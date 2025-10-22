La vuelta de Wanda Nara a MasterChef Celebrity no pasó desapercibida y ya generó un revuelo que trasciende las recetas y los platos. Mientras la conductora busca imponerse en el reality, Ángel De Brito no dudó en criticarla sin filtros y poner sobre la mesa cada detalle de su desempeño, dejando en evidencia tensiones que pocos esperaban.
"TENDRÍA QUE APRENDER A..."
Ángel de Brito se despachó letal sobre Wanda Nara: "Es más famosa por otras cosas"
Ángel De Brito apuntó contra Wanda Nara y su rol de conductora de MasterChef Celebrity: polémica, internas y un reality del que se habla más por sus escándalos.
Wanda Nara destrozada por Ángel De Brito: prestigio sí, contenido no
Desde que Wanda Nara se puso al frente de MasterChef Celebrity, los titulares no dejaron de multiplicarse y la discusión sobre su rol se hizo inevitable. En diálogo con Mediodía Bien Arriba (TV Pública), Ángel De Brito dejó en claro que, más allá del magnetismo que genera Wanda, para él no alcanza el formato para capturar interés: "Miro poco MasterChef. No me divierte, no por Wanda ni este año en particular, sino porque no es un programa entretenido".
De Brito también fue directo sobre la conductora: "Ser conductora de Telefe le da un prestigio que no tiene. Trabajó muy poco en su vida, es más famosa por otras cosas que por el trabajo. Sin embargo, creo que tiene muchas condiciones. Tendría que aprender a conjugar los verbos y a usar las palabras". Así, el periodista no solo evaluó la trayectoria de Wanda, sino que puso en tensión el lugar que ocupa la fama frente a la profesionalidad en los medios argentinos.
Además, señaló que los "condimentos mediáticos" como Maxi López, Luis Ventura o Susana Rocasalvo funcionan más como espectáculo que como aporte al contenido del programa: "Me gusta que esté Wanda y que le hayan armado el circo alrededor de ella, pero me resulta aburrido desde siempre".
La declaración abre una lectura clara sobre que el éxito de MasterChef no depende tanto de la cocina, sino de la capacidad de generar polémica y titulares, un terreno donde Wanda se mueve como un pez en el agua y que alimenta tanto a los medios como a la audiencia.
Cambio de fichas: Bendita TV, Beto Casella y la nueva era de la tele
Mientras Wanda enfrenta las críticas, la televisión argentina también atraviesa cambios significativos. La salida de Beto Casella de El Nueve y su llegada a América TV con casi todo su equipo genera un reacomodamiento de figuras históricas y panelistas. En esa misma línea, Ángel De Brito confirmó: "Edith Hermida sería a partir del primero de enero la nueva conductora de Bendita", dejando claro que el ciclo continuará pero bajo un liderazgo femenino que ya conoce la dinámica del programa desde hace años.
En paralelo, se descartaron los rumores sobre un posible regreso de Jorge Rial: según Intrusos (América TV), Pablo Layus contó que Rial respondió tajante: "‘Ni en pedo. No me puedo bajar de un éxito como Argenzuela y tengo muchísimo trabajo’". Rodrigo Lussich coincidió con esta lectura: "A mí me sonaba insólito que agarrara una marca televisiva que no es suya. En Bendita, para mí, Edith Hermida es el reemplazo natural".
Todo esto demuestra que la pantalla argentina se reacomoda detrás de cámaras, con figuras que buscan sostener su relevancia, formatos que dependen más de la presencia mediática que del contenido y un público que parece preferir el espectáculo al plato.
En este contexto, y le pese a quien le pese, Wanda Nara sigue siendo el centro de la conversación y, más allá de las críticas, el motor que mantiene vivos a los medios y a la tele.
