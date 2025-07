La China Suárez volvió al país y dejó una frase que disparó sospechas en redes

El look de la China Suárez que desató el escándalo

Después de unos días a puro paseo en Estambul con Mauro Icardi, la China Suárez volvió al país y se mostró feliz festejando los 12 años de Rufina, su hija con Nicolás Cabré. Todo muy familiar, con torta y globos. Pero lo que se robó todas las miradas fue su outfit: una remerita blanca, al cuerpo, con letras rojas que decían "Don’t be jealous", o "No seas celoso/a", para quienes no manejan el inglés de manual.