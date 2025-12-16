REGALOS PARA LAS FIESTAS
Descuentos y cuotas: El principal banco de la ciudad te da una mano
El Banco Ciudad diseñó ofertas y beneficios que permiten ahorrar hasta $50.000 por compra y hasta 6 cuotas sin interés
Además, hay descuentos en electrónica, tecnología, decoración y perfumerías, también promociones en supermercados, mayoristas y en las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial de la Ciudad (FIABs), para las compras de alimentos con descuento del 30%, para las celebraciones de fin de año.
Los beneficios están disponibles, a partir del 10 y hasta el 24 de diciembre, con fechas preestablecidas para los distintos rubros y medios de pago, que incluyen tarjetas de crédito y débito, la app Ciudad, la billetera Buepp y MODO.
Hasta el sábado 20
Tiendas ONLINE de ELECTRÓNICA, TECNOLOGÍA, DECORACIÓN, INDUMENTARIA y PERFUMERÍAS 20% de reintegro
A través de QR desde App Ciudad, Buepp o MODO, con tarjetas de débito y crédito.Hasta $20.000 por cliente, según el rubro
- Electro/ Tecno / Decoración: $20.000.
- Indumentaria: $12.000
- Farmacias y Perfumerías: $7.000)
Entre otras, tiendas online de:
- Indumentaria: Equus, Akiabara y Little Akiabara, Showsport, Sportline, Topper, Viamo, Legacy y La Martina.
- Farmacias y Perfumerías: Pigmento, Las Margaritas, Rouge y Selma.
- Home y Deco: Cannon, Belmo, Calm y Piero.
- Electro y Tecno: Frávega, LG, Maxihogar, Cetrogar, On City y Motorola.
Lunes 15 al miércoles 24
Locales adheridos Shoppins 10% de reintegro. A través de NFC/Contactless MODO, con tarjetas de débito y crédito hasta $15.000 por cliente
Abasto, Alcorta, Distrito Arcos, Dot Baires, Alto Palermo, Galerías Pacífico, Caballito, El Solar, Alto Avellaneda, Alto Noa, Córdoba, Patio Olmos, Dinosaurio Mall, Mendoza, Portal Salta y Portal Tucumán, entre otros.
Compra de alimentos (hasta 30% de descuento)
Ferias
El Banco Ciudad ofrece un beneficio exclusivo para las compras en las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial de la Ciudad de Buenos Aires (FIAB):
30% de descuento los lunes, martes, jueves y sábados, pagando exclusivamente a través de Buepp, la billetera digital del Ciudad. Con QR, con tarjetas de débito, crédito o dinero en cuenta (tope: $20.000 mensual).
Supermercados
Para las compras en supermercados,el Banco Ciudad brinda los lunes 25% de descuento en COTO abonando con tarjetas de crédito en un pago (tope: $10.000 por semana). Los lunes también hay 20% de descuento en locales adheridos y tienda online del supermercado Día pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito (tope de reintegro mensual: $20.000, con un mínimo de compra de $20.000).
Los martes y jueves en locales adheridos de Jumbo se obtiene 20% de descuento pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito (tope de reintegro mensual $25.000, con un mínimo de compra de $100.000).
Además, del viernes al domingo, hay 20% de descuento en tiendas físicas adheridas de Disco y Vea, pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito (tope de reintegro mensual: $25.000, con mínimo de compra de $60.000).
Los viernes, en tiendas físicas de supermercados adheridos del interior, se puede aprovechar 20% de descuento pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito. La promo incluye supermercados de distintas provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Tucumán.
Mayoristas
Los lunes, el Ciudad ofrece 20% de descuento en locales del supermercado mayorista Vital pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp, con tarjetas de crédito (tope: $20.000 mensual).
Los jueves hay 20% de reintegro en locales adheridos del mayorista Makro pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito (tope de reintegro mensual: $20.000).
Los sábados y domingos hay 25% de descuento en locales adheridos del supermercado mayorista Vital, pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito (tope de reintegro mensual: $10.000).
Y 20% de descuento sin tope de reintegro en tiendas adheridas del mayorista Diarco, pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito.
