Peronismo en llamas: La noche de las listas paralelas y los intendentes decepcionados

Listas paralelas

Prueba de ello es el mismo episodio de Ayala: él estaba firmando para integrar una lista alternativa a la de Fuerza Patria, el espacio que prometía -otra vez- la unidad del peronismo. Finalmente se quedó afuera tras el acuerdo entre el kirchnerismo y Kicillof.

Fueron listas para todos los distritos que se presentaron ante la Junta Electoral y que integraban dirigentes del MDF. O sea, el kicillofismo.

pabloayala-facebook El post borrado del militante de La Matanza que fue llevado de emergencia a firmar en una lista que finalmente se frustró. Fuente: clarin.com

Durante las horas de máxima tensión en la noche del sábado apareció la versión de las listas alternativas ordenadas por Carlos Bianco, ministro de Gobierno y hombre clave de Kicillof. Ahora se confirma con la aparición de las nóminas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jebossi/status/1946703067514044429&partner=&hide_thread=false Cristina Kirchner quiere que Mayra Mendoza encabece la tercera sección electoral. Veto a Magario. Kicillof empezó a armar listas propias en todos los distritos. #cierredelistas — Jesica Bossi (@jebossi) July 19, 2025

Las que trascendieron tenían al ministro Gabriel Katopodis al tope en la 1ra sección electoral, y a la vicegobernadora Verónica Magario, en la 3ra, quienes finalmente se oficializaron en esos lugares en las listas de unidad.

Pero lo más llamativo de todo fue el sello que amparó ese armado: Parte, el partido de Alberto Fernández.

Según fuentes citadas por lanación.com, uno de los consultados indicó que el Partido Parte ya presentó el “desistimiento de sus candidaturas”, que ahora deberá descartar la Junta Electoral de forma definitiva, para que solo queden viables las de Fuerza Patria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/manujove/status/1947450053314154705&partner=&hide_thread=false En el medio de la tensión del fin de semana, el MDF armó listas paralelas por si se rompía todo con el kirchnerismo en Fuerza Patria. Firmaron, presentaron y todo, aunque después no se validaron en la Junta Electoral. Dos detalles: usaron el sello del ParTE, el partido de Alberto… pic.twitter.com/OrwyJmON27 — Manu Jove (@manujove) July 22, 2025

Intendentes

La presentación de listas alternativas hubiera significado la ruptura definitiva de Axel Kicillof con Cristina Kirchner. Pero un contacto entre ambos durante las horas críticas habría destrabado la situación.

Pero para lo intendentes que rodean al gobernador el cierre tuvo gusto a decepción, según dejan trascender. Fueron los que impulsaron el desdoblamiento de las elecciones provinciales de las nacionales con el fin de licuar la influencia de la exPresidente, que entonces se suponía que podría disputar una banca en el Congreso en las elecciones del 26/10.

Entre los alcaldes que integran el MDF están convencidos: era la oportunidad de ganarle al kirchnerismo -Cristina, Máximo y alguno más- y de impulsar una renovación en la conducción del peronismo de la mano de Kicillof. "Le tembló el pulso cuando habló con CFK por teléfono", conjeturan en ese espacio.

Pero en el grupo de más de 40 jefes comunales que respaldan el proyecto presidencial de Kicillof había malestar no sólo porque el gobernador no terminó de disputarle poder real a la exPresidente -en La Plata festejaban que le ganaron la pulseada por algunos nombres, pero nada más- sino además porque ellos no tuvieron peso en la confección de las listas seccionales, con la elección de candidatos a diputados y senadores, y quedaron reducidos a sus propios distritos.

"Los intendentes creíamos que esta iba a ser nuestra elección, dado que no se disputaban cargos nacionales, y no lo va a hacer", se quejaban en un partido de la 3ra sección.

Pero en el sector de los intendentes más cercanos a San José 1111 también había malestar, ya que veían que los alcaldes favorecidos fueron los vinculados a La Cámpora.

