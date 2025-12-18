James Cameron jubila a Arnold de 'Terminator 7' y cuenta qué se viene para 'Avatar'

image

Ahora, sin él, la historia puede tener un Terminator reinventado, más complejo, con otros desafíos y con una mirada hacia el futuro que no depende de la nostalgia. "El mayor problema es cómo estar lo suficientemente adelantado a lo que realmente está pasando para que sea ciencia ficción", admite el director, que trabaja en el proyecto desde 2022 mientras sigue al frente de la saga Avatar.

Lo que se viene para 'Avatar' y otros planes fuera de Pandora

Mientras Avatar: Fuego y Cenizas aterriza en los cines, Cameron ya piensa en sus próximos proyectos y asegura que no quiere quedarse atrapado en Pandora para siempre. "Tengo otras historias que contar, incluso dentro de Avatar, pero no voy a meterme en un túnel de varios años haciendo sólo eso", explicó en la misma entrevista.

Su idea es repartir sus responsabilidades y confiar más en los equipos de segunda unidad sin perder el control creativo, un enfoque que prueba cuánto valora la eficiencia y al mismo tiempo la calidad de la escritura.

image Mientras promociona Avatar: Fuego y Cenizas, Cameron planea nuevos proyectos, defiende la actuación digital y evita la zona de confort, con ideas frescas y riesgos creativos que redefinirán la saga.

El director también habló sobre la tecnología y la actuación, y defendió el trabajo con captura de interpretación: niega que sea "menos real" y advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial que pretende reemplazar actores humanos. "Lo que más me asusta es operar artísticamente desde la zona de confort", aseguró, aclarando que su visión de Terminator 7 va a pasar por contar algo verdaderamente nuevo, no por los homenajes fáciles ni los guiños a otras entregas.

Con una obsesión inigualable por el detalle y una mirada sobre la humanidad y la narrativa, además de su rutina diaria (dieta vegana y entrenamientos de kickboxing), James Cameron todavía tiene energía de sobra para romper esquemas. Con Terminator 7, la saga se prepara para dar un salto de calidad, de reinterpretar audazmente de la historia, los personajes y la manera de pensar la ciencia ficción.

Si logra equilibrar todo eso, esta entrega podría marcar un antes y un después en la franquicia y en la carrera del propio Cameron, que sigue poniendo a prueba los límites de lo posible en Hollywood.

