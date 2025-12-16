Descuentos y cuotas: El principal banco de la ciudad te da una mano

Electro/ Tecno / Decoración: $20.000.

Indumentaria: $12.000

Farmacias y Perfumerías: $7.000)

Entre otras, tiendas online de:

Indumentaria : Equus, Akiabara y Little Akiabara, Showsport, Sportline, Topper, Viamo, Legacy y La Martina.

: Equus, Akiabara y Little Akiabara, Showsport, Sportline, Topper, Viamo, Legacy y La Martina. Farmacias y Perfumerías : Pigmento, Las Margaritas, Rouge y Selma.

: Pigmento, Las Margaritas, Rouge y Selma. Home y Deco : Cannon, Belmo, Calm y Piero.

: Cannon, Belmo, Calm y Piero. Electro y Tecno : Frávega, LG, Maxihogar, Cetrogar, On City y Motorola.

Lunes 15 al miércoles 24

Locales adheridos Shoppins 10% de reintegro. A través de NFC/Contactless MODO, con tarjetas de débito y crédito hasta $15.000 por cliente

Abasto, Alcorta, Distrito Arcos, Dot Baires, Alto Palermo, Galerías Pacífico, Caballito, El Solar, Alto Avellaneda, Alto Noa, Córdoba, Patio Olmos, Dinosaurio Mall, Mendoza, Portal Salta y Portal Tucumán, entre otros.

Compra de alimentos (hasta 30% de descuento)

ba45ace7a9fe443222f67613ba16970294dc1e24.jpg Ferias porteñas ofrecen descuentos para las fiestas

Ferias

El Banco Ciudad ofrece un beneficio exclusivo para las compras en las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial de la Ciudad de Buenos Aires (FIAB):

30% de descuento los lunes, martes, jueves y sábados, pagando exclusivamente a través de Buepp, la billetera digital del Ciudad. Con QR, con tarjetas de débito, crédito o dinero en cuenta (tope: $20.000 mensual).

Supermercados

Para las compras en supermercados,el Banco Ciudad brinda los lunes 25% de descuento en COTO abonando con tarjetas de crédito en un pago (tope: $10.000 por semana). Los lunes también hay 20% de descuento en locales adheridos y tienda online del supermercado Día pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito (tope de reintegro mensual: $20.000, con un mínimo de compra de $20.000).

Los martes y jueves en locales adheridos de Jumbo se obtiene 20% de descuento pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito (tope de reintegro mensual $25.000, con un mínimo de compra de $100.000).

Además, del viernes al domingo, hay 20% de descuento en tiendas físicas adheridas de Disco y Vea, pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito (tope de reintegro mensual: $25.000, con mínimo de compra de $60.000).

Los viernes, en tiendas físicas de supermercados adheridos del interior, se puede aprovechar 20% de descuento pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito. La promo incluye supermercados de distintas provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Tucumán.

Mayoristas

Los lunes, el Ciudad ofrece 20% de descuento en locales del supermercado mayorista Vital pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp, con tarjetas de crédito (tope: $20.000 mensual).

Los jueves hay 20% de reintegro en locales adheridos del mayorista Makro pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito (tope de reintegro mensual: $20.000).

Los sábados y domingos hay 25% de descuento en locales adheridos del supermercado mayorista Vital, pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito (tope de reintegro mensual: $10.000).

Y 20% de descuento sin tope de reintegro en tiendas adheridas del mayorista Diarco, pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito.

