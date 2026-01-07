Caballito, malabares y 'dibujos': Nueva medición del INdEC provoca dudas

En el medio estuvo toda la polémica por supuestos 'dibujos' del INdEC, que hasta ahora utilizó una metodología cuestionada por estar sumamente desactualizada. Recientemente se conoció que a partir de enero 2026, el organismo utilizará una nueva forma de medir la inflación (ENGHO 2017/18). Y cuando muchos creían que esto iba a ayudar a transparentar el impacto real de precios de la economía cotidiana de la argentina, hay quienes encendieron una luz de alerta.

Un informe detallado del economista Diego Giacomini -ex socio de Javier Milei , hoy enfrentados- abre la polémica al respecto: tras analizar cómo la inflación real es más alta que la que mide el INdEC (y cómo ello impacta en salarios y en atraso cambiario), plantea algunas cuestiones acerca de la nueva metodología. Si bien destaca que el cambio es positivo, esconde algunas 'trampitas':

"El IPC con la ENGHO 2017/18 tampoco es una medición buena de la inflación porque también es 'vieja'. No lo podemos sustentar con datos, pero la inflación efectiva también sería probablemente mayor que la que muestra el IPC con la ENGHO 2017/18. En este sentido, lo correcto sería hacer una ENGHO 2026/2027 y un IPC totalmente nuevo. Sin embargo, estamos en condiciones de reiterar que el IPC con la ENGHO 2017/18 es mucho mejor que el IPC INDEC".

El problema, de acuerdo a dicho análisis, "sería que el gobierno no querría construir toda la serie de inflación con el IPC con ENGHO 2017/2018 hacia atrás, sino tan sólo aplicar el nuevo índice hacia adelante, con lo cual la serie de inflación no sería consistente porque estaría 'escondiendo' el diferencial de inflación de los primeros meses del 2024. El índice está, los datos están; ergo, no hay ninguna imposibilidad técnica para construir la serie estadística completa. Por el contrario, sólo no hay voluntad política de llevarlo a cabo, porque al PEN no le conviene ni política, ni económicamente".

"La discrecionalidad caracteriza el accionar de este gobierno. El modo en que se calcula la inflación es un ejemplo claro de ello. Generalmente, la discrecionalidad responde a intereses de corto plazo. Así, si el control de la inflación sigue siendo la meta central de la administración de Javier Milei, y al mismo tiempo el Poder Ejecutivo Nacional busca reemplazar el actual IPC INDEC por el IPC basado en la ENGHO 2017/2018, no puede descartarse la posibilidad de que esta modificación se deba a que la nueva forma de ponderar permitiría reducir la inflación más rápido y fuerte que el sistema vigente", añade el informe.

Con la nueva metodología, "los servicios suben su peso relativo en detrimento de los bienes, como, por ejemplo, alimentos y bebidas. Ergo, la inflación bajará más rápido y fuerte si los servicios en general y los precios administrados en particular aumentan menos en términos relativos que 'todo' lo demás. Entonces cabe formular una hipótesis: 'A los ganadores del modelo ya se les dio tarifa muy por arriba de la inflación y, en consecuencia; a futuro se les podría dar menos tarifa. Es más, probablemente a algunas firmas y/o sectores ganadores se les podría otorgar algo menos de tarifa que la inflación general. Todo un riesgo para estas firmas'. Por el contrario, los bienes han aumentado menos en términos relativos que los servicios como resultado del tipo de cambio artificialmente bajo y de la apertura de importaciones. De esta manera, si aparecieran tensiones cambiarias, el dólar subiera y tanto los precios de los insumos, como de bienes intermedios y finales importados subieran, al gobierno le convendría utilizar un índice de precios que le otorgara menor peso relativo a los bienes. Esto le juega a favor a determinados sectores. Por ejemplo, es favorable para el sector alimenticio en general y la carne bovina en particular. Los alimentos en general podrían subir de precio, la carne podría seguir más de cerca a los precios de exportación en el mercado doméstico, pero su impacto en la inflación general del INDEC pasaría a ser menor".

El debate queda abierto y seguramente haya más repercusiones...

Mientras tanto, todo lo que ocurra en la tarde/noche de este miércoles (07/01), te lo contamos en el Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post Trump: "Venezuela sólo comprará productos fabricados en USA con el dinero de nuestro acuerdo petrolero" Más novedades de Donald Trump y su injerencia en Venezuela: “Acabo de ser informado de que Venezuela comprará ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero. Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, así como medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela. En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio comercial. Una decisión acertada y muy beneficiosa tanto para el pueblo venezolano como para Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto!” image VER +

Live Blog Post Cachanosky sobre nuevo IPC: "No refleja los cambios más recientes en hábitos de consumo" El economista Roberto Cachanosky también se refirió, en una nota de opinión publicada en el portal Infobae, a la nueva metodología del INdEC (a partir de este mes) para medir la inflación: "La introducción de un nuevo IPC en enero de 2026 supone una mejora, aunque parte de una base atrasada: la canasta de bienes y servicios se actualizará con una demora de diez años. Si bien es preferible a continuar con el esquema de 2004, el índice de 2016 tampoco refleja por completo los cambios más recientes en los hábitos de consumo". VER +

Live Blog Post Dato INdEC: Minería para arriba, Pesca desplomada El INdEC dio a conocer que la producción minera creció 1,1% mensual y 1,8% interanual en noviembre de 2025. Por su parte, la Pesca cayó fuerte: -5,8% mensual y -18,2% interanual. image image VER +

Live Blog Post Expectativas de Mercado (REM): Panorama menos optimista en inflación, actividad y tasa El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el BCRA dejó una señal menos cómoda para el futuro -al menos de corto plazo- para la inflación, la actividad y la tasa de interés. Inflación: el REM ajustó al alza la proyección para diciembre de 2025, llevándola a 2,3% mensual, con una corrección de +0,2 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. El dato, por sí solo, rompe con la secuencia de revisiones a la baja que dominó buena parte del segundo semestre. Más delicado aún es el movimiento del IPC Núcleo, que sube +0,3 puntos y también queda en 2,3%. Actividad: el crecimiento del PBI en el cuarto trimestre de 2025 fue revisado a 0,4% trimestral, lo que implica una corrección negativa de 0,4 puntos frente al REM anterior. El mercado reconoce que el cierre del año fue más débil de lo esperado. Tasas de interés: en el corto plazo, la TAMAR de diciembre fue revisada con fuerza a la baja, hasta 28,1% TNA, una corrección de –2,2 puntos. Esa señal fue leída rápidamente como una validación del proceso de normalización. Pero el REM introduce una corrección menos comentada porque para diciembre de 2026, la tasa esperada sube a 21,0% nominal anual, con un ajuste de +0,1 puntos respecto del REM anterior. Puede parecer menor, pero el cambio es conceptual. VER NOTA VER +

Live Blog Post Juan Grabois furioso con Jorge Macri por desalojar una cooperativa de cartoneros El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que desalojó la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”, vinculada al MTE de Juan Grabois, que "había usurpado hace 10 años un predio en Parque Avellaneda". La respuesta de Grabois no se hizo esperar: salió con los tapones de punta, acusando a Jorge Macri de meterse "con gente humilde que labura reciclando, que nunca le hizo mal a nadie, solo quiere trabajar y lo hace en el marco de la más absoluta legalidad". "Perversos cobardes de manual. Son mala gente. En esta vida o en la otra van a pagar". image image VER +

Live Blog Post USA: Agente del ICE mató a una mujer en plena calle de Minneapolis Un efectivo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) le disparó a una mujer en Minneapolis durante un operativo anti inmigrantes. Según las autoridades, la víctima, de 37 años, había intentado embestir con su auto a agentes del Servicio de Control que se encontraban en la zona de Powderhorn, un barrio residencial de la ciudad de Minnesota. Sin embargo, hay otras versiones: el alcalde de Minneapolis dijo que el agente de ICE mató a la mujer "irresponsablemente" y exigió que la agencia de control de migración se vaya de la ciudad. "Tengo un mensaje a la comunidad y para los agentes de ICE. Váyanse a la mierda, váyanse de Minneapolis. No los queremos aquí", dijo el demócrata Jacob Frey. VER NOTA VER +

Live Blog Post Otro REPO para pagar deuda: ¿El sistema “Los tres chiflados”? El Gobierno nacional enfrenta este viernes 9 de enero un fuerte vencimiento externo por 4.300 millones de dólares. Durante semanas anunció que lo pagaría con dólares que el Banco Central compraría en el mercado de cambios, aprovechando las bandas de flotación. Sin embargo, a la hora de la verdad tuvo que salir a tomar nueva deuda para cancelar obligaciones impagas, una maniobra que reaviva el debate. La pregunta que queda flotando es hasta cuándo podrá sostenerse este esquema financiero que muchos ya comparan con el sistema de “los tres chiflados”. VER VIDEO ACÁ VER +

Live Blog Post Caputo salió a despegarse de la deuda ("kukitas queridos") y le llovieron respuestas Luis Caputo acusó al kirchnerismo de ser "el gobierno que más deuda tomó en la historia" y negó que el REPO sea nueva deuda: "Hoy tomamos 3 mil millones, para cancelar 4,300 millones. O sea, cancelamos deuda". Obvió, claro, que Mauricio Macri -gobierno en el que Caputo fue ministro- se endeudó con el FMI por US$US$44.300 millones. En rigor, el crédito del FMI al gobierno de Macri fue de US$56.300 millones, el más grande de la historia del organismo de crédito. Pero la administración de Cambiemos sólo recibió US$44.300 millones, ya que el organismo frenó el último desembolso por US$ 5.700 millones, debido a la derrota del oficialismo en las PASO. Captura de pantalla 2026-01-07 182508 Las respuestas al ministro de Economía no se hicieron esperar en X: image Captura de pantalla 2026-01-07 182426 image image image image VER +

Live Blog Post Cómo puede impactar en Vaca Muerta el 'take over' de Trump en Venezuela ¿Puede tener impacto en la Argentina, específicamente en el yacimiento Vaca Muerta, lo que ocurre en Venezuela? Para el renombrado especialista Daniel Gerold, titular de G&G Energy Consultants, es aún "prematuro" sacar una conclusión sobre cuáles pueden ser los efectos en Vaca Muerta. No obstante, señaló que "la reacción inicial" tanto del mercado financiero como el petrolero frente a los hechos fue mostrar que "hay una visión a mediano y largo plazo de que la producción va a subir y eso hace que influya en el precio (a la baja) por más oferta". "Creo que en cualquier escenario de desenlace de esta situación política tan confusa va a terminar con más producción de petróleo. Entonces a los precios les va a costar subir. Ya habían bajado el año pasado un 20%. Eso claramente impacta en cualquier negocio porque es menos atractivo invertir", dijo Gerold en diálogo con radio Rivadavia. En cuanto a Vaca Muerta, el consultor consideró que "sigue siendo atractivo invertir" allí, aunque advirtió que "al percibir menos precio, la generación de caja de las empresas es menor", lo que dificultará futuras inversiones, que deben ser crecientes. "El tipo de extracción en Vaca Muerta, el shale, necesita invertir todos los años un poco más que el anterior para aumentar la producción. Las empresas van a tener menos plata propia", estimó. En esa línea, Gerold consideró que "para mantener el mismo esquema" las petroleras van a tener que "aumentar la toma de deuda" o "tener una generación de fondos de otro modo". VER NOTA VER +

Live Blog Post Donald Trump, envalentonado: Furioso contra Noruega y OTAN (¿revela intenciones?) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está 'sacado' y envalentonado, tras la captura de Nicolás Maduro. Y viene lanzando mensajes polémicos y furiosos, como este miércoles (07/01) contra Noruega y la OTAN, con la mira en Groenlandia. En su cuenta de la red social Truth, Trump evidenció su ego herido por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz: "Sin mi participación, Rusia tendría TODA UCRANIA ahora mismo. Recuerden también que yo solo TERMINÉ 8 GUERRAS, y Noruega, miembro de la OTAN, decidió neciamente no darme el Premio Nobel de la Paz. ¡Pero eso no importa! Lo que importa es que salvé millones de vidas". Más allá de este reproche a Noruega por el Nobel que no le entregaron, en rigor el mensaje de Trump tiene que ver con la OTAN, dadas sus intenciones de quedarse con Groenlandia, algo que ya provocó una airada reacción de los líderes europeos. El mensaje parece sugerir que no quiere pagar por Groenlandia y que la OTAN debería entregársela a cambio, según su criterio, de todo lo que él ha hecho... El mensaje completo, traducido: "Recuerden, todos esos grandes fanáticos de la OTAN tenían un PBI del 2% y la mayoría no pagaba sus cuentas, HASTA QUE YO LLEGUE. ¡Estados Unidos estaba, tontamente, pagando por ellos! Yo, respetuosamente, les llevé al 5% del PBI, Y PAGAN, inmediatamente. Todos decían que eso no se podía hacer, pero se podía, porque, más allá de todo, todos son mis amigos. Sin mi participación, Rusia tendría TODA UCRANIA ahora mismo. Recuerden también que yo solo TERMINÉ 8 GUERRAS, y Noruega, miembro de la OTAN, decidió neciamente no darme el Premio Nobel de la Paz. ¡Pero eso no importa! Lo que importa es que salvé millones de vidas. RUSIA Y CHINA TIENEN CERO MIEDO A LA OTAN SIN ESTADOS UNIDOS, Y DUDO QUE LA OTAN ESTARÍA AQUÍ PARA NOSOTROS SI REALMENTE LOS NECESITARÁS. TODOS TIENEN LA FORTUNADA DE QUE RECONSTRUÍ NUESTROS MILITARES EN MI PRIMER MANDATO Y CONTINÚO HACIENDOLO. Siempre estaremos ahí para la OTAN, incluso si ellos no estarán ahí para nosotros. La única nación que China y Rusia temen y respetan es el DJT REBUILT U.S.A. ¡¡¡HAZ A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!!! " VER NOTA VER +

Live Blog Post Diego Giacomini no confía en la nueva medición del INdEC: "También es vieja" Aquí el informe completo realizado por Diego Giacomini analizando detalladamente por qué la inflación es más alta que la reflejada por el INdEC y (en la última página) qué ocurrirá con la nueva metodología. 07 01 2026 INFORME ESPECIAL Economico VER +

