su reciente visita oficial a Washington. Pero una buena parte de los manifestantes iraníes que se están pronunciando en las calles, actualmente martirizados por la situación económica del país y abogando porque los ayatolás se agiornen al nuevo mundo, quieren decidir su propio destino sin injerencia extranjera.

El ayatolá de Irán escaparía a Rusia para no correr con la misma suerte que Maduro

El denominado “Eje de Resistencia” ha sufrido golpes críticos en el último tiempo: Israel ha desmantelado la capacidad operativa de Hamás y continúa acechando a Hezbolá al sur del Líbano, a pesar de la tregua acordada.

Además, la caída del aliado sirio de Teherán, Bashar al-Assad, en diciembre de 2024, el ascenso al poder de facto en Damasco de Ahmed al-Sharaa (un líder saudí aceptado por Occidente) y los recientes bombardeos de Arabia Saudita en Yemen contra los hutíes (proxies de Irán), han debilitado al régimen chiita de los ayatolás y fracturado su influencia regional. A su vez, la captura de Maduro en Venezuela y la presión sobre el chavismo por parte de Estados Unidos acaba de cortar el flujo de petróleo al régimen iraní y a Hezbolá, asfixiándolos económicamente.

A pesar de que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ordenó el sábado que los “alborotadores sean puestos en su lugar”, las protestas en Irán aún persisten, clamando por la “muerte del dictador” y el retorno del sha Reza Pahlavi, asilado todo este tiempo en Washington. Llamativamente, el sha se trasladó recientemente a Egipto, como si estuviera esperando una señal de luz verde por parte de la Casa Blanca e Israel, aliados tradicionales de su familia.

image Reza Pahlavi, el príncipe heredero del sha de Persia, se postula desde EE.UU. como alternativa al régimen islámico de Irán. Apoyado por Washington e Israel debido a que, durante su gobierno, se garantizaron derechos democráticos, no se persiguió a la oposición y las mujeres gozaron de libertades y no usaban velo.

Embed - Antes de 1979, #Irán: modernización y derechos femeninos. Después, revolución y cambio radical.

En este contexto de furia social contra el régimen del ayatolá, Ali Khamenei habría diseñado un plan de escape para abandonar Teherán junto a un círculo reducido de colaboradores y familiares, en caso de que sus fuerzas no logren contener las protestas en curso o si la situación empeora con la posible intervención oficial de Estados Unidos en el conflicto o si ocurren deserciones. Todo esto, claramente, con el objetivo de evitar caer en la misma suerte que Nicolás Maduro, según un informe de inteligencia al que tuvo acceso The Times.

Beni Sabti, exintegrante de la inteligencia israelí, afirmó que el destino elegido sería Moscú, siguiendo el precedente de Bashar al-Assad, actualmente asilado allí tras el derrocamiento de su gobierno en 2024.

image El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, asiste a una ceremonia de duelo por los comandantes militares y científicos nucleares iraníes que murieron en la guerra de 12 días de Irán con Israel, en Teherán, Irán, el 29 de julio de 2025. Oficina del Líder Supremo de Irán/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Folleto vía REUTERS

El informe describe un esquema logístico elaborado que contempla acumulación de activos y propiedades en el extranjero, así como reservas de dinero en efectivo, garantía de un escape seguro en caso de que el régimen del ayatolá sea derrocado.

El propio Khamenei controla una vasta red de recursos financieros a través de la organización Setad, cuyos activos fueron estimados en USD 95 mil millones por una investigación de Reuters en 2013, cifra que incluye bienes raíces y empresas bajo su dominio personal.

Según fuentes citadas por The Times, el plan contempla la evacuación de Khamenei junto a una veintena de allegados, incluidos su hijo Mojtaba, designado como posible sucesor.

Otras lecturas de Urgente24:

Último escándalo entre Florencia Peña y Fátima Florez: "Una mandó a..."

El mal momento de Wanda Nara por una reacción de Martín Migueles: "Te voy a buscar"

Marcelo Tinelli tomó una inesperada decisión que paralizó a todos

La polémica defensa de Catherine Fulop a la invasión de USA en Venezuela