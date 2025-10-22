Prepagas: Otra vez aplican aumentos que superan a la inflación y hay silencio oficial

Hospital Alemán: 2,1%

OMINT (con copagos): 2,1%

OSDE: 2,1%

Medicus: 2,2%

Galeno 2,2%

image Osde superó en 0,1% a la inflación de septiembre al aplicar sus aumentos. Swiss Medical y Galena usaron el IPC de septiembre como "techo" para su ajuste.

OMINT: 2,8% en la modalidad sin copagos

Accord: 2,2%

Sancor Salud: 2,1%

Hospital Británico: 2,1%

Medifé: 2,1%

Avalian: 2,5%

Estas subas aún no se cargaron en los sistemas oficiales pero varias empresas ya comenzaron a enviar las notificaciones a sus usuarios.

Se espera que en las próximas horas, las compañías restantes informen en la plataforma de la Superintendencia de Servicios de Salud(SSS), donde se centralizan los datos. Las empresas deberán diferenciar de forma mensual los precios tanto por plan, franja etaria y región del país.

El Gobierno, tras un enfrentamiento inicial con las firmas de medicina privada por los aumentos que aplicaban en sus planes, logró que las compañías acaten la legislación, pero luego permitió que en algunos casos las subas excedan un poco la inflación que mide el Indec.

Piso y techo

En su visión de libertad de mercado, desde la Administración Milei entienden que ahora los usuarios tienen la información para cambiar de empresa si no están de acuerdo con los precios.

image Las prepagas y aumentos que usan el IPC como 'piso' para sus incrementos en las cuotas.

Además, como viene ocurriendo hace unos meses, las empresas usan la inflación medida por el Indec como un ‘piso’ para sus aumentos y no como el ‘techo’, lo que termina sirviendo de argumento para las subas, además de la cuestión de insumos y salarios.

Ante esto, el presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Hugo Magonza, quien reemplazó al frente de esa entidad al titular del Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, a mediados de 2024, advirtió que “es difícil hacer un análisis en una situación tan dinámica, con todas las variables en movimiento" y sobre la baja de afiliados expresó: "observo un fenómeno nuevo: gente con patologías que deja de pagar la prepaga y vuelve a la obra social o al hospital público”.

“Durante muchos años se sancionaron leyes que subían la vara de las prestaciones, pero lamentablemente, una de las consecuencias fue que los más chicos no alcanzaron esa vara y fueron quedando en el camino", concluyó.

--------------

