Tras la intervención militar estadounidense en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, los líderes europeos se han unido en apoyo al gobierno de Dinamarca y a Groenlandia frente a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump y su asesor Stephen Miller, quien ha declarado que “nadie luchará militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”.
DECLARACIÓN CONJUNTA
Europa se despabila para defender "a muerte" Groenlandia de Donald Trump
Las grandes potencias de Europa reclaman a Estados Unidos que respete la soberanía de Groenlandia ante el temor de una intervención militar estadounidense similar a la de Venezuela, más aún tras las declaraciones del asesor de Trump.
Los líderes de Alemania, Francia, España, Italia, Polonia, Dinamarca y el Reino Unido afirmaron este martes que “no dejarán de defender” los principios de la Carta de las Naciones Unidas en relación con Groenlandia, incluyendo “la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”. Además, instaron a Estados Unidos a cumplir con su deber de hacer lo mismo como miembro de la OTAN.
La declaración conjunta se produce tras las afirmaciones del asesor de Donald Trump, Stephen Miller, quien aseguró que nadie “combatiría militarmente a Estados Unidos” por el futuro de Groenlandia, palabras que cobran especial relevancia luego del operativo estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro en jurisdicción venezolana.
Europa en máxima alerta por la amenaza de Trump tras lo de Venezuela
En una declaración conjunta, los líderes de seis potencias europeas expresaron su apoyo a Dinamarca frente a las reclamaciones de Trump y su administración sobre Groenlandia, territorio que, según sus declaraciones, ebería formar parte de Estados Unidos por “seguridad nacional”.
“Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia”, señalaron Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Donald Tusk, Pedro Sánchez, Keir Starmer y Mette Frederiksen. Subrayaron que el Reino de Dinamarca forma parte de la OTAN, al igual que Estados Unidos, y que Groenlandia está bajo administración danesa.
Según los dirigentes europeos, esta cooperación debe respetar “los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”. "S on principios universales y no dejaremos de defenderlos", enfatizaron.
En tanto, los países nórdicos también respaldaron a Dinamarca frente a los planes que califican de colonialistas por parte de Trump. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, escribió en X que “solo Dinamarca y Groenlandia tienen derecho a decidir sobre los asuntos que les conciernen. Suecia defiende plenamente a nuestro país vecino”.
“Groenlandia es parte integral del Reino de Dinamarca. Noruega se solidariza plenamente con el Reino de Dinamarca”, escribió por su parte el jefe de Estado noruego.
El domingo, tras la operación especial contra Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump renovó su reclamo sobre Groenlandia, citando motivos de “seguridad nacional” y argumentando que la presencia de buques chinos y rusos en la zona justifica su demanda, apenas unas horas después de que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, instara a la Casa Blanca a "poner fin a las amenazas" sobre una posible anexión, una amenaza que Trump ha repetido desde el año pasado.
Ante la retórica belicista de Trump sobre la anexión de la isla del Ártico, el gobierno groenlandés, bajo la administración danesa, respondió con contundencia ese mismo domingo.
"No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión", escribió Jens Frederik Nielsen, el primer ministro groenlandés, en su cuenta de Facebook a última hora del domingo. "Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las conversaciones. Pero esto debe ocurrir a través de los canales adecuados y respetando el Derecho internacional", añadió.
En diciembre pasado, Trump nombró a Jeff Landry, el gobernador republicano de Luisiana, como enviado especial de EE. UU. para Groenlandia. Landry es partidario de intervenir en esta isla del Ártico, actualmente bajo administración danesa, y, al igual que Trump, busca que se convierta en parte del territorio estadounidense.
Landry ya ha declarado que su función es “convertir Groenlandia en parte de los Estados Unidos”, una promesa política bajo la directiva de Trump que contradice el derecho internacional. Este enfoque ha causado un gran malestar en la OTAN, ya que implica una amenaza hacia un miembro de la Alianza Atlántica y, por ende, correspondería una defensa conjunta.
¿Por qué el interés de Washington en Groenlandia?
Groenlandia alberga importantes yacimientos de tierras raras, necesarios para la producción de todo tipo de productos, desde vehículos eléctricos hasta turbinas eólicas, así como reservas de petróleo y gas natural sin explotar.
El Ártico se ha convertido en un escenario de creciente hostilidad entre las principales potencias mundiales. La obsesión de Donald Trump por Groenlandia parece deberse a la superioridad de Rusia en la región en la carrera para dominarlo.
Donald Trump posteó en enero: "He oído que el pueblo de Groenlandia es 'MAGA'. Mi hijo, Don Jr., y varios representantes, viajarán allí para visitar algunas de las áreas y lugares más magníficos. Groenlandia es un lugar increíble y la gente se beneficiará enormemente si se convierte en parte de nuestra nación y cuando lo haga. Lo protegeremos y lo apreciaremos de un mundo exterior muy cruel".
El sitio codiciado se ha convertido en un tablero de guerra fría oculta, donde Rusia refuerza su presencia militar y coopera con China en recursos, transporte marítimo, investigación científica y ejercicios militares, mientras USA busca no quedarse atrás.
Tal como contó Urgente24, Rusia también es líder en la explotación de las riquezas del Ártico. Parte de su desarrollo regional comenzó hace décadas. El Ártico de Rusia ya contribuye aproximadamente con el 10% de su producto interno bruto, incluido el 17% de las ventas de petróleo, el 80% del gas natural y un tercio de toda la pesca.
Estados Unidos no tiene puertos de aguas profundas en el Ártico que puedan recibir portacontenedores pesados. Su red de vigilancia de satélites y radares terrestres son pobres. La mayor parte de Alaska no tiene carreteras ni líneas ferroviarias, lo que complica el acceso al extremo norte.
El 27 de marzo Vladimir Putin prometió una gran desarrollo en la región más disputada del siglo en el 6to Foro Internacional del Ártico. Además de informar sobre los últimos proyectos industriales y logísticos de gran envergadura, transmitió su iniciativa de transformar la región en un lugar habitable e interesante.
