Datos del INDEC: Aumentó la informalidad laboral, afecta al 43,3% de los ocupados

Una vez más, los datos relevados por el INDEC no convencen. Ahora le tocó al desempleo, que bajó sin ser una buena noticia.

18 de diciembre de 2025 - 23:33
El INDEC reveló nuevos datos oficiales sobre desempleo.

El desempleo en Argentina bajó 0,3 puntos porcentuales interanual en el tercer trimestre del 2025, situándose en 6,6% de la población económicamente activa. Sin embargo, lo que en principio sería una buena noticia del INDEC, no lo es. Esta caída se da porque aumentó el trabajo por cuenta propia en 8%, principalmente por trabajadores no asalariados informales.

Algo no cierra en los informes del INDEC

Llama la atención la baja en el desempleo en un contexto de crisis económica, cierre de fábricas, poca inversión e incluso con otros informes del INDEC en los que empresarios de diversos sectores productivos planteaban que pensaban bajar el uso de mano de obra en el tercer trimestre del año.

En los últimos tiempos, cada informe del INDEC precisa una explicación minuciosa que de cierto sentido común a las estadísticas oficiales.

Los nuevos datos de empleo del INDEC

El aumento del empleo conlleva una caída del trabajo formal y un aumento de la informalidad. Según el informe del INDEC:

En la comparación interanual, el crecimiento del empleo se registró en un contexto de caída de la proporción de trabajadores asalariados (de 73,1% a 71,9% de los ocupados) y, en paralelo, de aumento de la proporción de población cuenta propia (de 23,3% a 24,5% de los ocupados). A su vez, para el total de ocupados, se observó un leve cambio en la tasa de informalidad (de 42,6% a 43,3%). En la comparación interanual, el crecimiento del empleo se registró en un contexto de caída de la proporción de trabajadores asalariados (de 73,1% a 71,9% de los ocupados) y, en paralelo, de aumento de la proporción de población cuenta propia (de 23,3% a 24,5% de los ocupados). A su vez, para el total de ocupados, se observó un leve cambio en la tasa de informalidad (de 42,6% a 43,3%).

Desde la consultora Empiria lo explican así:

El INDEC dio a conocer los datos del mercado laboral del tercer trimestre de 2025 (3T-25). El nivel de ocupados creció 1,8% interanual (i.a.) y la cantidad de desocupados disminuyó 3,6%. Como la Población Económicamente Activa (PEA) también creció 1,4% i.a., la tasa de desempleo descendió a 6,6% (-0,3 p.p. vs 3T-24). En un trimestre donde la actividad económica creció 3,3% i.a. el empleo aumentó 1,8% i.a. pero por el incremento del cuentapropismo y la informalidad. El INDEC dio a conocer los datos del mercado laboral del tercer trimestre de 2025 (3T-25). El nivel de ocupados creció 1,8% interanual (i.a.) y la cantidad de desocupados disminuyó 3,6%. Como la Población Económicamente Activa (PEA) también creció 1,4% i.a., la tasa de desempleo descendió a 6,6% (-0,3 p.p. vs 3T-24). En un trimestre donde la actividad económica creció 3,3% i.a. el empleo aumentó 1,8% i.a. pero por el incremento del cuentapropismo y la informalidad.

A lo que suman:

Según la EPH, el empleo asalariado formal se mantuvo estable (+0,1% i.a.), dejando de caer tras cuatro trimestres consecutivos de bajas. En el desagregado, el empleo asalariado privado formal trepó 3,7% i.a. y el público descendió 5,8% i.a. Vale destacar que según registros del Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA), el universo de asalariados registró en el 3T-25 una mínima caída interanual de 0,2% y 0,4% para asalariados privados y públicos formales, respectivamente. Según la EPH, el empleo asalariado formal se mantuvo estable (+0,1% i.a.), dejando de caer tras cuatro trimestres consecutivos de bajas. En el desagregado, el empleo asalariado privado formal trepó 3,7% i.a. y el público descendió 5,8% i.a. Vale destacar que según registros del Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA), el universo de asalariados registró en el 3T-25 una mínima caída interanual de 0,2% y 0,4% para asalariados privados y públicos formales, respectivamente.

¿Cómo cayó el desempleo?

Sin embargo, al ver el detalle de estos datos se nota que el desempleo disminuyó porque las personas se volcaron al cuentapropismo. Desde Empiria explicaron en sus redes:

La expansión de la ocupación provino del cuentapropismo que trepó 8% i.a., impulsado principalmente por no asalariados informales (+12,1% i.a.), mientras que el cuentapropismo formal creció sólo 1,2% i.a. Por último, los asalariados informales se mantuvieron en niveles similares a los del tercer cuarto de 2023 y 2024, por lo que la tasa de informalidad en asalariados permaneció en 36,7%, mientras que en el total de ocupados subió a 43,3% (+0,7 p.p. vs 3T-24). La expansión de la ocupación provino del cuentapropismo que trepó 8% i.a., impulsado principalmente por no asalariados informales (+12,1% i.a.), mientras que el cuentapropismo formal creció sólo 1,2% i.a. Por último, los asalariados informales se mantuvieron en niveles similares a los del tercer cuarto de 2023 y 2024, por lo que la tasa de informalidad en asalariados permaneció en 36,7%, mientras que en el total de ocupados subió a 43,3% (+0,7 p.p. vs 3T-24).

