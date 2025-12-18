El desempleo en Argentina bajó 0,3 puntos porcentuales interanual en el tercer trimestre del 2025, situándose en 6,6% de la población económicamente activa. Sin embargo, lo que en principio sería una buena noticia del INDEC, no lo es. Esta caída se da porque aumentó el trabajo por cuenta propia en 8%, principalmente por trabajadores no asalariados informales.
ESTADÍSTICAS CONFUSAS
Datos del INDEC: Aumentó la informalidad laboral, afecta al 43,3% de los ocupados
Una vez más, los datos relevados por el INDEC no convencen. Ahora le tocó al desempleo, que bajó sin ser una buena noticia.
Algo no cierra en los informes del INDEC
Llama la atención la baja en el desempleo en un contexto de crisis económica, cierre de fábricas, poca inversión e incluso con otros informes del INDEC en los que empresarios de diversos sectores productivos planteaban que pensaban bajar el uso de mano de obra en el tercer trimestre del año.
En los últimos tiempos, cada informe del INDEC precisa una explicación minuciosa que de cierto sentido común a las estadísticas oficiales.
Los nuevos datos de empleo del INDEC
El aumento del empleo conlleva una caída del trabajo formal y un aumento de la informalidad. Según el informe del INDEC:
Desde la consultora Empiria lo explican así:
A lo que suman:
¿Cómo cayó el desempleo?
Sin embargo, al ver el detalle de estos datos se nota que el desempleo disminuyó porque las personas se volcaron al cuentapropismo. Desde Empiria explicaron en sus redes:
Más noticias en Urgente24
Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River
FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16
¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT
El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras
El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección