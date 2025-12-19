Telefe se hartó y se metió de lleno en la interna entre Wanda Nara y Verónica Lozano

De esta manera, dejó en claro que la influencer corre con ventaja por sobre la psicóloga aunque resta esperar que pasará. Sin embargo, pretendió bajar la tensión al argumenta que “es parte del juego, es parte de la televisión” aunque advirtió tajante: “No me gusta que se generen conflictos adentro de la compañía”.

Georgina Barbarossa saltó en defensa de Verónica Lozano y liquidó a Wanda Nara

Por otro lado, Georgina Barbarossa salió a bancar rotundamente a Verónica Lozano en medio de su disputa con Wanda Nara por la conducción de Bake Off.

"¿Wanda va a conducir Bake Off? ¿Pero no iba a conducir Vero? No, si le dijeron a Vero que tenía que conducir Bake Off, y le tienen que dar a Bake Off", comenzó diciendo la conductora del programa A la Barbarossa marcando una clara posición y agregó picante: "También lo podría conducir yo".

Y agregó: "Si se lo prometieron a Vero, es lógico que Vero esté enojada". Además, sumó que la conductora de MasterChef Celebriy "chicanea en las redes" y le pidió: "Ubicate, flaca".

"Dale Wanda tenés un montón de programas, cosas, los chicos, los departamentos, las casas, los millones, la fortuna. Disfrutá del amor", completó visiblemente molesta con la situación que se generó en el canal de las pelotas.

