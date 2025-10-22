Ángel de Brito se despachó letal sobre Wanda Nara: "Es más famosa por otras cosas"

Cambio de fichas: Bendita TV, Beto Casella y la nueva era de la tele

Mientras Wanda enfrenta las críticas, la televisión argentina también atraviesa cambios significativos. La salida de Beto Casella de El Nueve y su llegada a América TV con casi todo su equipo genera un reacomodamiento de figuras históricas y panelistas. En esa misma línea, Ángel De Brito confirmó: "Edith Hermida sería a partir del primero de enero la nueva conductora de Bendita", dejando claro que el ciclo continuará pero bajo un liderazgo femenino que ya conoce la dinámica del programa desde hace años.

En paralelo, se descartaron los rumores sobre un posible regreso de Jorge Rial: según Intrusos (América TV), Pablo Layus contó que Rial respondió tajante: "‘Ni en pedo. No me puedo bajar de un éxito como Argenzuela y tengo muchísimo trabajo’". Rodrigo Lussich coincidió con esta lectura: "A mí me sonaba insólito que agarrara una marca televisiva que no es suya. En Bendita, para mí, Edith Hermida es el reemplazo natural".

image La televisión argentina atraviesa cambios con la salida de Beto Casella y la asunción de Edith Hermida en Bendita. Los rumores sobre Jorge Rial fueron descartados.

Todo esto demuestra que la pantalla argentina se reacomoda detrás de cámaras, con figuras que buscan sostener su relevancia, formatos que dependen más de la presencia mediática que del contenido y un público que parece preferir el espectáculo al plato.

En este contexto, y le pese a quien le pese, Wanda Nara sigue siendo el centro de la conversación y, más allá de las críticas, el motor que mantiene vivos a los medios y a la tele.

