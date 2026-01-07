Caballito, malabares y 'dibujos': Nueva medición del INdEC provoca dudas

Empleando malabares discursivos varios, Javier Milei se negó a bajarse de su 'caballito de batalla' (la desinflación) aunque los datos oficiales mostraron, en los últimos 6 meses, una suba mensual continua (salvo en agosto, que se mantuvo igual que en el mes previo) del IPC. Pero lo cierto es que la inflación es un tema que preocupa al Gobierno, porque en su primer año había logrado frenarla, convirtiéndola en su relato más poderoso.
Trump: "Venezuela sólo comprará productos fabricados en USA con el dinero de nuestro acuerdo petrolero"
Más novedades de Donald Trump y su injerencia en Venezuela:
“Acabo de ser informado de que Venezuela comprará ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero. Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, así como medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela. En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio comercial. Una decisión acertada y muy beneficiosa tanto para el pueblo venezolano como para Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto!”
