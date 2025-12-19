urgente24
TikTok busca afianzarse en USA y concreta acuerdos para crear una empresa conjunta

Desde TikTok apostarán por estructura administrativa autónoma, con el fin de garantizar transparencia y continuidad de servicios en el mercado norteamericano.

19 de diciembre de 2025 - 08:52
Foto: NA 19/12/2025

El plan largamente pospuesto de TikTok para separarse de su matriz china ByteDance se puso en marcha el jueves (18/12) tras haber firmado acuerdos para establecer una nueva empresa conjunta en Estados Unidos, como parte de su estrategia para mantener operaciones en el país norteamericano.

La compañía asiática señaló que el proyecto busca fortalecer su presencia en uno de sus principales mercados. La nueva sociedad contará con participación de socios locales y una estructura administrativa independiente. El objetivo es cumplir con los requisitos regulatorios y atender las preocupaciones sobre el manejo de datos.

De acuerdo a un memorándum interno revisado por Bloomberg, su director ejecutivo Shou Chew escribió que estaba “encantado de compartir una gran noticia” y manifestó que se habían realizado tratos con Oracle, Silver Lake Management y MGX.Su. Asimismo, la empresa de origen chino explicó que los convenios permitirán garantizar continuidad operativa y mayor transparencia ante las autoridades estadounidenses. Directivos destacaron que la iniciativa se encuentra sujeta a aprobaciones finales.

Por otro lado, diversos analistas consideraron que el anuncio representa un paso relevante para reducir tensiones políticas y asegurar el destino de la plataforma en tierras estadounidenses generando expectativas positivas en el sector tecnológico mundial.

Es por eso que el anuncio de TikTok podría reducir la tensión en la creciente disputa entre Estados Unidos y China.

La reconocida empresa busca mostrar que es posible operar de manera independiente en el mercado norteamericano, a pesar de su origen asiático.

La competencia en tecnología entre ambas potencias tiene efectos directos en los mercados financieros que influyen en tanto en la economía global como también así en la planificación industrial.

