Datos del INDEC: Aumentó la informalidad laboral, afecta al 43,3% de los ocupados

Desde la consultora Empiria lo explican así:

El INDEC dio a conocer los datos del mercado laboral del tercer trimestre de 2025 (3T-25). El nivel de ocupados creció 1,8% interanual (i.a.) y la cantidad de desocupados disminuyó 3,6%. Como la Población Económicamente Activa (PEA) también creció 1,4% i.a., la tasa de desempleo descendió a 6,6% (-0,3 p.p. vs 3T-24). En un trimestre donde la actividad económica creció 3,3% i.a. el empleo aumentó 1,8% i.a. pero por el incremento del cuentapropismo y la informalidad. El INDEC dio a conocer los datos del mercado laboral del tercer trimestre de 2025 (3T-25). El nivel de ocupados creció 1,8% interanual (i.a.) y la cantidad de desocupados disminuyó 3,6%. Como la Población Económicamente Activa (PEA) también creció 1,4% i.a., la tasa de desempleo descendió a 6,6% (-0,3 p.p. vs 3T-24). En un trimestre donde la actividad económica creció 3,3% i.a. el empleo aumentó 1,8% i.a. pero por el incremento del cuentapropismo y la informalidad.

A lo que suman:

Según la EPH, el empleo asalariado formal se mantuvo estable (+0,1% i.a.), dejando de caer tras cuatro trimestres consecutivos de bajas. En el desagregado, el empleo asalariado privado formal trepó 3,7% i.a. y el público descendió 5,8% i.a. Vale destacar que según registros del Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA), el universo de asalariados registró en el 3T-25 una mínima caída interanual de 0,2% y 0,4% para asalariados privados y públicos formales, respectivamente. Según la EPH, el empleo asalariado formal se mantuvo estable (+0,1% i.a.), dejando de caer tras cuatro trimestres consecutivos de bajas. En el desagregado, el empleo asalariado privado formal trepó 3,7% i.a. y el público descendió 5,8% i.a. Vale destacar que según registros del Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA), el universo de asalariados registró en el 3T-25 una mínima caída interanual de 0,2% y 0,4% para asalariados privados y públicos formales, respectivamente.

¿Cómo cayó el desempleo?

Sin embargo, al ver el detalle de estos datos se nota que el desempleo disminuyó porque las personas se volcaron al cuentapropismo. Desde Empiria explicaron en sus redes:

La expansión de la ocupación provino del cuentapropismo que trepó 8% i.a., impulsado principalmente por no asalariados informales (+12,1% i.a.), mientras que el cuentapropismo formal creció sólo 1,2% i.a. Por último, los asalariados informales se mantuvieron en niveles similares a los del tercer cuarto de 2023 y 2024, por lo que la tasa de informalidad en asalariados permaneció en 36,7%, mientras que en el total de ocupados subió a 43,3% (+0,7 p.p. vs 3T-24). La expansión de la ocupación provino del cuentapropismo que trepó 8% i.a., impulsado principalmente por no asalariados informales (+12,1% i.a.), mientras que el cuentapropismo formal creció sólo 1,2% i.a. Por último, los asalariados informales se mantuvieron en niveles similares a los del tercer cuarto de 2023 y 2024, por lo que la tasa de informalidad en asalariados permaneció en 36,7%, mientras que en el total de ocupados subió a 43,3% (+0,7 p.p. vs 3T-24).

Más noticias en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras

El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección