El aspirante a suceder al actual mandatario cafetero se refirió al ataque recibido por Venezuela el 3/1: “Trump no es un hombre díscolo que actúa de manera irracional. Existe un plan de Washington que pretende convertir en vasallos a todos los países del continente americano”.
FAVORITO PARA SUCEDER A PETRO
Iván Cepeda (podría ser electo presidente en mayo): "Trump nos lleva a la 3era guerra mundial"
El representante de la coalición progresista que gobierna Colombia criticó el intervencionismo de Trump. Presidente de USA llamó a Petro para bajar la tensión.
Iván Cepeda se refirió a los avances sobre su propio país por parte de la Casa Blanca a pesar de la comunicación oficial del 7/1 a su par de Colombia:
“Ellos dicen que se reservan el derecho de intervenir cuando consideren que un país afecta sus intereses. Por eso, ya estamos advertidos. Nosotros partimos del principio de que se debe respetar la soberanía de las naciones. Trump ha sido muy claro y ha dicho que Colombia es el próximo en la lista”.
“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo. Se están haciendo arreglos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. La reunión se llevará a cabo en la Casa Blanca en Washington, D. C”.
Nueva realidad geopolítica: Trump y Petro se verán las caras en Washington
“Tal vez hemos pecado de incrédulos pero hay que creerle al presidente de Estados Unidos porque ya hemos visto que sus acciones son coherentes con sus anuncios y palabras. Hay que dejar claro que Colombia no es una colonia, no es un protectorado, ni siquiera es un Gobierno incondicional de los norteamericanos.
“Yo creo que nadie está preparado para defenderse de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. No hay que olvidar que a lo largo de las últimas décadas Colombia fue el principal aliado en la región de Washington en muchas de sus estrategias, comenzando por la llamada lucha contra las drogas, que ha sido un laboratorio y una plataforma para llevar a cabo las peores cosas en nuestro continente”.
Con respecto a cómo sería una futura relación con los republicanos en caso de ganar Cepeda la presidencia, adelantó:
“No soy amigo de entrar en discusiones personales ni en dinámicas de insultos, pero sí adelanto que conmigo en el Gobierno habrá una clara posición de firme respeto a nuestra soberanía y nuestra dignidad”.
Con respecto a los comicios que tendrán lugar en mayor de 2026, denunció:
“Esta estrategia cuenta con el apoyo de Álvaro Uribe, expresidente del país y candidato a senador por el conservador Centro Democrático, quien pide abiertamente una intervención militar de Estados Unidos en Colombia”.