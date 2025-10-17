Apenas arrancó MasterChef Celebrity y ya se encendieron las hornallas… pero no solo para cocinar. Wanda Nara y Valentina Cervantes se cruzaron más de una vez en el set, y lo que parecía una charla liviana terminó dejando olor a roce. En el reality de Telefe, la tensión se sirve antes que el plato principal.
COCINA CALIENTE
Tensión en MasterChef: Wanda Nara tuvo su primer cortocircuito en el set
En MasterChef Celebrity ya hay tensión y chispas fuera de la cocina: Wanda Nara pone picante y los cruces con un participante van a seguir dando que hablar.
Wanda Nara frente a una participante que no compra su juego
El rumor lo tiró Ángel de Brito en Bondi Live, sin vueltas ni eufemismos: "Está todo mal entre Wanda y Valu Cervantes". El conductor de LAM dijo que la relación entre la conductora y la pareja de Enzo Fernández "no sería la mejor", y que varios técnicos de Telefe ya lo habían notado.
"Wanda Nara, en su rol de conductora, obviamente, chicanea a los participantes, como hace con Maxi. Y a ella dos, tres veces la chicaneó y Valu Cervantes la cortó en menos veinte", contó De Brito, que además remató: "Valu siente que Wanda la quiere gastar como si fuera una boluda, y la piba dice: ‘Yo no soy ninguna boluda’. ‘Calmate, Wanda Nara’".
Lo cierto es que la tensión entre las dos parece más bien un choque de personalidades fuertes. Wanda está acostumbrada a manejar el ritmo del programa, dominar la escena y marcar los tiempos del humor, algo que suele funcionar con figuras más dóciles o con experiencia en el juego mediático. Pero Valu, que viene del palo de las redes y del fútbol internacional por su vínculo con Enzo, tiene otra lógica: no busca agradar, busca respetarse. Y eso, en televisión, a veces incomoda.
Según De Brito, "es educada y todo, pero tiene carácter", y esa definición parece describir perfecto el equilibrio que Cervantes viene mostrando en pantalla. De hecho, la modelo ya se plantó varias veces sin levantar la voz, con esa calma que suele doler más que el grito. Y en el ambiente de los realities, donde cada gesto vale oro, su silencio dice más que cualquier devolución del jurado.
Valentina Cervantes, la sorpresa que descolocó a MasterChef
El cruce que más resonó fue el que se vio al aire, cuando Wanda, entre pregunta y chicana, le tiró a Valentina: "Valu, ¿te considerás una botinera?". Sin dudar, la modelo respondió: "Y sí, soy, ¿o no? No lo tomo mal, me encanta serlo". Ahí Wanda, con esa sonrisa que nunca sabés si es picante o sincera, intentó marcar distancia: "Ya no soy más botinera, y no lo extraño para nada". Pero Cervantes retrucó al instante: "¿No extrañás?". La tensión se sintió hasta en el jurado.
Esa charla, que muchos tomaron como un momento simpático, fue en realidad una muestra de dos formas distintas de entender el poder femenino. Wanda, que hace años intenta dejar atrás el título de "botinera" y establecerse como empresaria y figura independiente, busca despegarse de ese pasado mediático. Valentina, en cambio, no lo reniega, lo resignifica: lo toma como parte de su identidad sin sentir culpa ni necesidad de justificarse. "Cada uno tiene su concepto", dijo con una seguridad que descolocó a todos.
Minutos después, la modelo mostró su costado más emocional al presentar su plato "Ruta camionera", inspirado en su papá. "Mi papá es camionero y siempre me manda fotos de platos así, churrascos con papas fritas y huevos fritos", contó entre lágrimas, haciendo quebrar incluso a Donato de Santis. "Prometí que no iba a llorar esta temporada, pero toca una fibra relinda, de la familia", aseguró el italiano.
Esa escena, sumada a los roces con Wanda, dejó claro que Valu Cervantes no vino a hacer de extra ni a quedarse callada. Tiene historia, sensibilidad y carácter, un combo poco frecuente en un reality que suele premiar la corrección por sobre la autenticidad. En cambio, ella elige mostrarse tal cual es, sin filtro, y eso, aunque moleste a algunos, se nota en cada capítulo.
MasterChef Celebrity recién arranca, pero si algo quedó claro es que la verdadera competencia no está en los platos, sino en quién logra sostener su personaje sin perderse en el fuego cruzado. Y ahí, Wanda y Valu parecen haber encontrado su propio duelo: una pelea silenciosa, elegante, y más sabrosa que cualquier receta.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche
Úbeda debuta en Boca, Gallardo presionado y San Lorenzo e Independiente en crisis: el ocaso de los dioses
USA promete y promete y promete: ¿Ahora Javier Milei gana el 26/10 o igual pierde?
A Milei se le escapa el dólar, pese al 'Tío Scotty': ¿Devaluación en puerta?