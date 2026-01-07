Donald Trump compraría Groenlandia, pero ¿cuánto vale su anexión?

Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos

image

Donald Trump evalúa comprar Groenlandia a Dinamarca o usar la fuerza militar

El número dos de Trump, Marco Rubio, divulgó a los congresistas que el presidente tiene en mente comprar Groenlandia en vez de invadirla, aunque la Casa Blanca aún no ha descartado utilizar la fuerza militar como segunda opción, dijeron el martes funcionarios estadounidenses a la agencia de noticias The Wall Street Journal.

Las afirmaciones de Rubio ocurrieron en el marco de una reunión informativa celebrada el lunes con legisladores de los principales comités de servicios armados y política exterior de ambas cámaras del Congreso, justamente el mismo día en que Trump, tras el éxito de su operativo en Venezuela, clamó a sus asesores que le presentaran un plan actualizado sobre alternativas para anexar Groenlandia a Estados Unidos.

image La relación de Dinamarca con Groenlandia comenzó en 1721, cuando Dinamarca estableció su presencia en la isla, y desde entonces forma parte del Reino de Dinamarca, el cual la administra.

La reunión informativa del Congreso se centraba principalmente en Venezuela, pero luego viró hacia la disputa con Dinamarca por Groenlandia, expresando muchos de los legisladores una preocupación por las intenciones de anexión de Trump, lo que supondría una ruptura con los aliados de la UE y la OTAN, quienes ya han anticipado que una intervención estadounidense en la isla infringiría “los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”.

El martes por la noche, la senadora Jeanne Shaheen, demócrata por Nuevo Hampshire, y el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que el Gobierno de Estados Unidos debe respetar la soberanía de sus aliados de la OTAN.

Cuando Dinamarca y Groenlandia dejan claro que Groenlandia no está en venta, Estados Unidos debe cumplir con sus obligaciones en virtud del tratado y respetar la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca Cuando Dinamarca y Groenlandia dejan claro que Groenlandia no está en venta, Estados Unidos debe cumplir con sus obligaciones en virtud del tratado y respetar la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca

image Tropas danesas practican durante ejercicios militares conjuntos en Kangerlussuaq, Groenlandia, el 17 de septiembre de 2025. La Casa Blanca no descartó el uso del ejército estadounidense como opción para adquirir el territorio. | GENTILEZA REUTERS

“Cualquier sugerencia de que nuestra nación sometería a un aliado de la OTAN a coacción o presión externa socava los principios mismos de autodeterminación que nuestra alianza existe para defender”, añadieron.

En esa misma jornada, los líderes de Alemania, Francia, España, Italia, Polonia, Dinamarca y el Reino Unido también lanzaron un comunicado conjunto, a través del cual, afirmaron que “no dejarán de defender” la soberanía y las fronteras de los aliados tras los comentarios del asesor presidencial estadounidense, Stephen Miller.

Miller es uno de los asesores de la Casa Blanca más influyentes en la formulación del “garrote geopolítico” de Trump. De hecho, esta semana expresó que “nadie luchará militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia” tras ver la brillante operación de redada en Venezuela.

Según Katie Rogers, corresponsal de The New York Times en la Casa Blanca en las 2 administraciones de Donald Trump,"Stephen Miller ha pasado la mayor parte de su carrera en la Casa Blanca promoviendo políticas internas de extrema derecha que han resultado en deportaciones masivas, separaciones familiares y la puesta a prueba de los principios constitucionales que otorgan la ciudadanía estadounidense"

"Ahora, el Sr. Miller, el subjefe de gabinete de política y asesor de seguridad nacional del presidente Trump, de 40 años de edad, está dirigiendo su mirada de extrema derecha más allá del extranjero: hacia Venezuela y el territorio danés de Groenlandia, específicamente", afirma la periodista estadounidense.

Cuánto cuesta Groenlandia: Trump dispuesto a desembolsar un dineral por ella

En términos de valor financiero, algunos informes sugieren que Groenlandia podría ser "valorada" entre 1,5 y 2 billones de dólares si se consideran sus recursos naturales y su potencial.

En ese sentido, los recursos productivos de esta isla del Ártico, autónoma pero bajo administración danesa, incluyen no solo las empresas, gobiernos y trabajadores existentes que contribuyen a generar su PIB actual (estimado en unos 3.236 millones de dólares en 2021), sino también su capacidad para cambiar y mejorar su PIB futuro.

En este contexto, existen otros atributos de valor, como la calidad de vida, los recursos naturales y la posición estratégica.

image

Groenlandia posee un rico subsuelo que alberga diversos recursos naturales, como petróleo, gas, oro, uranio y tierras raras, que son 17 elementos químicos vitales para la fabricación de tecnologías y productos de consumo, incluidos las baterías de los coches eléctricos, los móviles, el armamento y también en la industria de las energías renovables.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el territorio acumula una gran cantidad de petróleo, de la cual un 13 % aún estaría sin descubrir. Además, Groenlandia contiene el 30 % de las reservas de gas natural del mundo.

Pero, además de sus recursos naturales, Trump ve la compra de Groenlandia como una forma de asegurar la seguridad nacional de Estados Unidos en el Ártico, en particular para contrarrestar el creciente interés geopolítico de China y Rusia en la región.

Asimismo, no sería la primera vez que Washington compra un territorio. En 1867, Estados Unidos compró Alaska al Imperio ruso por 7,2 millones de dólares. Este acuerdo es conocido como la "Compra de Alaska" o "Transacción de Alaska" se selló durante la presidencia de Andrew Johnson, quien fue el 17º presidente de los Estados Unidos (1865-1869).

A principios del siglo XIX, más precisamente en 1803, EE.UU. compró “Luisiana”, vastas franjas de tierra en América del Norte, a Francia por 15 millones de dólares (416 millones de dólares en cifras actuales).

La Casa Blanca también pagó a México, medio siglo después, por grandes territorios después de la guerra mexicano-estadounidense. Del mismo modo, en 1917, compró a Dinamarca las Islas Vírgenes por 25 millones de dólares (más de 600 millones de dólares actuales) en monedas de oro.

Más contenido en Urgente24

La nueva estafa que controla tu WhatsApp sin que lo notes

Banco Provincia tomó una decisión clave sobre Cuenta DNI para 2026: Qué deben saber los usuarios

La miniserie de 5 capítulos que estalla en visualizaciones

¿América TV hereda un problema?: El comunicado de El Nueve que arruina la estabilidad de Beto Casella