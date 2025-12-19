Otra empresa, cerca del cierre definitivo tras la salida de YPF

Según detalló el gerente, el proceso se dio en varias etapas. Tras la salida de YPF, Serpecom continuó operando con PECOM, hasta que el contrato fue cedido a la firma NCY, que actuó como intermediaria. Allí comenzaron los recortes.

"Siempre persiguiendo el objetivo de bajar costos; de un día para otro nos dijeron que debíamos bajar 40 personas", recordó. Más tarde, tras la disolución de NCY, PECOM aseguró que la empresa seguiría vinculada, pero días después se produjo un nuevo giro inesperado.

"Nos llamaron un día a las cuatro de la tarde para decirnos que al otro día, a las once de la mañana, se hacía el traspaso de la gente (nuestros empleados) a otra empresa", relató. Ese traspaso se concretó el 12 de noviembre para el personal convencional y el 13 para el jerárquico, con destino principal a Copesa, actual responsable de operación y mantenimiento para PECOM.

Una situación que se repite en las empresas

Pedroni admitió que el futuro de Serpecom depende de la continuidad del contrato en Restinga Alí. "Si no podemos sostener ese contrato, entraríamos en la misma etapa de Montajes Industriales, en la que en realidad ya estamos: venta de activos y cierre ordenado", explicó, al señalar que esta situación se repite en otras empresas "hermanas" de la región.

"La incertidumbre es la palabra que se adueñó de toda la industria este año en el Golfo San Jorge", sostuvo, y agregó que muchas definiciones llegan "por los medios", sin instancias formales de diálogo con las pymes.

Montajes Industriales

Montajes Industriales venía sosteniendo una dotación estable de entre 140 y 150 trabajadores en los últimos años, pero que el proceso de cesión de contratos tras la decisión de YPF de retirarse de la Cuenca del Golfo San Jorge aceleró el derrumbe.

El impacto fue inmediato y profundo: "De 140 pasamos a ser 35 en la actualidad, y en estos días estamos empezando a disminuir todavía más éste grupo, y vamos a quedar unas diez personas, no más de una docena", dijo el gerente de la empresa a 'Radio Jornada'.

El personal que aún sostiene actividad está vinculado a tareas residuales en el yacimiento Manantial, mientras se aguarda la confirmación del esquema que impondrá la nueva operadora. "Tenemos actividad para un grupo muy reducido", acotó.

La empresa ya se encuentra en proceso de desprenderse de bienes para sostener lo poco que queda del contrato vigente. "Estamos desprendiéndonos de nuestros activos, prácticamente, la decisión está orientada hacia el cierre", sostuvo.

Y añadió: "Hoy Montaje está enfocado en la venta de sus activos y en sostener este resto de contrato residual que queda con YPF".

