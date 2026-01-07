Marco Rubio explicó las "tres fases" para estabilizar Venezuela y "evitar el caos"

La administración estadounidense de Donald Trump se atribuye actualmente la supervisión de la gobernanza de Delcy Rodríguez, la vice chavista que se ha convertido en la actual presidenta de Venezuela tras la caída en desgracia de Nicolás Maduro tras el operativo estadounidense realizado el sábado en Caracas. Washington le garantizaría al régimen, con un cambio de rostro, cierta gobernabilidad si el nuevo liderazgo le concede “acceso total” al petróleo venezolano. No obstante, la Casa Blanca ha divulgado que el plan de transición en el país caribeño se llevaría a cabo en tres fases.
Así lo expuso el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ante el Congreso de EE. UU., donde habló sobre la actual "fase de cuarentena" en Venezuela, en el contexto de la presión que Washington está ejerciendo sobre el régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro y en medio de la transición.
En este proceso, por el momento, Donald Trump ha marginado a la dirigente María Corina Machado y al presidente electo venezolano Edmundo González Urritia de encabezar la transición, mientras presiona a la gobernanza chavista de Delcy Rodríguez para darle a la Casa Blanca el "control total" del petróleo en Venezuela.
En esa lógica gubernamental en materia de política exterior en el Hemisferio Occidental, Marco Rubio detalló la hoja de ruta estratégica de la administración de Trump para el futuro de Venezuela, que incluye tres etapas o fases con el objetivo de evitar una guerra civil, reactivar la economía y reconstruir el tejido social del país, martirizado por un régimen que persigue y tortura a los opositores.
“Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena”, sostuvo Rubio, refiriéndose al bloqueo impuesto por Washington contra los petroleros sancionados afines al régimen venezolano.
“Como han visto hoy, dos barcos más fueron incautados. Estamos en medio de este proceso y, de hecho, a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen, el petróleo que está estancado en Venezuela”, explicó Rubio, en alusión a la incautación al sur de Islandia de un petrolero ruso afín a Venezuela y de un segundo petrolero en aguas internacionales frente a Caracas.
La reciente incautación del tanquero ruso Bella 1/ Marinera podría aumentar las tensiones entre el gobierno de Trump y el de Vladímir Putin, las cuales, sin duda, se activaron tras la operación estadounidense del sábado para capturar al aliado chavista Nicolás Maduro en suelo venezolano. Además, se suman las recientes declaraciones del ministro de Guerra estadounidense, Pete Hegsheth, quien en tono humorístico comentó que las defensas aéreas rusas en la capital venezolana “no funcionarían tan bien” debido a que no pudieron detener la redada estadounidense.
En este contexto, Rubio destacó la visión de Trump, quien anunció la noche anterior un plan para vender entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano a precios de mercado. El dinero de esta venta de petróleo “se gestionará de tal manera que controlaremos cómo se distribuye para que beneficie al pueblo venezolano”, afirmó Rubio.
“La segunda fase será una fase que llamamos de recuperación”, añadió el secretario de Estado estadounidense en relación a las etapas de transición en Venezuela tras la caída de Maduro. “Y consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa”, añadió.
La segunda fase, según dijo, también incluye el cierre de centros de tortura como El Helicoide, la liberación de los presos políticos y la reconciliación social con el gobierno venezolano para garantizar que “las fuerzas de la oposición puedan recibir amnistía y ser liberadas”, dijo Rubio.
“La tercera fase, por supuesto, será la de transición”, declaró Rubio a los periodistas, y añadió: “Creemos que avanzaremos de forma muy positiva”.
Trump comunica que él mismo administrará el petróleo de Venezuela
El martes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que él mismo controlará el dinero que se obtendrá de la venta de millones de barriles de petróleo venezolano.
A través de un posteo en Truth Social, reveló que "las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a EE.UU.".
A su vez, el Trump anunció que ha solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. "Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos", concluyó.
Primogénito de Nicolás Maduro habló de "traidores" y Delcy Rodríguez no se sonroja
A pesar del operativo estadounidense que logró la captura de Nicolás Maduro en jurisdicción venezolana, Washington aún no ha logrado fracturar la cúpula militar del régimen. De hecho, la Casa Blanca está negociando en estos momentos, a través del secretario estadounidense Marco Rubio, con Delcy Rodríguez, la vice de Maduro que juró este lunes como presidenta interina.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado que Marco Rubio, el número dos de la Casa Blanca, está dialogando directamente con Delcy Rodríguez para liderar una transición en Venezuela tras la caída de Maduro, garantizándole cierta legitimidad a la gobernante chavista, a pesar de los crímenes que pesan sobre sus hombros, a fin de que le permitan a Estados Unidos el "acceso total" al petróleo, expulsando de esta manera la influencia de Irán, Rusia y China en la región.
No obstante, la cúpula del chavismo —Diodado Cabello, los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge) y el Padrino López—, aún sigue invicta en Venezuela, a pesar de la detención de Maduro.
Este domingo, Trump afirmó que Delcy "dirigiría" Venezuela "hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata". En sus afirmaciones, también ninguneó a María Corina Machado, la líder opositora que recibió un Nobel de la Paz.
"Tiene el apoyo o el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”, sentenció.
Al principio, Delcy Rodríguez, la antigua vicepresidenta de Maduro hasta este lunes, se enfrentó discursivamente a Trump, acusándolo de intervenir en la soberanía del país y exigiendo la liberación de Maduro. Pero, con el correr de la horas, el tono de Rodríguez cambió radicalmente. Es más, el domingo por la noche, publicó un mensaje conciliador hacia EE.UU. tras encabezar su primer consejo de ministros.
"Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional", decía el mensaje publicado en su cuenta de Instagram.
"Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia", añadió, en un lenguaje que podría considerarse más conciliador y predispuesto a negociar con Trump.
Según afirmó a El Debate Martín Rodil, un cazador de criminales para EE. UU. y especialista en inteligencia y narcotráfico, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta convertida en presidenta interina tras la caída en desgracia de Nicolás Maduro, junto a su hermano Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional, habrían sido los informantes clave sobre la rutina del sucesor de Maduro y habrían señalado la ubicación exacta de la "casa segura" a la que el mandatario bolivariano acudía a pernoctar.
En concordancia con estas sospechas, el hijo de Nicolás Maduro, conocido como "Nicolasito", difundió un mensaje de audio a través de redes sociales en el que advirtió que “la historia dirá quiénes fueron los traidores”.
Delcy Rodríguez y su hermano, señalados como los "traidores"
Por otro lado, en contraste con la nueva postura de Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, número dos del chavismo y actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, lanzó una advertencia a Donald Trump y afirmó que rescataría al líder chavista, encarcelado en Nueva York, de las garras del imperialismo que, según la República Bolivariana, afirma combatir.
“Se nos fue el comandante (Hugo) Chávez y nosotros seguimos adelante. A Nicolás lo vamos a rescatar, pero si algo le pasa a alguno de nosotros, tenemos que seguir adelante, levantar su bandera por la paz, por la independencia, por la soberanía, por la vida", dijo Diosdado Cabello en redes sociales, citado por el portal opositor Efecto Cocuyo. En su mensaje, Cabello insistió en la “unidad monolítica” del chavismo.
En la misma línea que Diosdado, quien se ha jactado públicamente de "romper cráneos" de los "traidores a la patria", el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó este lunes a EE. UU. de "asesinar a sangre fría" a miembros de la seguridad de Maduro y a "civiles inocentes".
"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa (…) hecho perpetrado el sábado 3 de enero, luego de que se asesinara a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad: soldados, soldadas y ciudadanos inocentes", dijo el uniformado en una alocución transmitida obligatoriamente por todas las televisoras y emisoras de radio nacionales.
El mercado venezolano
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con una capacidad estimada de aproximadamente 303.000 millones de barriles, según la Administración de Información Energética (EIA), la agencia oficial de estadísticas energéticas de USA.
Este volumen sitúa al país por delante de grandes productores como Arabia Saudita (267 000 millones de barriles) e Irán (209 000 millones).
Sin embargo, gran parte del petróleo venezolano es extrapesado, lo que requiere tecnología avanzada e inversiones significativas para su extracción.
En la práctica, el potencial es enorme, pero sigue subutilizado debido a la deficiente infraestructura y las sanciones internacionales, que restringen las operaciones y el acceso al capital.
Según el Statistical Review of World Energy, una publicación anual del Instituto de Energía (EI), la producción de petróleo de Venezuela se ha desplomado en las últimas décadas, desde un pico de 3,7 millones de barriles por día en 1970 a un mínimo de 665.000 barriles por día en 2021.
El año pasado, la producción experimentó una ligera recuperación, volviendo a alrededor de 1 millón de barriles por día, lo que representa menos del 1% de la producción mundial de petróleo.
