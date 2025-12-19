OLGA volvió a sufrir otra renuncia y vuelve a poner en cuestionamiento el momento que atraviesa el canal, justo cuando parecía haber encontrado estabilidad en el cierre del año. La sorpresa fue mayor porque se dio apenas días después de la salida de Homero Pettinato, una seguidilla de bajas que obliga a pensar si no son señales de desgaste.
¿SÍNTOMA DE ALGO MÁS?
Otra silla vacía en OLGA: Después de Homero Pettinato, el canal suma otra baja
Tras la salida de Homero Pettinato, OLGA suma otra renuncia fuerte. El streaming pierde una nueva figura clave y ahora todos preguntan qué pasa puertas adentro.
Una renuncia prolija que igual dejó ruido
El anuncio se hizo de forma directa, sin vueltas y con un clima lleno de emoción, agradecimiento y con cierre de ciclo. Benjamín Amadeo confirmó que deja Soñé que volaba, uno de los programas emblema de OLGA, y lo hizo en vivo, mirando a cámara y con un mensaje que no necesitó dramatismo para pegar fuerte. " Yo me despido hoy acá, este es mi último programa de Soñé que volaba", dijo.
Los motivos tuvieron que ver con su vida personal y profesional, lejos de cualquier problema interno y que en el ecosistema del streaming suele quedar relegado. "El año que viene tengo la llegada de un hijo y voy a filmar una serie", explicó, marcando que la agenda empieza a pesar cuando los proyectos se superponen y el cuerpo no da para todo. Un discurso fue más adulto que épico, más real que marketinero.
Amadeo se permitió también bajar un cambio y mirar el recorrido hecho, algo poco habitual en un medio que vive corriendo atrás del próximo clip viral. "Este canal es una fábrica de emociones" y "lo siento como mi casa y espero volver pronto", afirmó, resaltando su vínculo con el equipo y con una audiencia que, como él mismo dijo, muchas veces devuelve cariño desde lugares inesperados, esa famosa "botella al mar" que termina llegando más lejos de lo que uno imagina.
Según informó el propio canal en sus redes oficiales, Amadeo seguirá ligado a la programación de verano y OLGA ya anunció una transmisión especial para cerrar el año, con lo que lo suyo es un cierre cuidado, sin quiebres ni rencores, pero con decisiones firmes.
No es crisis, pero tampoco es normal: ¿Qué pasa en OLGA?
El dato que incomoda no es la salida de Amadeo, sino el contexto. Días antes, Homero Pettinato también anunció su baja de Sería Increíble, otro de los programas fuertes de la señal.
Lo hizo, igual que Amadeo, al aire y con un tono más reflexivo que explosivo. "Me despido porque tengo otros proyectos dentro de Olga que no me son compatibles en horario", explicó, sumando después una aclaración que pareció necesaria por el clima mediático del momento: "No tiene nada que ver con mi escándalo del momento".
Dos figuras, dos ciclos importantes y una misma semana. Nadie habla de crisis, nadie denuncia conflictos, pero la coincidencia empieza a sonar a síntoma más que a casualidad. OLGA ya no es aquel experimento relajado de streaming entre amigos; hoy es una estructura grande, con números que pesan, rutinas exigentes y una exposición constante que no todos están dispuestos (o pueden) sostener en el tiempo.
En redes como X e Instagram, donde la audiencia de OLGA es particularmente activa, hubo mensajes de agradecimiento, nostalgia y también cierta preocupación por la rotación de figuras. Y varios coinciden en lo mismo: el modelo funciona, pero cansa, y empieza a pedir recambios naturales.
Tal vez no haya nada roto, pero algo está cambiando. Y cuando dos conductores se bajan casi juntos, sin escándalo pero con convicción, está claro que el streaming también tiene límites, y en OLGA, por primera vez, eso dejó de ser un secreto.
