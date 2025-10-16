Wanda Nara otra vez en problemas: Investigan su visita privada a las Cataratas

Vacaciones en Misiones bajo investigación

Wanda vive de mostrar su vida, pero esta vez el contenido se le dio vuelta. Lo que buscaba ser un recuerdo familiar terminó siendo una prueba en una investigación oficial. Según contó la periodista Mariana Contartesi, la mediática habría ingresado a zonas cerradas del parque con una acreditación trucha como "avistadora de pájaros", algo que, de confirmarse, puede traer consecuencias dentro de Parques Nacionales.

Desde su entorno, Wanda eligió el silencio. Borró las publicaciones y no hizo declaraciones, como si quisiese que el tema se enfríe solo. Pero en el mundo de las redes, nada se borra del todo. El video sigue girando y las capturas siguen circulando.

image El video y las publicaciones se convirtieron en prueba de una investigación oficial, ya que habría ingresado a zonas cerradas con una acreditación especial.

Yanina Latorre, que conoce el lugar, intentó poner un poco de contexto en Sálvese quien pueda (América TV): "Fui dos veces a ese hotel y tiene los mismos senderos que usan los turistas. Pero Wanda logró acceder a una zona que está cerrada al público. Esas partes se cierran por seguridad o para preservar la flora y fauna". En pocas palabras, no cualquiera llega ahí, y eso es lo que alimentó el enojo.

Embed ESCÁNDALO POR LA VISITA DE WANDA NARA A LAS CATARATAS



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/kNxRi1ARf7 — América TV (@AmericaTV) October 15, 2025

En el fondo, el episodio dice mucho más que lo que muestra. En un país donde el acceso a lo público suele depender de a quién conocés o cuánta visibilidad tenés, la foto de Wanda en soledad frente a una maravilla natural es casi una metáfora. Mientras millones miran la Garganta del Diablo desde una pasarela atestada, ella la tuvo para sí sola.

Y aunque la mediática ya está de vuelta en Buenos Aires, el ruido sigue. Porque en la Argentina de hoy, el poder ya no pasa por un despacho: se muestra en stories con filtro y wifi de lujo.

-------------------------------------------------------------------

