Digger, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu protagonizada por Tom Cruise, acaba de presentar su primer adelanto y ya genera furor en redes. El tráiler de 60 segundos no revela mucho, pero alcanza para despertar la curiosidad de millones de fanáticos que esperan ver al actor en un papel modo Oscar.
GOAT
El 10 de Hollywood: Tom Cruise buscará el Oscar con Digger de Alejandro G. Iñárritu
Tom Cruise protagonizará una "comedia de proporciones catastróficas" que podría llevarlo al Oscar. El tráiler ya genera expectativa mundial.
Un equipo de lujo detrás de cámaras en lo nuevo de Tom Cruise
Descrita como una "comedia de proporciones catastróficas", Digger promete ser un nuevo tipo de cine según palabras del propio Iñárritu. El director mexicano aseguró que Cruise "sorprenderá al mundo" con su actuación, lo que inmediatamente disparó las especulaciones: ¿será este filme que finalmente le dé su primer Oscar como actor principal?
El elenco es descomunal. Además de Cruise, la cinta reúne a Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde y Emma D'Arcy. Un verdadero dream team que anticipa una producción de alto calibre.
Digger fue filmada en 35 mm VistaVision por Emmanuel Lubezki, tres veces ganador del Oscar por su fotografía. El guion estuvo a cargo de Iñárritu junto a sus colaboradores de siempre: el argentino Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris —ambos de Birdman—, más la guionista Sabina Berman.
La cinta marca el regreso de Iñárritu tras Bardo, que recibió críticas mixtas en Venecia 2022. Su filmografía incluye obras maestras como Birdman, El renacido, Amores perros, 21 gramos y Babel.
¿Cuándo se estrena Digger?
Warner Bros Pictures estrenará Digger el 2 de octubre de 2026. Falta más de un año, pero la expectativa ya está instalada.
Si Iñárritu cumple su promesa, Tom Cruise podría estar más cerca que nunca de su ansiada estatuilla dorada.
