Europa se despabila para defender "a muerte" Groenlandia de Donald Trump

El Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, forma parte de la OTAN. Por tanto, la seguridad en el Ártico debe garantizarse colectivamente, en cooperación con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos El Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, forma parte de la OTAN. Por tanto, la seguridad en el Ártico debe garantizarse colectivamente, en cooperación con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos

Según los dirigentes europeos, esta cooperación debe respetar “los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”. "S on principios universales y no dejaremos de defenderlos", enfatizaron.

Embed - Trump: “Necesitamos Groenlandia por seguridad nacional”

En tanto, los países nórdicos también respaldaron a Dinamarca frente a los planes que califican de colonialistas por parte de Trump. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, escribió en X que “solo Dinamarca y Groenlandia tienen derecho a decidir sobre los asuntos que les conciernen. Suecia defiende plenamente a nuestro país vecino”.

“Groenlandia es parte integral del Reino de Dinamarca. Noruega se solidariza plenamente con el Reino de Dinamarca”, escribió por su parte el jefe de Estado noruego.

image Trump sobre Groenlandia.

El domingo, tras la operación especial contra Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump renovó su reclamo sobre Groenlandia, citando motivos de “seguridad nacional” y argumentando que la presencia de buques chinos y rusos en la zona justifica su demanda, apenas unas horas después de que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, instara a la Casa Blanca a "poner fin a las amenazas" sobre una posible anexión, una amenaza que Trump ha repetido desde el año pasado.

Ante la retórica belicista de Trump sobre la anexión de la isla del Ártico, el gobierno groenlandés, bajo la administración danesa, respondió con contundencia ese mismo domingo.

"No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión", escribió Jens Frederik Nielsen, el primer ministro groenlandés, en su cuenta de Facebook a última hora del domingo. "Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las conversaciones. Pero esto debe ocurrir a través de los canales adecuados y respetando el Derecho internacional", añadió.

En diciembre pasado, Trump nombró a Jeff Landry, el gobernador republicano de Luisiana, como enviado especial de EE. UU. para Groenlandia. Landry es partidario de intervenir en esta isla del Ártico, actualmente bajo administración danesa, y, al igual que Trump, busca que se convierta en parte del territorio estadounidense.

Landry ya ha declarado que su función es “convertir Groenlandia en parte de los Estados Unidos”, una promesa política bajo la directiva de Trump que contradice el derecho internacional. Este enfoque ha causado un gran malestar en la OTAN, ya que implica una amenaza hacia un miembro de la Alianza Atlántica y, por ende, correspondería una defensa conjunta.

Groenlandia alberga importantes yacimientos de tierras raras, necesarios para la producción de todo tipo de productos, desde vehículos eléctricos hasta turbinas eólicas, así como reservas de petróleo y gas natural sin explotar.

El Ártico se ha convertido en un escenario de creciente hostilidad entre las principales potencias mundiales. La obsesión de Donald Trump por Groenlandia parece deberse a la superioridad de Rusia en la región en la carrera para dominarlo.

Donald Trump posteó en enero: "He oído que el pueblo de Groenlandia es 'MAGA'. Mi hijo, Don Jr., y varios representantes, viajarán allí para visitar algunas de las áreas y lugares más magníficos. Groenlandia es un lugar increíble y la gente se beneficiará enormemente si se convierte en parte de nuestra nación y cuando lo haga. Lo protegeremos y lo apreciaremos de un mundo exterior muy cruel".

El sitio codiciado se ha convertido en un tablero de guerra fría oculta, donde Rusia refuerza su presencia militar y coopera con China en recursos, transporte marítimo, investigación científica y ejercicios militares, mientras USA busca no quedarse atrás.

Tal como contó Urgente24, Rusia también es líder en la explotación de las riquezas del Ártico. Parte de su desarrollo regional comenzó hace décadas. El Ártico de Rusia ya contribuye aproximadamente con el 10% de su producto interno bruto, incluido el 17% de las ventas de petróleo, el 80% del gas natural y un tercio de toda la pesca.

image Rusia y Estados Unidos disputan su influencia en el Ártico.

Estados Unidos no tiene puertos de aguas profundas en el Ártico que puedan recibir portacontenedores pesados. Su red de vigilancia de satélites y radares terrestres son pobres. La mayor parte de Alaska no tiene carreteras ni líneas ferroviarias, lo que complica el acceso al extremo norte.

El 27 de marzo Vladimir Putin prometió una gran desarrollo en la región más disputada del siglo en el 6to Foro Internacional del Ártico. Además de informar sobre los últimos proyectos industriales y logísticos de gran envergadura, transmitió su iniciativa de transformar la región en un lugar habitable e interesante.

Otras lecturas de Urgente24:

Último escándalo entre Florencia Peña y Fátima Florez: "Una mandó a..."

El mal momento de Wanda Nara por una reacción de Martín Migueles: "Te voy a buscar"

Marcelo Tinelli tomó una inesperada decisión que paralizó a todos

La polémica defensa de Catherine Fulop a la invasión de USA en Venezuela