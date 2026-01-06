La nueva estafa que controla tu WhatsApp sin que lo notes

Lo siniestro del asunto es que tu teléfono sigue funcionando normalmente, no recibís ninguna notificación sospechosa y seguís usando WhatsApp como siempre. Mientras tanto, del otro lado, alguien tiene acceso total a información sensible que compartís por ese canal: desde fotografías personales hasta claves bancarias, pasando por datos que jamás imaginaste que quedarían expuestos.

Cómo proteger tu cuenta

Es por ello, que a continuación te dejamos cuatro recomendaciones clave para protegerte de esta nueva modalidad de estafa:

Desconfiá de los links, siempre : Aunque el mensaje parezca venir de tu mejor amigo, tu banco o un servicio conocido, nunca hagas clic en enlaces sospechosos. Si alguien te manda un link para "ver una foto" o "verificar tu cuenta", mejor pregúntale directamente por otro medio si realmente te envió ese mensaje. La mayoría de las veces, su cuenta también fue comprometida.

: Aunque el mensaje parezca venir de tu mejor amigo, tu banco o un servicio conocido, nunca hagas clic en enlaces sospechosos. Si alguien te manda un link para "ver una foto" o "verificar tu cuenta", mejor pregúntale directamente por otro medio si realmente te envió ese mensaje. La mayoría de las veces, su cuenta también fue comprometida. Nunca escanees códigos QR de origen dudoso : WhatsApp usa códigos QR exclusivamente para vincular dispositivos de forma manual y controlada por vos. Si te piden escanear un código QR a través de un link o página web, es una trampa segura.

: WhatsApp usa códigos QR exclusivamente para vincular dispositivos de forma manual y controlada por vos. Si te piden escanear un código QR a través de un link o página web, es una trampa segura. Revisá periódicamente los dispositivos vinculados : Entrá a la configuración de WhatsApp, buscá la opción "Dispositivos vinculados" y chequeá si hay algún aparato conectado que no reconocés. Si encontrás algo raro, cerrá inmediatamente esa sesión.

: Entrá a la configuración de WhatsApp, buscá la opción "Dispositivos vinculados" y chequeá si hay algún aparato conectado que no reconocés. Si encontrás algo raro, cerrá inmediatamente esa sesión. Activá la verificación en dos pasos: Esta función agrega una capa extra de seguridad a tu cuenta. Incluso si alguien intenta vincular un dispositivo, necesitará un PIN que solo vos conocés. Configúralo desde Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos.

