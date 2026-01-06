La estafa evolucionó y ya no se trata solamente de vaciar cuentas bancarias. Los ciberdelincuentes encontraron una forma aún más perturbadora de operar: además de robar, ahora pueden espiarte, meterse en tus conversaciones, revisar tus archivos y prácticamente instalarse en tu vida virtual sin que siquiera lo notes. Lo más inquietante es que no necesitan ser genios informáticos para lograrlo, simplemente te manipulan con una habilidad escalofriante.
"MIRÁ ESTA FOTO"
La nueva estafa que controla tu WhatsApp sin que lo notes
Expertos alertan por estafa que roba fotos, conversaciones y contactos mientras tu teléfono funciona normalmente.
Los especialistas en ciberseguridad del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires (CPCIBA) lanzaron la alarma sobre una nueva metodología que está propagándose a través de WhatsApp. La particularidad de este nuevo ardid criminal es que no requiere vulnerar contraseñas ni clonar tu número telefónico, acá la clave está en manipularte psicológicamente para que vos mismo, solito y sin darte cuenta, les abras la puerta de tu cuenta.
¿Cómo funciona esta trampa moderna? El mecanismo es tan sencillo que da escalofríos. Todo arranca con un mensaje que parece completamente inofensivo, casi hasta simpático. Aparenta venir de alguien que conocés o de algún servicio que usás habitualmente. El texto trae un link bastante tentador: "mirá esta foto", "fíjate este video" o "solucioná urgente el problema que tenés con tu cuenta". Obvio, la curiosidad nos puede, y la mayoría termina haciendo clic.
Y es ahí, donde empieza la verdadera película de terror, ya que, te redirigen hacia una página falsa que imita a la perfección las interfaces que todos conocemos. Te piden que hagas una "verificación" algo que suena normal y entonces vos, confiado, ingresás un código de vinculación pensando que estás protegiendo tu cuenta. Pero la realidad es brutalmente distinta: acabás de autorizar que otro dispositivo —el del delincuente— se conecte a tu WhatsApp mediante el escaneo de un código QR.
Cuidado con esta nueva estafa
Una vez que caíste en la trampa, el panorama se pone aún más oscuro. El estafador puede espiar absolutamente todo: conversaciones privadas, archivos multimedia, tu lista completa de contactos e incluso mandar mensajes haciéndose pasar por vos.
Lo siniestro del asunto es que tu teléfono sigue funcionando normalmente, no recibís ninguna notificación sospechosa y seguís usando WhatsApp como siempre. Mientras tanto, del otro lado, alguien tiene acceso total a información sensible que compartís por ese canal: desde fotografías personales hasta claves bancarias, pasando por datos que jamás imaginaste que quedarían expuestos.
Cómo proteger tu cuenta
Es por ello, que a continuación te dejamos cuatro recomendaciones clave para protegerte de esta nueva modalidad de estafa:
- Desconfiá de los links, siempre: Aunque el mensaje parezca venir de tu mejor amigo, tu banco o un servicio conocido, nunca hagas clic en enlaces sospechosos. Si alguien te manda un link para "ver una foto" o "verificar tu cuenta", mejor pregúntale directamente por otro medio si realmente te envió ese mensaje. La mayoría de las veces, su cuenta también fue comprometida.
- Nunca escanees códigos QR de origen dudoso: WhatsApp usa códigos QR exclusivamente para vincular dispositivos de forma manual y controlada por vos. Si te piden escanear un código QR a través de un link o página web, es una trampa segura.
- Revisá periódicamente los dispositivos vinculados: Entrá a la configuración de WhatsApp, buscá la opción "Dispositivos vinculados" y chequeá si hay algún aparato conectado que no reconocés. Si encontrás algo raro, cerrá inmediatamente esa sesión.
- Activá la verificación en dos pasos: Esta función agrega una capa extra de seguridad a tu cuenta. Incluso si alguien intenta vincular un dispositivo, necesitará un PIN que solo vos conocés. Configúralo desde Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos.
