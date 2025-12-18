Prepagas y aumentos: El golpe al bolsillo que llega con las cuotas de enero 2026

Durante noviembre, los planes de salud registraron una suba promedio del 2,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y del 2,4% a nivel nacional. En términos interanuales, el aumento promedio en todo el país fue del 25,6%, mientras que en el Gran Buenos Aires alcanzó el 25,3%. Ambos números quedaron por debajo de la inflación general acumulada, que fue del 27,9%.

Uno de los cambios más relevantes que se implementaron durante 2025 fue la obligación de informar los aumentos mensuales de manera formal y centralizada. Desde mediados de año, el Gobierno exige que las empresas de medicina prepaga comuniquen sus nuevos precios dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Toda esa información se canaliza a través de una plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud, que comenzó a funcionar plenamente en julio. Allí, los usuarios pueden consultar los valores actualizados de cada plan, discriminados por franja etaria, región del país y tipo de cobertura.

