Iván Cepeda (podría ser electo presidente en mayo): "Trump nos lleva a la 3era guerra mundial"

Nueva realidad geopolítica: Trump y Petro se verán las caras en Washington

“Tal vez hemos pecado de incrédulos pero hay que creerle al presidente de Estados Unidos porque ya hemos visto que sus acciones son coherentes con sus anuncios y palabras. Hay que dejar claro que Colombia no es una colonia, no es un protectorado, ni siquiera es un Gobierno incondicional de los norteamericanos.

Colombia es un país soberano que tiene un régimen democrático cuyas instituciones y cuya Constitución se rige por principios que hemos asumido en conjunto. Exigimos que haya respeto a nuestra libertad, independencia y soberanía y exigimos que se respete a nuestro jefe de Estado, Gustavo Petro.

“Yo creo que nadie está preparado para defenderse de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. No hay que olvidar que a lo largo de las últimas décadas Colombia fue el principal aliado en la región de Washington en muchas de sus estrategias, comenzando por la llamada lucha contra las drogas, que ha sido un laboratorio y una plataforma para llevar a cabo las peores cosas en nuestro continente”.

image Iván Cepeda (Colombia) versus Donald Trump (Estados Unidos)

Con respecto a cómo sería una futura relación con los republicanos en caso de ganar Cepeda la presidencia, adelantó:

“No soy amigo de entrar en discusiones personales ni en dinámicas de insultos, pero sí adelanto que conmigo en el Gobierno habrá una clara posición de firme respeto a nuestra soberanía y nuestra dignidad”.

Con respecto a los comicios que tendrán lugar en mayor de 2026, denunció:

Nosotros consideramos que ya está habiendo injerencia de la Casa Blanca. La campaña que están haciendo contra nuestro presidente Petro, al que EE UU ha incluido en la lista de narcotraficantes sin aportar pruebas, busca desalentar al electorado sobre la posibilidad de repetir un Gobierno del mismo signo progresista.

“Esta estrategia cuenta con el apoyo de Álvaro Uribe, expresidente del país y candidato a senador por el conservador Centro Democrático, quien pide abiertamente una intervención militar de Estados Unidos en Colombia”.