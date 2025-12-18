Grave caso de amnesia: Habilitaron cupos de exportación de carne a USA para 20.000 toneladas, ¿y las 80.000?

En cuanto a los ingresos, de los 150 millones de dólares en negocios que moviliza la cuota actual, el número aumentaría a cerca de 600 millones con las 60.000 toneladas extras permitidas.

Ello si aquel cupo ampliado tenía las mismas condiciones que el que manteníamos hasta ahora, es decir, que esté virtualmente libre de aranceles para poder hacer viable la operación. Hay que recordar que Argentina aplica derechos de exportación a los embarques de cortes bovinos (con excepción de la carne de vaca, que está exenta de ese impuesto).

El cupo actual concedido por USA a la Argentina comprende 20.000 toneladas anuales con un arancel preferencial de apenas 40 dólares por tonelada (menos del 1% considerando el valor FOB promedio de exportación a ese destino). Ello desde abril pasado, antes era cero. Por fuera de la cuota el arancel es del 26,4%.

Pero la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del secretario Sergio Iraeta, no dice nada. En efecto, afirma que "el Departamento de Agricultura de Estados Unidos otorgó a la República Argentina un cupo tarifario anual de 20.000 toneladas de carne deshuesada, enfriada o congelada". ¿Qué pasó? ¿Hubo amnesia?

Las palabras de Donald Trump

"Compraríamos carne de Argentina", dijo Donald Trump. "Si lo hacemos, bajaremos los precios de la carne".

"Sentimos que nos ha vendido a un competidor extranjero, que nos ha dejado atrás", respondieron los rancheros estadounidenses, un grupo que tradicionalmente ha votado a los republicanos y que cuenta con fervientes admiradores del presidente.

En medio de la controversia, la secretaria de Agricultura de USA, Brooke Rollins, afirmaba en una entrevista televisiva que el presidente "está en conversaciones con Argentina", pero advertía que el aumento de las importaciones desde el país sudamericano "no será mucho".

Después de las duras críticas de los gremios ganaderos, la Casa Blanca anunció un paquete de medidas de apoyo al sector, algo que tranquilizó parcialmente la rabia de los productores locales.

Pero en el medio fue el anuncio del rescate financiero de Donald Trump al gobierno de Javier Milei, el del "swap" por US$20.000 millones, y las críticas llovieron hacia su administración, a la que recordaron que "debería ayudar a los productores agrícolas y ganaderos estadounidenses, en vez de darle asistencia financiera al país sudamericano". Se supone que la consigna era "Estados Unidos Primero", reclamaban.

Cierto es que para subir o reasignar cuotas, el Ejecutivo norteamericano necesita la aprobación del Congreso, con el que está enfrentado Donald Trump. Y, por el momento, USA solo habilitó 20.000 toneladas.

No mencionan la cuota "ampliada"

La medida nada menciona sobre la cuota ampliada y, por el contrario, anuncia la apertura del cupo ya vigente de cara al ciclo 2026.

"Establécese que el plazo de inscripción para el ciclo comercial 2026 de la cuota de carnes vacunas deshuesadas, frescas, enfriadas o congeladas, iniciará a partir de las cero horas del día de entrada en vigor de la presente medida, y por el término de 10 días corridos. Los interesados deberán completar el formulario correspondiente a través del trámite TAD denominado 'Solicitud para acceder a una licencia de exportación – Cuota carnes a Estados Unidos. Ciclo 2026” y cumplimentar los requisitos específicos de acceso al contingente con la documentación que en cada caso se detalla", indica el artículo 1 de la medida.

Y sigue:

"Autorízase a la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional a otorgar adelantos desde el inicio del ciclo comercial y hasta el dictado del acto de adjudicación final, únicamente para aquellas empresas y Proyectos Conjuntos que hubieren superado el control documental, de conformidad con lo reglado por el Punto 17 del Anexo II de la Resolución N° 242 de fecha 11 de diciembre de 2025".

Javier Milei favorece la concentración del negocio exportador

Vale remarcar que hace unos días, el gobierno de Javier Milei renovó las normas para distribuir los cupos de exportación de carne, fijando nuevos criterios, y en particular, consolidó el concepto de 'antecedentes exportadores', el cual abre la puerta para una mayor concentración del negocio exportador en menos manos.

En el caso, por ejemplo, de la Cuota Hilton, en el último ciclo los mayores grupos exportadores se quedaron con el 60% de las 29.500 toneladas incluidas en ese contingente; y con los nuevos parámetros es probable que esa proporción se eleve a más del 70%.

carne Retenciones 0 a las exportaciones de carne hasta el 31/10 dictó el Gobierno.

"Como una de las principales novedades, se establece el criterio de empresa con trayectoria exportadora que debe acreditar un año anterior a la solicitud de cupo de realizar actividad exportadora. A la vez, se elimina el criterio de planta nueva", subrayó un vocero.

¿Qué significa esto? Que ahora una planta que quiera solicitar ser incluida en un contingente, obtendrá su cupo por sus antecedentes de exportación o por la nueva cuota mínima de 50 toneladas.

Según un ejecutivo consultado por el sitio 'InfoCampo', esto aleja la posibilidad de que nuevos actores quieran integrarse a este mercado, y favorece a quienes ya operan con exportaciones, principalmente a través del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC.

Pero hay más: el techo de adjudicación para una empresa o grupos económicos que estaba en 10%, se eleva a un 15%, lo que también va a favorecer la concentración Pero hay más: el techo de adjudicación para una empresa o grupos económicos que estaba en 10%, se eleva a un 15%, lo que también va a favorecer la concentración

