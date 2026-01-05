Wanda Nara se encontraba de nuevo en Punta del Este rodeada por cámaras, pero terminó siendo testigo directa de una escena que desbordó cualquier lógica y expuso tensiones que se venían acumulando. Esta vez, el protagonista fue su pareja Martín Migueles, cuya reacción cargada de violencia frente a un periodista colocó a la conductora en una polémica que trasciende el espectáculo.
"LO FUI A SALUDAR Y..."
El mal momento de Wanda Nara por una reacción de Martín Migueles: "Te voy a buscar"
Wanda Nara vuelve a estar metida en otro escándalo, esta vez por un hecho violento protagonizado por su pareja, Martín Migueles, que quedó filmado. ¿Qué pasó?
El novio de Wanda Nara quedó grabado amenazando a un periodista
"Termino esto y te voy a ir a buscar". Así fue la frase textual de Martín Migueles que quedó registrada en video y que fue contada en primera persona por Gustavo Descalzi, el cronista uruguayo de Infama (América TV), al aire del programa que conduce Marcela Tauro. El episodio ocurrió a la salida de un shopping de Punta del Este, en un lugar público, con gente alrededor y delante de Wanda Nara y sus hijas.
Descalzi explicó que se acercó sin cámara, algo clave en toda la historia, porque Wanda le había pedido expresamente que no filmara a sus hijas Isabella y Francesca para evitar un nuevo conflicto judicial con Mauro Icardi, dato que el periodista respetó sin discutir. "Yo estaba sin cámara. Le había prometido a Wanda que no iba a filmar nada, simplemente para saludarla, para ver si estaba bien", aclaró en Infama.
El problema apareció cuando entró Martín Migueles. "Lo fui a saludar y ya me atendió mal. Ni siquiera me tiró la mano", contó Descalzi, y sumó que antes del cruce, un paparazzi le advirtió "Ojo que está chinchudo". Según el cronista, Migueles se metió en una conversación que no era con él y lanzó la amenaza dos veces, además de acusarlo de "hacerse el gracioso" frente a la casa de Wanda.
Más tarde, Descalzi fue todavía más claro: "Es un trato de maleducado. Es una persona que intimida. Me habló de manera muy agresiva, sin manejo de la situación. Vino a provocarme. Está incómodo". Las imágenes, difundidas por la cuenta de Instagram @farandulashowtv y reproducidas por América TV, muestran el clima espeso que se vivió en la ciudad uruguaya.
El entorno de Wanda Nara en crisis y un verano en Punta del Este que no despega
Como suele pasar, Wanda no dijo nada, pero no por eso queda afuera del contexto. La situación se da en medio de una temporada que no viene siendo la que ella imaginaba en Punta del Este.
Karina Iavícoli reveló en Infama que Wanda esperaba ser protagonista del verano, pero no estaría siendo convocada a los eventos importantes, donde hoy las figuras fuertes son Pampita y Zaira Nara. "Ella creyó que iba a picar en punta y eso no está pasando", explicó la panelista.
A eso se le suman los rumores de crisis con Migueles, chats filtrados con Claudia Ciardone, las versiones judiciales que rodean al empresario y un clima general de desgaste. Nada de eso justifica una amenaza, pero ayuda a entender el nivel de nerviosismo. Sobre las imágenes, Tauro fue contundente: "Por suerte quedó todo grabado porque después lo niegan", dijo, y remató con: "La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer".
Wanda vive de la exposición, sabe manejar cámaras y conflictos, pero este tipo de episodios la vuelven a dejar pegada a un escándalo que no protagoniza directamente, aunque sí la rodea. Y cuando la escena incluye violencia verbal frente a chicos y periodistas que están trabajando, el show deja de ser show.
El verano sigue, las cámaras también, pero la pregunta es ¿hasta cuándo se normaliza cruzar ciertos límites solo porque hay fama de por medio? En Punta del Este, esta vez, el glamour quedó bastante lejos.
