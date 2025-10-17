Mauro Icardi no lo soportó: El gesto de Wanda Nara que lo hizo volver a la Justicia

El video de Wanda que encendió la polémica y la preocupación de Icardi

La discusión no se limita a un tema familiar, sino que atraviesa lo mediático: el video estuvo en Instagram apenas diez minutos, pero eso bastó para viralizarse y generar la reacción de Icardi. Según Guido Záffora, el futbolista pidió "una restricción. No quiere que sus hijas compartan con Migueles. También quiere que no se expongan más a sus hijas en redes sociales".

La preocupación no es únicamente la caricia, sino la forma en que se maneja la exposición de los menores y la influencia de adultos que recién entran en la vida de las niñas. Marcovecchio incluso amplió el debate hacia la educación sobre el cuidado del propio cuerpo de los niños, algo que considera esencial desde temprana edad.

image El video generó preocupación por la exposición de las niñas. Icardi pide restricciones y alerta sobre la influencia de adultos recién ingresados a la vida de sus hijas.

Mientras Wanda guarda silencio, Icardi parece decidido a marcar límites claros, sobre todo tras cuatro meses sin ver a Francesca e Isabella y luego de varios intentos fallidos de retomar contacto, según DDM y Mujeres Argentinas.

Aquel gesto íntimo ahora se analiza como un asunto de responsabilidad parental, exposición digital y seguridad de los menores, y seguramente siga sumando capítulos en los próximos meses.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

Úbeda debuta en Boca, Gallardo presionado y San Lorenzo e Independiente en crisis: el ocaso de los dioses

A Milei se le escapa el dólar, pese al 'Tío Scotty': ¿Devaluación en puerta?

USA promete y promete y promete: ¿Ahora Javier Milei gana el 26/10 o igual pierde?

El aeropuerto de Argentina que anunció su fecha de cierre