Números en rojo: El desempleo en el Gran Rosario presenta grandes desafíos

* Se crearon 16.000 nuevos empleos, una cifra positiva pero insuficiente.

* 41.000 individuos se volcaron a buscar trabajo en el mismo periodo, superando ampliamente la capacidad de absorción del mercado.

Está claro: no sólo preocupa la falta de empleo, sino la calidad del mismo. La subocupación, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más, afecta al 9,7% de la población activa.

En tanto, la tendencia marca que, cuando el mercado logra generar puestos, estos suelen ser de menor carga horaria o bajo condiciones más precarias. El salto es notable si se compara con finales de 2023, cuando la desocupación en la ciudad había tocado un piso histórico del 4,7%.

Los datos del INDEC no convencen

Mientras que a nivel nacional el desempleo mostró un leve descenso interanual, la región del Gran Rosario se desmarca de esa tendencia con números que no se observaban desde años, consolidándose como una de las zonas con mayor tensión social y económica del país.

En Argentina, la tasa de desempleo registró un descenso del 6,6% durante el tercer trimestre de 2025 lo que da cuenta de que hubo una mejora frente al 6,9% visualizado en igual período pero del año pasado.

En comparación con el segundo trimestre de 2025, la desocupación retrocedió un punto porcentual desde el 7,6%, reflejando un escenario positivo para el mercado laboral, en un contexto de recuperación económica y mayor incorporación de personas al mercado de trabajo.

En números absolutos, el Indec estimó que alrededor de 958.000 personas estaban desocupadas, dentro de una población económicamente activa que alcanza los 14,6 millones, en los 31 aglomerados urbanos que se monitorean mediante la Encuesta Permanente de Hogares.

Al respecto, Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, atribuyó esta noticia positiva a una mejor dinámica económica.

"Consecuente con la mejor evolución que lo esperado del nivel de actividad durante el tercer trimestre, la creación de empleo superó nuestras expectativas". "Consecuente con la mejor evolución que lo esperado del nivel de actividad durante el tercer trimestre, la creación de empleo superó nuestras expectativas".

A su vez, destacó que "a pesar del aumento de la gente que salió a buscar trabajo, se terminó generando una caída de la desocupación al 6,6%, lo que resulta una buena noticia".

Sin embargo, lo que en principio sería una buena noticia del Indec, no lo es. Tal lo señaló Urgente24, llama la atención la baja en el desempleo en un contexto de crisis económica, cierre de fábricas, poca inversión e incluso con otros informes del INDEC en los que empresarios de diversos sectores productivos planteaban que pensaban bajar el uso de mano de obra en el tercer trimestre del año.

