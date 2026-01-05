Ataque contra la casa del vice de Trump, JD Vance, con un martillo

Ataque a la residencia de JD Vance: un hombre fuera de sus cabales

El hombre que atentó contra la casa de JD Vance fue detenido poco después de la medianoche por agentes del Servicio Secreto, quienes monitorean veinticuatro horas la residencia del vice de Trump, al este del centro de Cincinnati, según informó el portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi, en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press. No se ha revelado su nombre.

Según algunos medios estadounidenses, el ataque habría sido perpetrado por William DeFoor, de 26 años, quien dañó vidrios y un automóvil del Servicio Secreto estacionado e intentó entrar en la casa del vicepresidente JD Vance en Ohio, supuestamente utilizando un martillo para romper las ventanas.

image William DeFoor está acusado de obstrucción de asuntos oficiales, causar daños o poner en peligro una propiedad, invasión ilegal y vandalismo.

Al respecto, la agencia de noticias WXIX-TV, citando documentos judiciales, informó que DeFoor se declaró culpable en abril pasado de dos cargos de vandalismo después de causar daños por valor de más de dos mil dólares a una empresa local de diseño de interiores.

Fue sentenciado a dos años de tratamiento en un centro de salud mental y tuvo que pagar 5.550 dólares en concepto de restitución.

Daños a la casa de JD Vance por un hombre con un martillo

Las agentes del Servicio Secreto escucharon un fuerte ruido en la casa alrededor de la medianoche y encontraron a una persona que había roto una ventana con un martillo e intentaba entrar en la vivienda. El hombre también había destrozado un vehículo del Servicio Secreto al entrar en la casa, según uno de los agentes.

image Arrestan a hombre tras usar un martillo para romper ventanas en la casa de JD Vance en Cincinnati | GENTILEZA NEW YORK POST

La casa, en el vecindario de Walnut Hills, sobre colinas con vistas a la ciudad, estaba desocupada en ese momento, y Vance y su familia no estaban en Ohio, dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

"El Servicio Secreto de Estados Unidos está coordinando con el Departamento de Policía de Cincinnati y la Fiscalía de Estados Unidos mientras se revisan las decisiones de acusación", dijo el portavoz,

