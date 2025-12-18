El increíble lugar que muchos eligen para pasar las fiestas

En las fiestas existen 2 tipos de personas. Por un lado, están los que disfrutan pasar horas en la cocina, perfeccionando cada detalle de la mesa navideña, y por el otro, quienes simplemente quieren llegar, sentarse y olvidarse de todo. Si perteneces al segundo grupo, esta información te puede interesar muchísimo. Porque mientras algunos se debaten entre la temperatura del horno y el punto justo de la carne, otros prefieren delegar esa responsabilidad y concentrarse en lo único que realmente importa: pasarla bien.
Sheraton Pilar Hotel & Convention Center entendió perfectamente ese dilema y lanzó una propuesta que busca captar a ese público que prioriza descansar por sobre cocinar. El plan está disponible tanto para el 24 como para el 31 de diciembre, con opciones que van desde cenas íntimas hasta fiestas multitudinarias con espectáculos en vivo. La oferta no se limita a la gastronomía: también incluye entretenimiento, shows musicales y paquetes de hospedaje pensados específicamente para estas fechas.
Lo interesante de esta propuesta es que no existe una única manera de celebrar bajo el mismo techo. El hotel desplegó tres experiencias diferentes para cada fecha, permitiendo que cada comensal elija según su estilo, presupuesto y expectativas.
Tres propuestas distintas para celebrar la Navidad
- Christmas Eve Party - Salón Los Girasoles: Capacidad para 400 personas. Buffet con clásicos navideños, estación de carnes, pescados y platos fríos, mesa dulce temática, vinos seleccionados libres. Show musical con bailarines y cantantes, DJ, Papá Noel con regalos, stand de maquillaje y sorpresas para los más chicos. Valor: $320.000 adultos / $170.000 menores.
- Cena de Navidad - Don Giovanni: Menú de 4 pasos con vino, espumante libre y bebidas sin alcohol. Visita de Papá Noel. Tarifa: $260.000 adultos / $140.000 menores.
- Cena de Navidad - Las Vasijas: Buffet navideño, mesa dulce, bebidas incluidas y Papá Noel para los chicos. Valor: $240.000 adultos / $130.000 menores.
Fiestas con shows en vivo y cenas especiales para recibir el año
- "Notti Magiche" - Salón Los Girasoles: Más de 15 artistas en escena entre cantantes y bailarines. Recepción en jardines, menú de 6 pasos, show en vivo, DJ, vino y espumante libre, bebidas sin alcohol. Tarifas desde $520.000 adultos / $270.000 menores según ubicación.
- Cena de Año Nuevo - Don Giovanni: Menú de 4 pasos con vino, espumante y bebidas sin alcohol. DJ en Lobby Bar y barra de tragos opcional. Valor: $330.000 adultos / $170.000 menores.
- Año Nuevo - Las Vasijas: Buffet internacional con estaciones de carnes, platos fríos, clásicos festivos y mesa dulce. Bebidas incluidas. Después de la cena, pista de baile y DJ en Lobby Bar hasta las 03:00 hs. Tarifa: $315.000 adultos / $160.000 menores.
La opción de dormir en el hotel y extender el descanso
Ahora bien, si la idea es quedarse a dormir y evitar la vuelta nocturna, los paquetes de hospedaje suman atractivos considerables. Cada reserva incluye desayuno buffet en Las Vasijas, acceso al Health & Spa con piscina climatizada, sauna seco y húmedo, hidromasaje, sala de relax y Sheraton Fitness. También uso de jardines y piscinas externas, además del Sheratoons Kids Club con actividades recreativas para los chicos. El Wi-Fi y el estacionamiento no tienen cargo adicional. Como bonus, tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero ofrecen late check-out especial hasta las 16 horas.
En cuanto a los precios para Navidad, las tarifas de hospedaje parten desde $370.000 más IVA por noche en habitaciones Classic, mientras que los paquetes de dos noches comienzan en $590.000 más IVA. Para Año Nuevo, el piso arranca en $430.000 más IVA por noche en la misma categoría, y los paquetes de dos noches desde $650.000 más IVA.
El hotel facilita el pago en 3 o 6 cuotas sin interés, y otorga un 5% de descuento adicional para quienes abonen mediante transferencia bancaria. Una estrategia comercial que busca captar tanto al público corporativo como al familiar, con diversas opciones de financiamiento para fechas donde el gasto suele dispararse.
----------------------------
Más contenido en Urgente24
Se le acabó lo zen a Maru Botana: La grave denuncia que la deja en la lona
Fin de año con cambios en las estaciones de servicio: Qué tienen que saber los conductores
América TV cayó en la volteada: Conductora dejó expuestos los recortes del canal
La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo