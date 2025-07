Día de Derecha Fest: Faltan 96 para el plebiscito y la economía de Javier Milei se complica

El mercado nunca tuvo una lectura política correcta de los acontecimientos. Es lógico: no es neutral sino un conjunto de mesadineristas que sólo esperan / necesitan rentabilidad financiera. El mercado se ha equivocado muchas veces desde José Alfredo Martínez de Hoz / Adolfo Diz / Ricardo Arriazu a la fecha. Es el problema de Las Fuerzas del Cielo que celebrarán su Derecha Fest escuchando a su lídeer carismático sin freno: ellos creen que son fundacionales pero deberían menguar su ego para recuperar la historia de todos. No se necesitaba al INdEC para conocer que la actividad económica se ha debilitado. Tampoco se precisaba al BCRA para conocer que hay que enviar las tasas de interés a las nubes para mantener al dólar dentro de sus bandas establecidas en función de la elección del 26/10/2025 que consideran un plebiscito sobre 'la Casta'. Javier Milei se vuelve conspiranoico. Su vocero 'ad-hoc', Alejandro Fantino, cree que "ellos" (¿quiénes?) "pegarán con todo hasta diciembre cuando llegarán los nuevos legisladores que darán a Javier la mayoría que precisa". La construcción de enemigos para justificar los errores propios es un delirio. No es el único. Que lo expliquen Moody's, que justo mejoró la calificación de la Argentina; Bank of America Securities, que renovó su apuesta a largo plazo por el peso; y Morgan Stanley, otro vendedor de humor. JP Morgan Chase sí acertó en el diagnóstico.