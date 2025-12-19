La desregulación de la actividad aeronáutica civil y el funcionamiento de aeropuertos sigue adelante como un objetivo central para el Gobierno nacional y sumó un nuevo capítulo sobre el cierre del año. Nuevamente, el objeto fue la operación de servicios aeroportuarios y concretamente de rampas, del cual se conoció un segundo reglamento en tan solo un mes.
EN EL SUELO
Aeropuertos: El Gobierno cambió nuevamente el negocio de las rampas
Los explotadores de aeropuertos asignarán los espacios a los operadores de rampas. “Todos tendrán lugar”, dijo Federico Sturzenegger.
Con numerosas resoluciones a tal efecto despachadas en lo que va del 2025, el tema capturó la atención del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Por disposición suya, se decidió “abrir” el negocio que antes estaba limitado a las operaciones de la todavía estatal Intercargo.
La nueva maniobra oficial dio a luz una nueva versión del reglamento para Prestadores de Servicio de Rampa (PSR). El mismo fue emitido por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y llegó para derogar la primera versión de la normativa, emitida a principios de noviembre.
En este caso, el reglamento contempla la asignación de espacios a todos los operadores de servicios de rampa que tengan contratos con aerolíneas con presencia en los aeropuertos en cuestión. Dicha asignación queda en manos del explotador aeroportuario, quien debe garantizar las condiciones de competencia y tiene prohibido dar exclusividad a una compañía puntual.
El negocio de las rampas
En ocasiones de espacios físicos limitados para la prestación de los servicios, algo que se repite en muchos aeropuertos del interior, los explotadores aeroportuarios deberán “desempatar” las solicitudes teniendo en cuenta varios factores. Entre ellos, la cantidad de contratos que tenga el operador, la calidad del servicio prestado y otros factores que hacen a la calificación.
En todos los casos, los aeropuertos deberán acudir al ORSNA y al ANAC justificando las asignaciones ejecutadas. De esa manera, el Gobierno rectificó su disposición inicial de reglamento, contemplando ahora la necesidad de que los explotadores aeroportuarios abrán la totalidad de los espacios disponibles a las empresas de rampas.
En lo que va de la gestión, cerca de una decena de operadoras de rampas fueron autorizadas a entrar al circuito por la Administración Nacional de Aviación Civil. Esta tendencia suponía una mayor competencia y una mejora de la calidad de las operaciones en los aeropuertos del país.
Sin embargo, el inicio de las operaciones efectivas de muchas de ellas se demoraron, a punto tal de que en varios casos todavía no se generaron prestaciones concretas. Las que sí avanzaron en tal sentido fueron las propias aerolíneas que, en algunos casos, cuentan con servicio propio para la operación de rampas.
Esto último también quedó contemplado en el reglamento del ORSNA, que prevé la preservación del derecho a la autoprestación del servicio de rampa para las aerolíneas.
Qué dijo Federico Sturzenegger
La atención especial del Gobierno sobre este negocio tiene varias justificaciones. Entre ellas, la política de “Cielos Abiertos” como la apertura del mercado aerocomercial y la potencial privatización de la estatal Intercargo, quien ostentó una exclusividad indiscutible del servicio de rampas durante décadas en el país.
Más noticias en Urgente24:
2 derrotas en 24 horas: 'Toto' y 'Fede' arruinan la Navidad de Javier Milei
Selección argentina, a 3 años de la consagración en Qatar: los momentos más emocionantes
Murió Diego Lerner: El empresario argentino que construyó el imperio de Disney en Latinoamérica
La miniserie de 8 capítulos que se convirtió en furor absoluto