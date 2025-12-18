Castigo del Gobierno: Denuncian a los controladores aéreos por afectar aeropuertos

Aeropuertos paralizados

La avanzada del Gobierno contra el gremio llegó luego del paro del miércoles de los controladores aéreos, que entre las 8:00 y las 11:00 forzó a cancelaciones, reprogramaciones y demoras en vuelos de cabotaje en el aeropuerto internacional de Ezeiza y Aeroparque.

El cese de actividades continua hoy entre las 16:00 y las 19:00, y según dejaron trascender desde las aerolíneas serán más de 40.000 los pasajeros afectados.

Aerolíneas Argentinas estimó que un mínimo de 61 vuelos y unos 9063 pasajeros se verán afectados por la medida de fuerza, mientras que Flybondi advirtió a través de un comunicado que se vio obligada a modificar la programación de ambos días.

Los paros de los controladores continuarán el próximo martes 23 de diciembre, donde se verán afectados los despegues entre las 19:00 y las 22:00, y continuarán el sábado 27, donde la medida de fuerza alcanzará a los servicios con destino internacional, entre las 14:00 y las 17:00. Finalmente, el lunes 29 de diciembre, se verían afectados todos los despegues desde las 8:00 hasta las 11:00.

Desde el gremio, sostienen que las medidas de fuerza sindical son legítimas y responden a "la ausencia de diálogo, los incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), la negativa a reincorporar trabajadores despedidos y una situación salarial cada vez más crítica".

image

Por qué paran los controladores aéreos

ATEPSA sostiene que existen acuerdos salariales y laborales incumplidos, firmados tras las paritarias cerradas hace más de tres meses.

Entre los principales reclamos del sindicato se encuentran:

- ¿Incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo.

- Falta de diálogo por parte de EANA.

- Reclamo por despidos sin causa.

- Deterioro del salario del sector.

El Ministerio de Trabajo ya estaba al tanto del conflicto desde agosto, cuando se dictó la conciliación obligatoria. Sin embargo, ante la falta de avances, el gremio decidió retomar las medidas de fuerza.

