Mauro Icardi todavía más complicado por influencer trans que amenaza con pruebas

En este contexto, muchos usuarios salieron a bancarla, mientras otros la cuestionan por exponer lo privado. Pero Jazmín ya dejó claro que esto no va a parar hasta que se diga todo: "Me molesta la mentira", repite como un mantra.

La China Suárez, salpicada por el escándalo

Aunque la China Suárez no se pronunció sobre este tema, La Cuerpo contó que, según trascendidos, le habría mandado mensajes para averiguar si todo lo que se decía era cierto. En ese sentido, aclaró: "La China no me dijo absolutamente nada, pero obviamente que se va a ofender porque expuse a su pareja".

image La influencer aseguró que la China Suárez no la contactó, aunque supuso que se iba a ofender. Cerró diciendo que no es su culpa que Icardi quiera "probar otra cosa".

La situación ya está desbordando lo personal y se volvió tema en todos lados: programas de chimentos, Twitter, TikTok, y hasta en los grupos de WhatsApp. Y no es para menos: entre lo que ya se mostró y lo que se viene, la tormenta recién está empezando.

La Cuerpo cerró con una frase que dejó helados a varios: "No es mi culpa que el marido busque algo llamativo, que le guste otro sexo o quiera probar otra cosa". Y así, sin pelos en la lengua, puso sobre la mesa algo que muchos prefieren negar.

Embed La Cuerpo reveló en exclusiva con C5N que tiene más material de Mauro Icardi: "Se va a empezar a destapar una olla"



[EN VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/ZIyr69BDvX — C5N (@C5N) July 26, 2025

Mientras tanto, Mauro Icardi sigue con su carrera en Turquía en el Galatasaray y su vida en pareja con la China. Pero las redes no perdonan, y las miradas siguen puestas en lo que pueda publicar Jazmín en sus redes. ¿Se viene un nuevo escándalo todavía más fuerte?

