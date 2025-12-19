Aeropuertos: El Gobierno cambió nuevamente el negocio de las rampas

En todos los casos, los aeropuertos deberán acudir al ORSNA y al ANAC justificando las asignaciones ejecutadas. De esa manera, el Gobierno rectificó su disposición inicial de reglamento, contemplando ahora la necesidad de que los explotadores aeroportuarios abrán la totalidad de los espacios disponibles a las empresas de rampas.

En lo que va de la gestión, cerca de una decena de operadoras de rampas fueron autorizadas a entrar al circuito por la Administración Nacional de Aviación Civil. Esta tendencia suponía una mayor competencia y una mejora de la calidad de las operaciones en los aeropuertos del país.

Sin embargo, el inicio de las operaciones efectivas de muchas de ellas se demoraron, a punto tal de que en varios casos todavía no se generaron prestaciones concretas. Las que sí avanzaron en tal sentido fueron las propias aerolíneas que, en algunos casos, cuentan con servicio propio para la operación de rampas.

Esto último también quedó contemplado en el reglamento del ORSNA, que prevé la preservación del derecho a la autoprestación del servicio de rampa para las aerolíneas.

Aeroparque P.jpg Más cambios en los aeropuertos.

Qué dijo Federico Sturzenegger

La atención especial del Gobierno sobre este negocio tiene varias justificaciones. Entre ellas, la política de “Cielos Abiertos” como la apertura del mercado aerocomercial y la potencial privatización de la estatal Intercargo, quien ostentó una exclusividad indiscutible del servicio de rampas durante décadas en el país.

