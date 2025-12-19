La relación entre Verónica Lozano y Wanda Nara está pasando por un momento complicado. Si bien el hecho de que la modelo publicara una foto con Jhonny Depp durante la entrevista que hacía en Cortá por Lozano fue el detonante, lo cierto es que actualmente ambas están enfrentadas por la conducción de la nueva temporada de Bake Off en Telefe.
PUSO EL GRITO EN EL CIELO
Telefe se hartó y se metió de lleno en la interna entre Wanda Nara y Verónica Lozano
Darío Turovelzky, una de las autoridades de Telefe, rompió el silencio y se metió en el conflicto destado de cara a la nueva temporada de Bake Off.
En esta ocasión fue Darío Turovelzky, autoridad del canal, quien decidió romper el silencio y en diálogo con el ciclo Intrusos explicó la situación. “A veces se genera más ruido afuera que en la propia compañía”, expresó.
De esta manera, dejó en claro que la influencer corre con ventaja por sobre la psicóloga aunque resta esperar que pasará. Sin embargo, pretendió bajar la tensión al argumenta que “es parte del juego, es parte de la televisión” aunque advirtió tajante: “No me gusta que se generen conflictos adentro de la compañía”.
Georgina Barbarossa saltó en defensa de Verónica Lozano y liquidó a Wanda Nara
Por otro lado, Georgina Barbarossa salió a bancar rotundamente a Verónica Lozano en medio de su disputa con Wanda Nara por la conducción de Bake Off.
"¿Wanda va a conducir Bake Off? ¿Pero no iba a conducir Vero? No, si le dijeron a Vero que tenía que conducir Bake Off, y le tienen que dar a Bake Off", comenzó diciendo la conductora del programa A la Barbarossa marcando una clara posición y agregó picante: "También lo podría conducir yo".
Y agregó: "Si se lo prometieron a Vero, es lógico que Vero esté enojada". Además, sumó que la conductora de MasterChef Celebriy "chicanea en las redes" y le pidió: "Ubicate, flaca".
"Dale Wanda tenés un montón de programas, cosas, los chicos, los departamentos, las casas, los millones, la fortuna. Disfrutá del amor", completó visiblemente molesta con la situación que se generó en el canal de las pelotas.
