El 10 de Hollywood: Tom Cruise buscará el Oscar con Digger de Alejandro G. Iñárritu

La cinta marca el regreso de Iñárritu tras Bardo, que recibió críticas mixtas en Venecia 2022. Su filmografía incluye obras maestras como Birdman, El renacido, Amores perros, 21 gramos y Babel.

¿Cuándo se estrena Digger?

Warner Bros Pictures estrenará Digger el 2 de octubre de 2026. Falta más de un año, pero la expectativa ya está instalada.

image

Si Iñárritu cumple su promesa, Tom Cruise podría estar más cerca que nunca de su ansiada estatuilla dorada.

