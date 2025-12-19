Otra silla vacía en OLGA: Después de Homero Pettinato, el canal suma otra baja

Según informó el propio canal en sus redes oficiales, Amadeo seguirá ligado a la programación de verano y OLGA ya anunció una transmisión especial para cerrar el año, con lo que lo suyo es un cierre cuidado, sin quiebres ni rencores, pero con decisiones firmes.

No es crisis, pero tampoco es normal: ¿Qué pasa en OLGA?

El dato que incomoda no es la salida de Amadeo, sino el contexto. Días antes, Homero Pettinato también anunció su baja de Sería Increíble, otro de los programas fuertes de la señal.

Lo hizo, igual que Amadeo, al aire y con un tono más reflexivo que explosivo. "Me despido porque tengo otros proyectos dentro de Olga que no me son compatibles en horario", explicó, sumando después una aclaración que pareció necesaria por el clima mediático del momento: "No tiene nada que ver con mi escándalo del momento".

Dos figuras, dos ciclos importantes y una misma semana. Nadie habla de crisis, nadie denuncia conflictos, pero la coincidencia empieza a sonar a síntoma más que a casualidad. OLGA ya no es aquel experimento relajado de streaming entre amigos; hoy es una estructura grande, con números que pesan, rutinas exigentes y una exposición constante que no todos están dispuestos (o pueden) sostener en el tiempo.

image La renuncia de Amadeo se suma a la reciente salida de Homero Pettinato. Dos bajas en una semana que exponen el desgaste del streaming y el costo real de sostener proyectos diarios.

En redes como X e Instagram, donde la audiencia de OLGA es particularmente activa, hubo mensajes de agradecimiento, nostalgia y también cierta preocupación por la rotación de figuras. Y varios coinciden en lo mismo: el modelo funciona, pero cansa, y empieza a pedir recambios naturales.

Tal vez no haya nada roto, pero algo está cambiando. Y cuando dos conductores se bajan casi juntos, sin escándalo pero con convicción, está claro que el streaming también tiene límites, y en OLGA, por primera vez, eso dejó de ser un secreto.

