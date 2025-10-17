Un video de Martín Migueles acariciando a una de las hijas de Wanda Nara encendió la furia de Mauro Icardi y abrió un nuevo capítulo judicial. Un gesto afectuoso terminó en reclamos legales y preocupación por la exposición de las niñas, mientras la tensión entre ex pareja y nueva pareja crece sin freno en redes y tribunales.
"NO PUEDE PASAR"
Mauro Icardi no lo soportó: El gesto de Wanda Nara que lo hizo volver a la Justicia
Mauro Icardi y Wanda Nara vuelven a cruzarse fuerte: la disputa por sus hijas escaló y promete un nuevo capítulo judicial que todos miran atentos.
Mauro Icardi pone límites: la Justicia como escudo para sus hijas
La reacción de Mauro Icardi no se reduce a un simple enojo pasajero; según su abogada Elba Marcovecchio, hay preocupación genuina por el bienestar de sus hijas y por los límites que se están cruzando.
En diálogo con DDM (América TV), la abogada sostuvo contundente: "El video le molesta, más que molestar, le preocupa y pide la intervención de la Justicia Civil. No se está denunciando ninguna conducta ilícita. Se le advierte una situación grave al juez, que no debe pasar. A los chicos no hay que tocarlos".
Desde Milán, donde se encuentra gestionando la restitución internacional de las niñas a Estambul, la abogada explicó que la presentación es preventiva, no penal, y busca advertir sobre la exposición de Francesca e Isabella y la relación con un adulto que Icardi considera recién llegado al entorno familiar: "La situación y el video que subió preocupa al padre. Sobre todo que es un papá que no tiene el contacto que debería tener con sus hijas".
El gesto que desató la polémica muestra a Migueles acariciando la espalda de una de las niñas mientras dormía, pero lo que preocupa a Icardi no es el contacto en sí, sino el contexto y la difusión pública. Marcovecchio adelantó que esto podría abrir un nuevo capítulo judicial: "¿Wanda está en condiciones de ejercer el cuidado de las nenas? ¿Puede estar diciendo la madre que conoce a Migueles tanto como para decir que las nenas están seguras?".
El video de Wanda que encendió la polémica y la preocupación de Icardi
La discusión no se limita a un tema familiar, sino que atraviesa lo mediático: el video estuvo en Instagram apenas diez minutos, pero eso bastó para viralizarse y generar la reacción de Icardi. Según Guido Záffora, el futbolista pidió "una restricción. No quiere que sus hijas compartan con Migueles. También quiere que no se expongan más a sus hijas en redes sociales".
La preocupación no es únicamente la caricia, sino la forma en que se maneja la exposición de los menores y la influencia de adultos que recién entran en la vida de las niñas. Marcovecchio incluso amplió el debate hacia la educación sobre el cuidado del propio cuerpo de los niños, algo que considera esencial desde temprana edad.
Mientras Wanda guarda silencio, Icardi parece decidido a marcar límites claros, sobre todo tras cuatro meses sin ver a Francesca e Isabella y luego de varios intentos fallidos de retomar contacto, según DDM y Mujeres Argentinas.
Aquel gesto íntimo ahora se analiza como un asunto de responsabilidad parental, exposición digital y seguridad de los menores, y seguramente siga sumando capítulos en los próximos meses.
