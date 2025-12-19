Un outlet de Buenos Aires lanzó un 2x1 espectacular que es ideal para estas fechas del año. Vas a poder conseguir zapatos y zapatillas de muy buena calidad y marca con descuentos espectaculares para renovar el placard o hacer un buen regalo.
Furor por outlet de Buenos Aires que lanzó 2x1 en zapatillas y zapatos
Un famoso outlet de Buenos Aires está siendo furor por su 2x1 que todos están aprovechando sin parar.
En esta época donde el bolsillo sufre más lo ideal es buscar los descuentos en marcas importantes y también en outlets. Lo mejor de todo es que la calidad de los zapatos y zapatillas es muy buena y se trata de una firma que todos conocen muy bien.
Outlet lanza 2x1 en zapatos y zapatillas
Grimoldi está con liquidación de fin de año y hay muchísimos modelos de zapatos y zapatillas para elegir. Es una casa que reúne marcas muy buenas como Hush Puppies o Vans, brindando una amplia selección de productos de gran calidad para elegir los que quieras.
La marca tiene esta promoción hasta el último día de diciembre y en ella se incluyen artículos de outlet, dejando el más económico gratis y cobrando el más caro en el 2x1. Podés elegir entre Hush Puppies, Vans, CAT y Merrell como las marcas que están dentro de los descuentos.
Las zapatillas Vans están con una promoción espectacular y hay modelos a $80.000. También podés encontrar botas o sandalias, dependiendo cómo sea tu gusto a la hora de vestir. Una oportunidad para aprovechar y hacerse un autoregalo, además de pensar en un regalo para alguien más.
