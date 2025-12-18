James Cameron vuelve a ponerse al frente de Terminator 7, pero de manera inesperada: Arnold Schwarzenegger no formará parte de la película, preparando la franquicia para nuevos personajes y una historia más audaz en la guerra contra la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, Cameron sigue al frente de Avatar y con nuevas ideas para seguir explorando Pandora.
James Cameron jubila a Arnold de 'Terminator 7' y cuenta qué se viene para 'Avatar'
Vuelve 'Terminator' pero no Arnold: La apuesta de James Cameron
Después de décadas de estar ligado a la franquicia que él mismo creó en 1984, James Cameron confirmó que Terminator 7 será la primera película de la saga sin la presencia de Arnold Schwarzenegger. "Puedo decir con seguridad que no estará [en la película]", declaró el director en una entrevista con The Hollywood Reporter.
Cameron no lo hace por capricho, sino porque quiere darle lugar a una nueva generación de personajes y expandir la interpretación de Terminator, explorando la idea de la guerra del tiempo y la superinteligencia desde perspectivas que el público todavía no imaginó.
Incluso, el propio Schwarzenegger había advertido en 2023 que ya estaba "terminado" con la saga, señalando que "recibí el mensaje alto y claro de que el mundo quiere pasar a un tema diferente cuando se trata de ‘The Terminator’. Alguien tiene que tener una gran idea". Además, había cuestionado los malos guiones de Génesis y Destino oculto (la quinta y la sexta entrega respectivamente), por lo que su salida es una consecuencia lógica de cómo la franquicia fue evolucionando y de la visión que Cameron quiere darle ahora.
Cameron, que dirigió los dos primeros filmes y luego se mantuvo como productor y consultor, reconoce que insistir en que Arnold regresara para Destino oculto fue un cierre satisfactorio para su personaje.
Ahora, sin él, la historia puede tener un Terminator reinventado, más complejo, con otros desafíos y con una mirada hacia el futuro que no depende de la nostalgia. "El mayor problema es cómo estar lo suficientemente adelantado a lo que realmente está pasando para que sea ciencia ficción", admite el director, que trabaja en el proyecto desde 2022 mientras sigue al frente de la saga Avatar.
Lo que se viene para 'Avatar' y otros planes fuera de Pandora
Mientras Avatar: Fuego y Cenizas aterriza en los cines, Cameron ya piensa en sus próximos proyectos y asegura que no quiere quedarse atrapado en Pandora para siempre. "Tengo otras historias que contar, incluso dentro de Avatar, pero no voy a meterme en un túnel de varios años haciendo sólo eso", explicó en la misma entrevista.
Su idea es repartir sus responsabilidades y confiar más en los equipos de segunda unidad sin perder el control creativo, un enfoque que prueba cuánto valora la eficiencia y al mismo tiempo la calidad de la escritura.
El director también habló sobre la tecnología y la actuación, y defendió el trabajo con captura de interpretación: niega que sea "menos real" y advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial que pretende reemplazar actores humanos. "Lo que más me asusta es operar artísticamente desde la zona de confort", aseguró, aclarando que su visión de Terminator 7 va a pasar por contar algo verdaderamente nuevo, no por los homenajes fáciles ni los guiños a otras entregas.
Con una obsesión inigualable por el detalle y una mirada sobre la humanidad y la narrativa, además de su rutina diaria (dieta vegana y entrenamientos de kickboxing), James Cameron todavía tiene energía de sobra para romper esquemas. Con Terminator 7, la saga se prepara para dar un salto de calidad, de reinterpretar audazmente de la historia, los personajes y la manera de pensar la ciencia ficción.
Si logra equilibrar todo eso, esta entrega podría marcar un antes y un después en la franquicia y en la carrera del propio Cameron, que sigue poniendo a prueba los límites de lo posible en Hollywood.
