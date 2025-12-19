ALIANZA ESTRATÉGICA
TikTok busca afianzarse en USA y concreta acuerdos para crear una empresa conjunta
Desde TikTok apostarán por estructura administrativa autónoma, con el fin de garantizar transparencia y continuidad de servicios en el mercado norteamericano.
La compañía asiática señaló que el proyecto busca fortalecer su presencia en uno de sus principales mercados. La nueva sociedad contará con participación de socios locales y una estructura administrativa independiente. El objetivo es cumplir con los requisitos regulatorios y atender las preocupaciones sobre el manejo de datos.
De acuerdo a un memorándum interno revisado por Bloomberg, su director ejecutivo Shou Chew escribió que estaba “encantado de compartir una gran noticia” y manifestó que se habían realizado tratos con Oracle, Silver Lake Management y MGX.Su. Asimismo, la empresa de origen chino explicó que los convenios permitirán garantizar continuidad operativa y mayor transparencia ante las autoridades estadounidenses. Directivos destacaron que la iniciativa se encuentra sujeta a aprobaciones finales.
Por otro lado, diversos analistas consideraron que el anuncio representa un paso relevante para reducir tensiones políticas y asegurar el destino de la plataforma en tierras estadounidenses generando expectativas positivas en el sector tecnológico mundial.
TikTok pone paños fríos en medio de la guerra tecnológica mundial
La tensión entre Washington y Beijing dejó de ser un tema político para convertirse en un factor de precios. En la actualidad la competencia tecnológica afecta desde el valor de las acciones hasta lo que pueden costar en los próximos años el cobre, el litio y los minerales raros que necesita la industria.
Es por eso que el anuncio de TikTok podría reducir la tensión en la creciente disputa entre Estados Unidos y China.
La reconocida empresa busca mostrar que es posible operar de manera independiente en el mercado norteamericano, a pesar de su origen asiático.
La competencia en tecnología entre ambas potencias tiene efectos directos en los mercados financieros que influyen en tanto en la economía global como también así en la planificación industrial.
