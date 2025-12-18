El increíble lugar que muchos eligen para pasar las fiestas

En las fiestas existen 2 tipos de personas. Por un lado, están los que disfrutan pasar horas en la cocina, perfeccionando cada detalle de la mesa navideña, y por el otro, quienes simplemente quieren llegar, sentarse y olvidarse de todo. Si perteneces al segundo grupo, esta información te puede interesar muchísimo. Porque mientras algunos se debaten entre la temperatura del horno y el punto justo de la carne, otros prefieren delegar esa responsabilidad y concentrarse en lo único que realmente importa: pasarla bien.