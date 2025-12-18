Las empresas de medicina prepaga empezaron a mover fichas y ya notifican a sus afiliados cuáles serán los nuevos valores de las cuotas que regirán a partir de enero de 2026. Los aumentos, que comenzaron a cargarse en el sistema oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), se alinean con la inflación de noviembre informada por el Indec, que fue del 2,5%.
DE CUÁNTO
Prepagas y aumentos: El golpe al bolsillo que llega con las cuotas de enero 2026
Con enero a la vuelta de la esquina, las prepagas y los aumentos vuelven a ser protagonistas, aun con los porcentajes pisándole el talón a la inflación.
Según los datos oficiales, hasta noviembre los planes de medicina prepaga acumularon subas cercanas al 28% en lo que va del año. Aunque el incremento interanual quedó por debajo de la inflación general, el ajuste mensual constante mantiene encendida la preocupación entre los afiliados, que mes a mes ven cómo la boleta llega con un nuevo retoque.
Aumentos de prepagas en enero: A cuánto suben las cuotas en 2026
Al menos cuatro compañías de peso dentro del sistema privado de salud ya confirmaron los porcentajes de aumento que aplicarán desde enero. Swiss Medical, Galeno y Avalian informaron ajustes del 2,5%, en línea directa con el último índice de precios. A ese grupo se suman Hospital Italiano y Prevención Salud, que también aplicarán el mismo porcentaje de suba.
Estos incrementos ya fueron informados a los afiliados y, en paralelo, cargados en la plataforma digital obligatoria que administra la SSS. Se espera que en las próximas horas otras empresas completen el trámite y oficialicen sus nuevos valores.
Por qué las prepagas aplican aumentos todos los meses
Desde las empresas del sector justifican los aumentos en el “incremento sostenido de los costos del sistema de salud”. Entre los principales factores mencionan los salarios del personal médico y administrativo, el valor de los insumos importados, los medicamentos y el mantenimiento de clínicas y sanatorios.
Durante noviembre, los planes de salud registraron una suba promedio del 2,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y del 2,4% a nivel nacional. En términos interanuales, el aumento promedio en todo el país fue del 25,6%, mientras que en el Gran Buenos Aires alcanzó el 25,3%. Ambos números quedaron por debajo de la inflación general acumulada, que fue del 27,9%.
Qué rol cumple la Superintendencia en los aumentos
Uno de los cambios más relevantes que se implementaron durante 2025 fue la obligación de informar los aumentos mensuales de manera formal y centralizada. Desde mediados de año, el Gobierno exige que las empresas de medicina prepaga comuniquen sus nuevos precios dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Toda esa información se canaliza a través de una plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud, que comenzó a funcionar plenamente en julio. Allí, los usuarios pueden consultar los valores actualizados de cada plan, discriminados por franja etaria, región del país y tipo de cobertura.
