Un hombre fue detenido en Ohio tras causar daños en la fachada de la casa de JD Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, según lo divulgó este lunes el Servicio Secreto estadounidense. La noticia se difundió en un contexto marcado por las tensiones entre la administración de Donald Trump, el régimen iraní y el venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la amenaza de Washington hacia Teherán.
DAÑOS EN VIDRIOS
Ataque contra la casa del vice de Trump, JD Vance, con un martillo
La casa del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, resultó dañada este lunes tras un ataque de un hombre fuera de sus cabales contra su vivienda, en medio de actual contexto signado por política gubernamental de Donald Trump presionando al régimen de Irán y al de Venezuela.
El vicepresidente Vance y su esposa, la estadounidense-india Usha Chilukuri, compraron la casa familiar aproximadamente 1.4 millones de dólares en 2018 en el vecindario East Walnut Hills de Cincinnati, que se encuentra a lo largo del río Ohio y al este del centro de la ciudad, según la Oficina del Auditor del Condado de Hamilton
Según el Servicio Secreto estadounidense, la familia Vance no se encontraba en Ohio al momento del incidente, el cual incluyó la rotura de los vidrios de las ventanas de la vivienda.
“Agradezco los buenos deseos de todos por el ataque en nuestra casa”, dijo Vance en una publicación en X. “Por lo que sé, un loco intentó entrar a la fuerza golpeando las ventanas. Agradezco al servicio secreto y a la policía de Cincinnati su rápida respuesta. Ni siquiera estábamos en casa, pues ya habíamos regresado a Washington D. C.”, agregó el vice de Trump.
“Una petición a los medios: intentamos proteger a nuestros hijos lo máximo posible de las realidades de esta vida de servicio público. En ese sentido, dudo del valor informativo de cubrir las imágenes de nuestra casa con agujeros en las ventanas”, dijo.
Ataque a la residencia de JD Vance: un hombre fuera de sus cabales
El hombre que atentó contra la casa de JD Vance fue detenido poco después de la medianoche por agentes del Servicio Secreto, quienes monitorean veinticuatro horas la residencia del vice de Trump, al este del centro de Cincinnati, según informó el portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi, en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press. No se ha revelado su nombre.
Según algunos medios estadounidenses, el ataque habría sido perpetrado por William DeFoor, de 26 años, quien dañó vidrios y un automóvil del Servicio Secreto estacionado e intentó entrar en la casa del vicepresidente JD Vance en Ohio, supuestamente utilizando un martillo para romper las ventanas.
Al respecto, la agencia de noticias WXIX-TV, citando documentos judiciales, informó que DeFoor se declaró culpable en abril pasado de dos cargos de vandalismo después de causar daños por valor de más de dos mil dólares a una empresa local de diseño de interiores.
Fue sentenciado a dos años de tratamiento en un centro de salud mental y tuvo que pagar 5.550 dólares en concepto de restitución.
Daños a la casa de JD Vance por un hombre con un martillo
Las agentes del Servicio Secreto escucharon un fuerte ruido en la casa alrededor de la medianoche y encontraron a una persona que había roto una ventana con un martillo e intentaba entrar en la vivienda. El hombre también había destrozado un vehículo del Servicio Secreto al entrar en la casa, según uno de los agentes.
La casa, en el vecindario de Walnut Hills, sobre colinas con vistas a la ciudad, estaba desocupada en ese momento, y Vance y su familia no estaban en Ohio, dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.
"El Servicio Secreto de Estados Unidos está coordinando con el Departamento de Policía de Cincinnati y la Fiscalía de Estados Unidos mientras se revisan las decisiones de acusación", dijo el portavoz,
Más noticias en Urgente24:
Feos, sucios y malos: Donald Trump, Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro y María Corina Machado
Delcy Rodríguez: "Venezuela extiende invitación a USA a trabajar en una agenda de cooperación"
Nicolás Maduro esposado en NY: El "Juicio del Siglo" por narcoterrorismo y armas de guerra
Para 'resucitar' el caso AFA, Milei / La Nación / Clarín deslizan un posible 'caso Sergio Massa'