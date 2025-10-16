Wanda Nara se fue de vacaciones a Misiones para relajarse en las Cataratas del Iguazú, pero terminó metida en un lío inesperado. Lo que arrancó como un paseo familiar se transformó en una investigación oficial que pone la lupa sobre cómo la mediática consiguió recorrer, sola y a su gusto, uno de los lugares más turísticos del país.
"CERRARON PARA NOSOTRAS"
Wanda Nara otra vez en problemas: Investigan su visita privada a las Cataratas
Wanda Nara, polémica en las Cataratas del Iguazú: mostró acceso exclusivo y ahora se abrió una investigación por un posible trato VIP en el parque.
El paseo privado de Wanda Nara que nadie vio venir
Wanda viajó a Misiones con sus hijas Francesca e Isabella Icardi para tomarse unos días de descanso después de las grabaciones de MasterChef Celebrity. Todo bien hasta ahí. Pero cuando subió a Instagram una historia desde la Garganta del Diablo, completamente vacía, y escribió "Cerraron para nosotras", se prendió fuego todo.
En cuestión de horas, las imágenes recorrieron redes, portales y programas de espectáculos. No era solo una foto más: en el Parque Nacional Iguazú no se puede cerrar el acceso a visitantes, salvo por motivos diplomáticos o de seguridad. Y claro, ni Wanda ni sus hijas encajaban en esa categoría.
Según contó Guido Záffora en Desayuno Americano (América TV), el intendente del parque, José María Hervás, abrió un sumario interno para investigar quién le permitió ese recorrido privado. "Ya están buscando a la persona que llevó a Wanda a ese lugar", dijo el periodista, y agregó que incluso se habló de posibles sanciones para empleados.
En redes, las críticas fueron demoledoras. "Ni la naturaleza se salva del ego de Wanda", escribió un usuario. Otro apuntó: "Mientras nosotros hacemos fila bajo la lluvia, ella camina sola como si fuera la dueña del parque". No faltaron los que la defendieron, diciendo que tal vez fue una cuestión de seguridad o logística, pero la mayoría coincidió en que el privilegio quedó demasiado expuesto.
Vacaciones en Misiones bajo investigación
Wanda vive de mostrar su vida, pero esta vez el contenido se le dio vuelta. Lo que buscaba ser un recuerdo familiar terminó siendo una prueba en una investigación oficial. Según contó la periodista Mariana Contartesi, la mediática habría ingresado a zonas cerradas del parque con una acreditación trucha como "avistadora de pájaros", algo que, de confirmarse, puede traer consecuencias dentro de Parques Nacionales.
Desde su entorno, Wanda eligió el silencio. Borró las publicaciones y no hizo declaraciones, como si quisiese que el tema se enfríe solo. Pero en el mundo de las redes, nada se borra del todo. El video sigue girando y las capturas siguen circulando.
Yanina Latorre, que conoce el lugar, intentó poner un poco de contexto en Sálvese quien pueda (América TV): "Fui dos veces a ese hotel y tiene los mismos senderos que usan los turistas. Pero Wanda logró acceder a una zona que está cerrada al público. Esas partes se cierran por seguridad o para preservar la flora y fauna". En pocas palabras, no cualquiera llega ahí, y eso es lo que alimentó el enojo.
En el fondo, el episodio dice mucho más que lo que muestra. En un país donde el acceso a lo público suele depender de a quién conocés o cuánta visibilidad tenés, la foto de Wanda en soledad frente a una maravilla natural es casi una metáfora. Mientras millones miran la Garganta del Diablo desde una pasarela atestada, ella la tuvo para sí sola.
Y aunque la mediática ya está de vuelta en Buenos Aires, el ruido sigue. Porque en la Argentina de hoy, el poder ya no pasa por un despacho: se muestra en stories con filtro y wifi de lujo.
