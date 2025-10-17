Tensión en MasterChef: Wanda Nara tuvo su primer cortocircuito en el set

Valentina Cervantes, la sorpresa que descolocó a MasterChef

El cruce que más resonó fue el que se vio al aire, cuando Wanda, entre pregunta y chicana, le tiró a Valentina: "Valu, ¿te considerás una botinera?". Sin dudar, la modelo respondió: "Y sí, soy, ¿o no? No lo tomo mal, me encanta serlo". Ahí Wanda, con esa sonrisa que nunca sabés si es picante o sincera, intentó marcar distancia: "Ya no soy más botinera, y no lo extraño para nada". Pero Cervantes retrucó al instante: "¿No extrañás?". La tensión se sintió hasta en el jurado.

Esa charla, que muchos tomaron como un momento simpático, fue en realidad una muestra de dos formas distintas de entender el poder femenino. Wanda, que hace años intenta dejar atrás el título de "botinera" y establecerse como empresaria y figura independiente, busca despegarse de ese pasado mediático. Valentina, en cambio, no lo reniega, lo resignifica: lo toma como parte de su identidad sin sentir culpa ni necesidad de justificarse. "Cada uno tiene su concepto", dijo con una seguridad que descolocó a todos.

image El intercambio sobre el término "botinera" muestra la diferencia entre la experiencia de Wanda y la seguridad de Valu, que muestra carácter y sensibilidad al dedicar su plato a su padre.

Minutos después, la modelo mostró su costado más emocional al presentar su plato "Ruta camionera", inspirado en su papá. "Mi papá es camionero y siempre me manda fotos de platos así, churrascos con papas fritas y huevos fritos", contó entre lágrimas, haciendo quebrar incluso a Donato de Santis. "Prometí que no iba a llorar esta temporada, pero toca una fibra relinda, de la familia", aseguró el italiano.

Esa escena, sumada a los roces con Wanda, dejó claro que Valu Cervantes no vino a hacer de extra ni a quedarse callada. Tiene historia, sensibilidad y carácter, un combo poco frecuente en un reality que suele premiar la corrección por sobre la autenticidad. En cambio, ella elige mostrarse tal cual es, sin filtro, y eso, aunque moleste a algunos, se nota en cada capítulo.

MasterChef Celebrity recién arranca, pero si algo quedó claro es que la verdadera competencia no está en los platos, sino en quién logra sostener su personaje sin perderse en el fuego cruzado. Y ahí, Wanda y Valu parecen haber encontrado su propio duelo: una pelea silenciosa, elegante, y más sabrosa que cualquier receta.

